Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, se reconcilia con Elaine Haro, ¡ya la quiere como novia de su nieto!

La estancia de Elaine Haro en ‘La casa de los famosos México 2025’ fue sumamente polémica. Y es que la joven fue señalada de “coquetear” al mismo tiempo con Aldo de Nigris y Aarón Mercury. Esta situación hizo enfurecer a doña Lety Guajardo, abuela de Aldo, y arremetió fuertemente contra la joven. Luego de que esta última saliera de reality, ambas protagonizan una emotiva reconciliación, ¿cómo pasó?

Doña Lety en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué dijo doña Lety Guajardo sobre Elaine Haro por, presuntamente, coquetear con Aldo de Nigris y Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Desde que entró a ‘La casa de los famosos México’, Elaine Haro mostró actitudes que, para muchos, denotaban un cierto interés por Aarón Mercury. La joven intentaba estar constantemente cerca de él y platicar.

Con el paso del tiempo, esto fue disminuyendo poco a poco y la joven, aparentemente, empezó a prestarle mayor atención a Aldo de Nigris, acción por la que ella fue sumamente criticada en redes sociales y la acusaron de, presuntamente, “jugar con los dos”.

Esta situación no pasó desapercibida para doña Lety Guajardo, también apodada como ‘doña Alegría’, y, mediante un video en TikTok, le exigió que dejara de andar de “buscona”.

“Elaine, pues si andas con Aarón lo agarras de la mano y luego quieres coquetear con Aldito. Así no es, mijita, y quieres conquistar a todos y menos con los regios. También Aarón no se deja; te ves que andas coqueteando con el otro, que es inteligente y tiene el corazón de oro, con él no va a poder”, expresó.

Incluso, dejó claro que no la quiere como novia de su nieto: “Elaine tiene que estar con Aarón porque andaba de coscolina, ya no puede andar con Aldo, porque él no es plato de segunda mesa. Hay que respetar a Aarón; si andabas con Aarón, sigue con él”, indicó.

Elaine Haro en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Cómo fue la reconciliación entre doña Lety Guajardo y Elaine Haro en La casa de los famosos México?

El pasado martes 16 de septiembre, Elaine Haro y doña Lety Guajardo se encontraron en la gala de ‘La casa de los famosos México 2025’. Ambas asistieron al programa ya que la actriz fue invitada como panelista. En tanto que ‘doña Alegría’ entró a ‘La casa’ durante una dinámica de ‘Congelados’.

En un video para redes sociales, las celebridades confirmaron que ya habían limado asperezas. La también madre de Poncho de Nigris dijo tener una mejor percepción de la joven tras conversar con ella. Incluso, la llamó “su futura nuera”, pues considera a Aldo de Nigris como un hijo.

“Aquí con mi futura nuera. Nada que Aarón, ya arreglamos aquí todo. 22 años, guapísima y bellísima” Doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris

Entre risas, la también cantante se dijo muy contenta de haber conocido a la señora y arreglado sus diferencias: “Ya lo platicamos. Qué gusto conocerte y saludos a Monterrey”, manifestó, asegurando que apoya a Aldo para que siga dentro del show.

Las reacciones en redes sociales fueron diversas. Si bien algunos aplaudieron su reconciliación, otros se han dicho decepcionados de que la joven fuera “tan fácil de manipular” para estar del lado de Aldo.

¿Elaine Haro será novia de Aldo de Nigris?

Tras salir de ‘La casa de los famosos México 2025’, Elaine Haro fue cuestionada sobre sus sentimientos. En respuesta, la joven declaró que llegó a sentir una “conexión” con Aarón Mercury y no descartó la idea de conocerlo más, una vez que termine el reality.

“La verdad es que me cae muy bien el Aarón. Es bien lindo. Indiscutible, yo, no sé si él, sí sentí una cierta conexión con él, pero, al final, como que no se terminó dando nada, pero, pues veremos. Yo creo que se queda en veremos. No sabemos qué podría pasar”, apuntó.

Por otra parte, Aldo de Nigris nunca dio señales de querer algo más que una amistad con Elaine. Incluso, tras su salida, admitió que le desesperaban las actitudes de la joven durante las nominaciones.

“Me desesperaba güey, de repente veía las nominaciones y no ma… llevamos 2 meses nominando”, manifestó.

