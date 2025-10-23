Ex de Elaine Haro la exhibe sin filtros, ¡lo decepcionó!: “Se iba con uno y con otro”

Una gran sorpresa dio el actor Moisés Peñaloza, exnovio de Elaine Haro, pues aunque en un principio la defendió durante su participación en “La casa de los famosos México” e incluso aseguró que sería quien “apagaría las luces” del reality, ahora confesó que no le gustó la actitud que tuvo la también cantante dentro del programa.

Así apoyaba Moisés Peñaloza a su ex Elaine Haro en La casa de los famosos México

En una entrevista con Televisa Espectáculos, Moisés Peñaloza mostró su apoyo a Elaine Haro,su ex, e incluso aseguró que la veía como finalista y ganadora del reality y hasta dio a entender que podrían volver a reencontrarse como pareja.

“Es imposible desvincularme de ella porque tuvimos una relación de casi tres años, pero este gran amor que nos tenemos se ha puesto en pausa. No sabemos qué va a pasar, pero estoy seguro de que ella será la que apague la luz. Sé que va a salir, la voy a ver, y siempre he dicho: nunca digas nunca. Esta vida es cíclica; hoy está en este proyecto, lo tomo como unas vacaciones”, dijo Moisés.

¿Qué dijo Moisés Peñaloza, ex de Elaine Haro, sobre la actuación de la exhabitante de La casa de los famosos México?

Moisés Peñaloza fue cuestionado sobre qué opinaba de Elaine Haro, quien en varias entrevistas se había expresado bien de él.

“Desconozco, no he visto esas entrevistas. Ya estoy desconectado del contenido de ella, porque en algún punto, cuando comencé a apoyarla, recibí mucho hate. Fue complicado, la gente comenzó a tacharla. Intenté aprovechar los medios para defenderla, pero siempre hubo adjetivos calificativos peyorativos”, dijo Moisés.

Sin embargo, remató con una fuerte confesión: que le dolió ver a Elaine Haro irse con otros solo por llamar la atención sin ponerse como prioridad.

“Toda esta triangulación de que se iba con uno y luego con otro fue triste, desde este lado, ver a esta mujer que tanto amaba, en cierta manera no priorizarse e intentar tener la atención de algo más. Dolió, pero más allá de la persona era decirle: ‘¿Qué estás haciendo? No ibas a eso’”. Elaine Haro

¿Por que Elaine Haro y Moisés Peñaloza terminaron su romance?

Elaine Haro aclaró que la separación con Moisés Peñaloza no tuvo que ver con su participación en “La casa de los famosos México": “No fue por el reality, fue por cosas personales. Es que fue hace unas semanas. Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación”, ante esto, Mariana Botas le preguntó:

“¿O sea, fue como medio tormentosa?”. A lo que Elaine explicó que tuvo que ver con el hecho de que ambos son actores y no tenían tiempo para verse, lo que ocasionó varias rupturas.

“No tormentosa, pero te digo algo: me conozco, soy muy intensa, y él también es actor. Tú sabes, los actores somos muy intensos, es complicado.”, dijo.

Sobre los motivos detrás de esas pausas, agregó:

“Hubo momentos donde él estaba grabando sus proyectos, yo grababa mis proyectos y no nos veíamos, cortamos varias veces, pero de las otras relaciones que he tenido ha sido la que mejor he cortado.”

