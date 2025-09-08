Facundo arremete contra Alexis Ayala tras eliminación de La casa de los famosos México: “Los idiotizó”

Facundo fue el sexto eliminado de La casa de los famosos México y no se guardó nada tras abandonar la competencia. Durante la post gala del domingo por la noche, acompañado por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, el conductor y comediante arremetió contra su excompañero Alexis Ayala y los integrantes del cuarto Noche. ¿Qué dijo exactamente?

¿Qué dijo Facundo tras su eliminación de La casa de los famosos México?

Durante la charla posterior a su eliminación de La casa de los famosos México, Facundo, junto a Ricardo Margaleff y Wendy Guevara, describió con ironía lo que, desde su perspectiva, sucede al interior del cuarto Noche, encabezado por Alexis Ayala. Para él, los integrantes del cuarto (entre ellos Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Abelito ) no solo respetan al actor, sino que lo veneran hasta el punto de repetir sus frases y adoptar su forma de pensar.

“A Alexis ya lo respetan mucho, o sea yo siento que es como un culto ese cuarto. No sabes las frases de Alexis, así de: ‘Mente en el suelo, pies en la Tierra, corazón en la Luna’. Y como que digo: güey…” Facundo

El conductor insinuó que la devoción hacia Ayala va más allá de la admiración y que dentro del grupo existe una dinámica casi sectaria, reforzada por el carisma y liderazgo del actor, quien ha sabido capitalizar su experiencia y personalidad para consolidar su influencia.

¿Por qué Facundo dijo que Alexis Ayala “idiotizó” a los habitantes del cuarto Noche?

Más allá de la burla, Facundo también lanzó una fuerte acusación: Alexis Ayala habría “idiotizado” a los más jóvenes de la casa, estableciendo una especie de adoctrinamiento que los ha llevado a seguir sus órdenes sin cuestionarlas. Según el ahora exhabitante, Ayala se ganó la confianza del grupo y luego utilizó esa cercanía para dirigirlos estratégicamente dentro del reality.

“Siento como que están idiotizados por una mente maestra. Alexis lo ha sabido llevar bien: los agarró a los morrillos y los elevó ching*n. Pero ya que los tenía... ‘a ver, ahora vamos a hacer esto’. Y siento que estaban como muy adoctrinados, así en ‘salve Dios Alexis’” Facundo

Esta crítica plantea una visión más oscura, según Facundo, del liderazgo de Ayala, señalando que, más que un guía, ha actuado como alguien manipulador experto que ha sabido convertir la camaradería en obediencia.

“ Y la neta yo creo que nunca se le van a voltear porque los ha llevado por buen camino. Ve cómo está el cuarto Noche: ‘ruleando ’”, concluyó.

¿Qué peleas protagonizaron Facundo y Alexis Ayala en La casa de los famosos México 2025?

Aunque en el inicio de La casa de los famosos México 2025, Facundo y Alexis Ayala parecían llevarse bien, la tendencia fue cambiando conforme avanzó el programa. En últimas semanas, se les vio discutiendo o confrontándose, ya sea durante el posicionamiento o dentro de las labores de ‘La casa’.

En el posicionamiento de la semana antepasada, Facundo lanzó duras críticas contra Alexis Ayala, acusándolo de tener actitudes agresivas y de contribuir a un ambiente tenso y conflictivo dentro del reality. De manera paulatina, los enfrentamientos entre Alexis Ayala y Facundo se visibilizaban en el programa. Aquí te compartimos dos de los momentos más tensos entre ambas celebridades:



El primero ocurrió luego de un sinceramiento relacionado con Priscila Valverde . Facundo cuestionó el mensaje que Alexis Ayala intentó transmitirle a la modelo a través de una canción durante el sinceramiento, señalando que no le había quedado claro. Esto provocó un fuerte intercambio de palabras durante la cena, donde Alexis le pidió a Facundo que no le adjudicara frases que él no había dicho.

. Facundo cuestionó el mensaje que Alexis Ayala intentó transmitirle a la modelo a través de una canción durante el sinceramiento, señalando que no le había quedado claro. Esto provocó un fuerte intercambio de palabras durante la cena, donde Alexis le pidió a Facundo que no le adjudicara frases que él no había dicho. Otro choque sucedió durante una dinámica grupal en la que Facundo, Alexis y Aldo se enfrentaron a Shiky, Dalílah y Elaine. En medio del juego ‘jugolito’, Shiky tomó accidentalmente algunas fichas del juego, lo que desató una reacción airada de Alexis, quien le gritó por su error. Aunque el incidente no pasó a mayores en ese momento, minutos después Facundo expresó su inconformidad diciendo: “Sus gritos no me representan”, en clara alusión al comportamiento de Ayala.

