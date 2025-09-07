Wendy Guevara revela por qué Poncho de Nigris no quiso pelear con Jorge Losa en un tipo Supernova: ¿Miedo?

Durante una convivencia con fans en la Ciudad de México, Poncho de Nigris y Wendy Guevara se reencontraron para atender a sus seguidores, pero mientras se tomaban fotos la conversación dio un giro inesperado cuando la creadora de contenido reveló que el conductor regiomontano se había negado a pelear contra su excompañero de La casa de los famosos México, Jorge Losa. ¿Le tiene miedo al conductor? Esto es lo que sabemos.

Wendy Guevara le dicen envidioso a Poncho de Nigris / IG: @ponchodenigris / @soywendyguevaraoficial

¿Por qué Poncho de Nigris no quiso pelear con Jorge Losa?

Durante una convivencia con fans que quedó registrada en un video de YouTube subido por Poncho de Nigris, Poncho le preguntó a Wendy Guevara sobre la posibilidad de enfrentamientos en un evento tipo Supernova, que en su primera edición reunió a figuras como Franco Escamilla y Gala Montes. La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México mencionó que ella no tenía interés, pero de inmediato se dirigió a la cámara y contó que Poncho de Nigris no quiso participar en un Supernova contra Jorge Losa:

“Quiero decirles algo: Poncho se le rajó a Jorge Losa… Le dijo ‘Ay, que pelearnos en las peleas de Supernova’ y no quisiste. Aquí tengo el audio”, Wendy Guevara

Por su parte Poncho explicó que su decisión estaba relacionada con la relevancia mediática del oponente:

“Hay niveles. Me voy a pelear con Albacete. ¿Dónde quedó Albacete? Está perdido. Nadie lo conoce, nadie se acuerda de Jorge Losa. No voy a andar levantando muertos”. Poncho de Nigris

Ver desde el minuto 25:30

¿Cómo fue el reciente encuentro de Poncho de Nigris con Adrián Marcelo?

En el mismo video, se mostró un momento tenso mientras se dirigía a la firma de autógrafos con Wendy Guevara, Poncho de Nigris se encontró con Adrián Marcelo en el aeropuerto. En la grabación, se observa a De Nigris acercarse a Adrián y retarlo verbalmente: “Bájate aquí, ¿querías platicar? Bájate güey”, se le escucha decir desde la planta baja del lugar.

El encuentro continuó mientras el comediante Iván Fermatt ‘La Mole’ intervino para evitar que Adrián se acercara. Poncho siguió su camino, tras gritarle por última vez: “Bájate, pinche cul…”. Este episodio no pasó desapercibido para De Nigris, quien posteriormente se lo relató a Wendy Guevara, lo que derivó en la conversación sobre la negativa del enfrentamiento en Supernova entre él y Jorge Losa.

Poncho de Nigris y Adrián Marcelo / Redes sociales

@tvnotas 🚨ÚLTIMA HORA🚨 Poncho de Nigris y Adrián Marcelo se confrontan en aeropuerto de la CDMX.👇 ♬ sonido original - Revista TVNotas

¿Qué otras celebridades han mostrado interés en pelear en Supernova Strikers?

Desde la primera edición de Supernova Strikers, los enfrentamientos entre celebridades y creadores de contenido han generado gran expectativa. Además del caso de Poncho y Jorge Losa, se han hecho públicos otros retos:



Los influencers Diego Ruzzarin y ‘El Temach’

La creadora de contenido Caeli expresó su interés en enfrentarse a ‘YosStop’.

Figuras como Franco Escamilla y Gala Montes

