Aarón Mercury y Elaine Haro encienden La casa de los famosos México con tremendo momento privado

El amor parece respirarse en ‘La casa de los famosos México 2025’. En medio de la incertidumbre por la próxima eliminación, Elaine Haro y Aarón Mercury son captados en un momento aparentemente privado tras la fiesta en conmemoración del 15 de septiembre, día en el que se celebra la Independencia de México, ¿qué pasó?

Elaine Haro y Aarón Mercury / Redes sociales

¿Aarón Mercury y Elaine Haro ya son novios en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Cuando comenzó la nueva temporada de ‘La casa’, muchos usuarios aseguraron que Elaine Haro tenía un cierto interés romántico por Aarón Mercury, ya que siempre trataba de estar cerca de él. Dicho comportamiento se modificó un poco con el pasar de las semanas, ya que, aparentemente, la joven también empezó a acercarse más a Aldo de Nigris.

En todo este tiempo, Aarón siempre se mostró muy respetuoso con la actriz y no dejaba ver un interés más allá de una amistad. No obstante, las cosas parecen haber cambiado un poco tras la última fiesta.

Y es que, durante la madrugada, ambos juntaron sus camas y empezaron a moverse bajo las cobijas. No se vio exactamente lo que estaban haciendo, pero muchos consideraron que estaban ‘jugando’.

Por momentos, se escuchaba cómo Elaine se reía, mientras, aparentemente, él le estaba haciendo cosquillas. Incluso, en algún momento, ella se puso sobre él, lo que causó aún más desconcierto.

Aunque esta escena pareciera ser inocente, dio mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos aseguraron que podría ser el inicio de un romance, otros creen que la también cantante “está forzando las cosas”.

¿Qué pasó entre Aarón Mercury y Elaine Haro en ‘La casa de los famosos México 2025’?

El momento aparentemente romántico entre Aarón Mercury y Elaine Haro se vio interrumpido por Mar Contreras, quien se acostó en medio de ellos. Poco después, los tres se durmieron en sus respectivas camas.

De acuerdo con el testimonio de algunos usuarios, Aarón y Elaine estaban conversando sobre la próxima gala de eliminación. La joven se dijo estar muy nerviosa por ser la séptima expulsada, por lo que el influencer, para tranquilizarla, comenzó a hacerle cosquillas y platicarle cosas divertidas.

Pese a la aclaración, los comentarios negativos contra la actriz no cesaron. Y es que algunos usuarios, principalmente fans de Mercury, sienten que ella está de “buscona” con el creador de contenido y consideran que debe salir del juego, ya que lo estaría “perjudicando”. ¿O será que él era el buscón?

Mar Contreras, Elaine Haro y Aarón Mercury / Redes sociales

¿Elaine Haro está soltera?

Antes de entrar a ‘La casa de los famosos México 2025’, Elaine Haro dijo estar soltera. En aquel entonces, contó que había terminado su relación con el actor Moisés Peñaloza. Según la joven, las cosas entre ellos culminaron debido a sus apretadas agendas laborales.

No obstante, semanas después empezó a circular el rumor de que realmente Elaine Haro y Peñaloza se separaron temporalmente para que ella pudiera dar “más contenido” en ‘La casa’.

Esto no ha sido confirmado o negado por ninguno de los dos. Durante su estancia, ella ha insistido en que no tiene compromisos fuera del show. En tanto que él simplemente ha declarado que, si realmente terminaron o no, es un tema que pasa a “segundo plano” y lo importante era apoyarla en el reality.

Cabe destacar que Elaine Haro es una de las nominadas de esta semana, por lo que, para muchos, su momento con Aarón Mercury la perjudicó y podría influir para que se convierta en la séptima eliminada.

