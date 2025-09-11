La casa de los famosos México 2025: Estos son los nominados hoy miércoles 10 de septiembre

Este miércoles 10 de septiembre, se lleva a cabo la séptima gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Las nominaciones de esta noche han causado muchas expectativas, ya que se da después de que las habitaciones se fusionaron, por lo que se verá si las lealtades continúan o se rompen de forma definitiva.

Recordemos que ‘el Guana’, al haber ganado la moneda del destino en ‘La casa’, cerró la habitación ‘Noche’, por lo que todos los que vivían allí tuvieron que mudarse a Día, cuarto que fue renombrado como ‘Eclipse’ por decisión del público.

Aunque en un inicio los habitantes prometieron mantenerse fieles a sus alianzas sin importar el cambio, muchos usuarios han notado que la tensión va creciendo y nuevos equipos podrían formarse.

El Guana gana la moneda del destino / Redes sociales

¿Qué habitantes continúan en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tras la eliminación de Facundo de ‘La casa de los famosos México’, quedaron 9 habitantes en busca del gran premio de 4 millones de pesos. Estos son los participantes que quedan:

El Guana

Shiky

Dalilah Polanco

Mar Contreras

Abelito

Elaine Haro

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

En tanto que los eliminados hasta ahora son:

Primera eliminada: Olivia Collins

Olivia Collins Segundo eliminado: Adrián Di Monte

Adrián Di Monte Tercera eliminada: Ninel Conde

Ninel Conde Cuarta eliminada: Priscila Valverde

Priscila Valverde Quinta eliminada : Mariana Botas

: Mariana Botas Sexto eliminado: Facundo

Habitantes de La casa de los famosos México eliminados / Redes sociales

Filtran nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’ de este miércones 10 de septiembre

En redes sociales, se hicieron muchas especulaciones sobre quiénes podrían ser los nuevos nominados de ‘La casa’ este 10 de septiembre.

‘El Guana’, al ganar nuevamente el liderazgo, obtuvo la inmunidad, es decir, sus compañeros no podrán nominarlo esta semana, algo que causó indignación en redes sociales, pues algunos han acusado a la producción de haberlo favorecido en la última prueba del líder para que ganara.

De acuerdo con los rumores que rondan en redes sociales, estos serían los habitantes que estarían en la placa esta noche:

Shiky

Dalilah Polanco

Elaine Haro

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

El Guana / Redes sociales

¿Quiénes fueron los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2025’ nominados este 10 de septiembre?

Información en proceso...

