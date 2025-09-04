Ninel Conde regresa a La casa de los famosos México y se disculpa, ¿para evitar la multa?

Desde hace varios días, ha circulado en redes sociales que, presuntamente, Ninel Conde tendrá que pagar una sanción de un millón de pesos a ‘La casa de los famosos México 2025’ por “hablar mal” del reality. Ahora, la llamada ‘Bombón asesino’ regresa al show y se disculpa, ¿qué pasó?

¿Por qué se dijo que Ninel Conde tendría que pagar una multa a ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tras salir de ‘La casa de los famosos México 2025’, Ninel Conde hizo una serie de comentarios en los que, entre otras cosas, afirmaba que había dejado la competencia por voluntad propia y no por decisión del público. Según la cantante, ya estaba muy cansada del reality, además de que todo ya estaba pactado.

Si bien después aclaró que todo fue una broma, aparentemente, la producción del show, presuntamente, se molestó por esta situación y se le impondría a la cantante Ninel Conde una fuerte multa. Aunque primero se dijo que sería de medio millón, luego trascendió que la cifra era de un millón, según reveló Chamonic.

“Según dicen, ella está enfrentando una demanda de más de 1 millón de pesos (pienso yo que pudieran ser dólares) por hablar de LCDLFMX y POR INCUMPLIR SU CONTRATO, también, según me cuentan, ella tiene ya abogado y sería Guillermo Pous quien se encargue de este caso”, contó la influencer especializada en espectáculos ‘Chamonic3’.

En medio de toda esta controversia, Ninel regresa a ‘La casa de los famosos México’ y, durante una entrevista con Marie Claire Harp, conductora digital del programa, ofreció una disculpa.

¿Por qué Ninel Conde ofreció una disculpa en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En su conversación con Marie Claire, Ninel Conde reiteró que lo dicho tras su salida de ‘La casa de los famosos México’ fue una broma y no entiende por qué la gente se lo tomó “tan en serio”, asegurando que si dejó la competencia fue por decisión del público.

“Obviamente, fue cotorreo, chavos. Además, al oficial (que estaba cuando salí de ‘La casa’) no le di tanta explicación, pero me vio (salir) con ocho maletas”, expresó. Esto fue respaldado por Marie Claire, quien señaló que, si Ninel hubiera estado “por contrato”, no habría llevado ocho maletas.

Ninel Conde, ‘el Bombón asesino’ dijo que, tras analizar los comentarios que hizo, se dio cuenta de que “se había pasado”, por lo que pidió una disculpa al público y a la producción por los malentendidos que generaron sus palabras.

“La verdad, una disculpita. Realmente, sí, no era la intención y, de ninguna manera, (la producción) tiene algo que ver. Ni poner en riesgo la credibilidad de este programa porque hay un interventor y tanta cosa” Ninel Conde

Para finalizar con el tema, pidió a la gente que no tergiversara sus declaraciones y que confiara en la credibilidad del programa.

¿Cuándo regresa Ninel Conde a ‘La casa de los famosos México 2025’?

A través de las redes sociales oficiales de ‘La casa de los famosos México 2025’, se dio a conocer que hoy 3 de septiembre Ninel Conde estará como invitada en la pregala del programa, la cual inicia a las 9:30 pm por la plataforma de VIX.

Si bien sus fans están muy emocionados por la noticia, algunos usuarios creen que es muy “sospechoso” su regreso y hasta teorizan que solo volvió al programa y se “disculpó” para evitar la presunta demanda y multa.

Cabe destacar que, en ningún momento, se confirmó de manera oficial que Ninel Conde sería sancionada, por lo que todo quedó en calidad de un simple rumor.

