Ninel Conde revela diagnóstico alarmante tras su salida de La casa de los famosos México: ¿qué le pasó?

Después de convertirse en la tercera eliminada de La casa de los famosos México 2025, la actriz y cantante Ninel Conde ha estado en el ojo del huracán. Su ausencia en las galas posteriores encendió las alarmas entre sus seguidores, y los rumores no tardaron en aparecer: desde una supuesta demanda millonaria hasta problemas de salud que la alejaron de los reflectores. Pero fue la propia Ninel quien decidió romper el silencio y contar su verdad.

Ninel Conde reaparece tras su eliminación de La casa de los famosos México 2025

¿Qué enfermedad tiene Ninel Conde tras salir de La casa de los famosos México 2025?

La tarde del miércoles 3 de septiembre, Ninel Conde reapareció en los foros de La casa de los famosos México 2025 para aclarar los rumores sobre su salida.

En entrevista con Marie Claire, la actriz explicó que tras salir del reality, recibió un diagnóstico que la dejó en shock: depresión moderada y un estado emocional vulnerable que la obligó a buscar ayuda profesional.

“Salí en un estado de shock, me dijo (la psicóloga) ‘estás como en estado de shock, traes una depresión moderada’” Ninel Conde.

La cantante explicó que la producción del reality le permitió tomarse una semana para estabilizarse emocionalmente. Durante ese tiempo, recibió apoyo psicológico y se enfocó en recuperar su bienestar mental.

“Por todo eso la producción me dio la oportunidad de irme a casa una semanita, para acomodar mis sentimientos, mis emociones, para estabilizarme” Ninel Conde

¿Por qué Ninel Conde no asistió a las galas de La casa de los famosos México 2025 tras su eliminación?

La ausencia de la exhabitante de cuarto Día Ninel Conde en las galas posteriores a su eliminación generó muchas especulaciones. Algunos pensaron que se trataba de una estrategia mediática, otros creyeron que estaba molesta con la producción. Pero la realidad es que la actriz estaba atravesando un momento emocional muy complicado que la hizo acudir con profesional de la salud desde que salió.

El domingo 17 de agosto Ninel Conde salió de la competencia y, días posteriores , tras ser eliminada, el Bombón asesino se encontró con la prensa y confesó que la transición del encierro a la vida real fue más difícil de lo que imaginaba:

“¿Cómo estoy? Desubicadona, todavía no me termino de adaptar a esta realidad. Estoy en eso y trabajando duro para ya reincorporarme” Ninel Conde

Además, reveló que no se había sentido lista para hablar del tema con profundidad: “No me siento lista para dar ahorita una declaración objetiva, pero les agradezco su interés. Estoy todavía muy vulnerable”.

La actriz confirmó que había estado en terapia y que el proceso de adaptación había sido fuerte: “Sí, me está ayudando mucho (la terapia), ha sido fuerte el cambio de ambiente, de todo esto (señalando a los reporteros que la rodeaban)”.

¿Ninel Conde será multada por hablar de La casa de los famosos México 2025?

Otro de los rumores que rodean a Ninel Conde es el de una posible demanda por parte de la producción de La casa de los famosos México 2025. Todo comenzó cuando la cantante hizo comentarios en los que insinuaba que su salida del reality había sido pactada y no por decisión del público. Aunque después aclaró que se trataba de una broma, el daño ya estaba hecho.

Según la influencer especializada en espectáculos Chamonic3, Ninel, supuestamente, podría enfrentar una multa millonaria por incumplir su contrato y hablar del programa sin autorización:

Chamonic “Según dicen, ella está enfrentando una demanda de más de 1 millón de pesos (pienso yo que pudieran ser dólares) por hablar de LCDLFMX y por incumplir su contrato. También, según me cuentan, ella tiene ya abogado y sería Guillermo Pous quien se encargue de este caso”

A pesar de todo, Ninel Conde no se detiene. La cantante anunció que retomará su gira y que viajará a Medellín para ofrecer presentaciones. Aunque aún se encuentra en proceso de adaptación, está decidida a seguir adelante con su carrera.

“Me voy a Medellín de gira, unas presentaciones, muy padre y reincorporarnos a mis actividades de show y todo”, comentó.