Ninel Conde y Wendy Guevara juntas tras comentario ‘transfóbico’ en La casa de los famosos México ¿Pelearon?

Tras la última gala de nominaciones en La casa de los Famosos México 2025, lo que encendió las redes no fueron las estrategias ni los votos, sino el cara a cara entre Ninel Conde y Wendy Guevara. Todo comenzó con un comentario que tacharon de transfóbico, y el momento se volvió incómodo. ¿Se pelearon? ¿Se perdonaron? ¿Qué pasó realmente? Entérate.



¿Qué dijo Ninel Conde sobre Wendy Guevara que fue tachado de transfóbico en la casa de los famosos México?

Todo comenzó con una frase que ‘el Bombón asesino’ soltó tras ser eliminada del reality. Ninel Conde afirmó que “ninguna mujer ha ganado” 'La casa de los famosos México’. Aunque algunos lo tomaron como una observación sin malicia, para muchos otros sonó como un comentario transfóbico que invalidaba el triunfo de Wendy Guevara, mujer trans y ganadora indiscutible de la primera temporada. La frase encendió las redes sociales, donde usuarios acusaron a Ninel de invisibilizar a Wendy, generando una ola de críticas y reacciones que rápidamente se volvieron virales.

La reacción en redes fue inmediata. Seguidores del programa y miembros de la comunidad LGBT+ señalaron que el comentario tenía tintes transfóbicos, lo que generó una ola de críticas hacia la actriz y cantante conocida como ‘el Bombón Asesino’.



Ante la controversia, Ninel Conde decidió aclarar sus palabras a través de sus historias de Instagram, explicando: “Cuando dije que no había ganado una mujer en ‘La casa de los famosos’ me refería a una mujer biológica, jamás fue para invalidar a Wendy, para mí es una reina, merece todo mi respeto y es una ganadora con un ángel impresionante”.

Además, la actriz y cantante subrayó su apoyo a la comunidad LGBT+: “Yo siempre he apoyado a la comunidad LGBT, los amo y siempre han estado en mi carrera durante 30 años y me da mucha tristeza que se saquen de contexto ciertos comentarios, pero bueno, aquí estamos para aclarar las cosas. Les agradezco su cariño”.

Ninel Conde durante su participación en La casa de los famosos México, antes de su polémica salida. / YT

¿Cómo reaccionó Wendy Guevara al comentario transfóbico de Ninel Conde en La casa de los famosos México?

Wendy Guevara, influencer y ganadora de ‘La casa de los famosos México’, no se quedó callada. Durante una transmisión en vivo, respondió al comentario de Ninel Conde, señalando que no considera a la cantante una figura relevante para debatir.

“Prefiero enfocarme en debatir con personalidades que han ganado el reality, como Mario Bezares o Ivonne Montero, en lugar de involucrarme en conflictos con quienes no lograron el triunfo”, expresó Wendy.

Aunque sus palabras parecían tener un tono de molestia, Wendy dejó claro que no buscaba generar más conflicto, sino poner límites y priorizar conversaciones con figuras que, según ella, tienen más peso dentro del programa.





El que Wendy no se considere “mujer” no quita que el comentario de @Ninelconde fue transfobico y da a demostrar que solo se colgó de la comunidad #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/6w3CFyb7Wr — Wendy Guevara Highlights 🐝👑 (@ColmenaGuevara) August 26, 2025

¿Qué pasó cuando Ninel Conde enfrentó a Wendy Guevara tras polémico comentario “transfobico” en La casa de los famosos México?

El momento más esperado llegó durante la post gala de nominaciones en ‘La casa de los famosos México’. Ahí, Ninel Conde y Wendy Guevara se encontraron frente a frente, en un ambiente que, para sorpresa de muchos, fue completamente pacífico.

Wendy Guevara, con el estilo que la caracteriza, recibió a Ninel con los brazos abiertos:

“Esta es tu casa y cuando quieras venir este es tu foro y puedes venir a hacer el desmadre que quieras, de verdad. Te lo agradezco por venir”. Wendy Guevara

Wendy Guevara arregló las cosas con Ninel Conde en pregala de La casa de los famosos México / Instagram

Por su parte, Ninel Conde no dudó en ofrecer una disculpa sincera: “Eres una reina, nunca nunca ha sido mi intención hacer un comentario que te incomode, sabes que uno sale de aquí atontado y de pronto uno dice cosas o facts sin pensar de pronto en detalles, pero sabes que te adoro y te admiramos porque eres la chingona de este programa”.

Finalmente, Wendy cerró el momento con una frase que dejó claro que no guarda rencores: “No te preocupes, no hay nada de lo que te tenga que disculpar”.

Este intercambio fue celebrado por los seguidores del reality, quienes destacaron la madurez con el que ambas figuras resolvieron el malentendido.

