¿Elaine Haro se olvida de Aldo de Nigris y de Aarón Mercury por su ex Moisés Peñaloza? ¡Se van a reencontrar!

Aunque muchos fans han relacionado sentimentalmente a Elaine Haro con Aldo de Nigris y Aarón Mercury en “La casa de los famosos México”, pocos recuerdan que, al llegar al reality, la actriz confesó haber terminado recientemente su relación con el actor Moisés Peñaloza, con quien se había mostrado muy enamorada durante 2024.

Sin embargo, aunque la relación llegó a su fin y al principio Elaine Haro mostró interés en Aarón Mercury, él la rechazó, explicando que sentía que ella aún no había superado a su ex y que prefería que fueran amigos. Ahora, la actriz se enfrenta inesperadamente a un mensaje de su ex en pleno programa en vivo de “Cuéntamelo ya!”, quedando fría al escuchar las palabras que él dio a la prensa sobre su participación en el reality.

Elaine Haro reacciona a las declaraciones de su ex tras su participación en La casa de los famosos México. / Instagram

¿Qué le dijo Moisés Peñaloza a su ex Elaine Haro en La casa de los famosos México?

En una entrevista con Televisa Espectáculos, Moisés Peñaloza mostró su apoyo a Elaine Haro e incluso aseguró que la veía como finalista y ganadora del reality.

“Es imposible desvincularme de ella porque tuvimos una relación de casi tres años, pero este gran amor que nos tenemos se ha puesto en pausa. No sabemos qué va a pasar, pero estoy seguro de que ella será la que apague la luz. Sé que va a salir, la voy a ver, y siempre he dicho: nunca digas nunca. Esta vida es cíclica; hoy está en este proyecto, lo tomo como unas vacaciones”, dijo Moisés.

Ex de Elaine Haro habla de la estrategia de la actriz en La casa de los famosos México 2025 / IG: @moisesspenaloza

Así reaccionó Elaine Haro al mensaje de su ex Moisés Peñaloza en La casa de los famosos México

Al escuchar este video en el programa “Cuéntamelo ya!”, Elaine Haro reaccionó sorprendida: “Ah, caray. No había visto… Oigan, wow. No he hablado con él ni con nadie, me estoy dando mi tiempo. Le agradezco sus hermosas palabras; qué lindo que habló bonito de mí”.

La actriz comentó que le gustaría hablar con su ex, aunque no aclaró si sería para retomar la relación o solo como amigos. Reconoció que en “La casa de los famosos México” se notó que extrañaba a Moisés.

“Claramente, en su momento hablaré con él porque es una persona que quiero mucho y dentro del reality quizá se vio que sí lo extrañé... Le agradezco de corazón esas palabras que me envió”, finalizó.

¿Por que Elaine Haro y Moisés Peñaloza terminaron su relación?

Elaine Haro aclaró que la separación con Moisés Peñaloza no tuvo que ver con su participación en “La casa de los famosos México": “No fue por el reality, fue por cosas personales. Es que fue hace unas semanas. Duramos dos años, pero sabes qué, cortamos varias veces en la relación”, ante esto, Mariana Botas le preguntó:

“¿O sea, fue como medio tormentosa?”. A lo que Elaine explicó que tuvo que ver con el hecho de que ambos son actores y no tenían tiempo para verse, lo que ocasionó varias rupturas.

“No tormentosa, pero te digo algo: me conozco, soy muy intensa, y él también es actor. Tú sabes, los actores somos muy intensos, es complicado.”, dijo.

Sobre los motivos detrás de esas pausas, agregó:

“Hubo momentos donde él estaba grabando sus proyectos, yo grababa mis proyectos y no nos veíamos, cortamos varias veces, pero de las otras relaciones que he tenido ha sido la que mejor he cortado.”

Elaine Haro reacciona a las declaraciones desu ex Moisés Peñaloza mientras estaba en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quién es Moisés Peñaloza, el actor y ‘exnovio’ de Elaine Haro?

Jonathan Moisés Sierra Peñaloza, mejor conocido solo como Moisés Peñaloza, es un actor mexicano que nació el 22 de octubre de 1991 en Tampico

Tiene 33 años.

Estudió Ingeniería Electrónica en el Tecnológico de Ciudad Madero, pero nunca ejerció, ya que su verdadera pasión era la actuación.

Ha estado en varios proyectos como ‘La rosa de Guadalupe’, ‘Médicos, línea de la vida’, ‘Si nos dejan’ y ‘Minas de pasión’, entre otros.

Su última aparición en televisión fue en ‘El ángel de Aurora’.

Confirmó su relación con Elaine, quién es 12 años menos que él, de manera oficial en 2024.

