La granja VIP: Filtran posibles nominados de hoy, miércoles 10 de diciembre ¡Ya hay 3 nominados en riesgo!

A solo una semana de la gran final, La granja VIP 2025 mantiene a todos con los nervios de punta. Aunque el reality arrancó hace varias semanas, la competencia se ha vuelto más feroz y las nominaciones siguen sorprendiendo. Los televidentes enfrentan la decisión más difícil: ¿quién merece llegar al último capítulo y quién dirá adiós en esta recta final? ¡Entérate!

¿Quiénes están nominados oficialmente en La granja VIP?

Los nominados de La granja VIP hasta este miércoles 10 de diciembre antes de la asamblea de nominación son:



Alberto “el Patrón”, sancionado por provocaciones a Eleazar Gómez. Sergio Mori, tras perder el duelo de nominación frente a Eleazar. Eleazar Gómez, tras perder el duelo de nominación frente a Kim Shantal.



Por si fuera poco, las emociones están al límite en La granja VIP 2025, pues los participantes fueron testigos de un momento único: la querida vaquita Jacinta dio a luz frente a todos. La inesperada llegada del becerro se convirtió en uno de los instantes más conmovedores de la temporada, dejando a los granjeros entre lágrimas y sonrisas.

¡Así reaccionaron ante este nacimiento que marcó la historia del reality!

¿Quiénes serán los posibles nominados en La granja VIP, hoy 10 de diciembre?

Este miércoles 10 de diciembre, en punto de las 21:00 horas, se transmitirá en vivo la novena nominación de La granja VIP 2025 y según la conversación digital y los pronósticos de los fans, los granjeros que podrían quedar en la cuerda floja son:



Teo y

La Bea

Ambos granjeros se sumarían a Sergio Mayer Mori, el Patrón y Eleazar Gómez, ya nominados previamente.

Cabe destacar que estas predicciones se basan únicamente en la preferencia del público y no en información oficial. Para conocer la lista definitiva, no te pierdas la transmisión en vivo esta noche.

La Bea perdió su anillo de compromiso y se quiebra en La granja VIP. / Redes sociales

¿Quiénes han sido eliminados de La granja VIP 2025?

La competencia en La granja VIP ha estado intensa y ya son varios los famosos que han salido del reality:



Carolina Ross

Sandra Itzel

Omahi

Lolita Cortés (abandonó voluntariamente)

Jawy

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Lis Vega

Fabiola Campomanes

En tanto que los que aún quedan en competencia son:



Alfredo Adame Kim Shantal La Bea César Doroteo ‘Teo’ Alberto del Río ‘el Patrón’ Sergio Mayer Mori Eleazar Gómez

El nuevo eliminado de La granja VIP se dará a conocer el próximo 14 de diciembre, durante la gala de eliminación.

¿Quiénes serán nominados en La granja VIP? / Redes sociales

¿Dónde ver La granja VIP?

Para ser parte de la programación 24/7, deberás ingresar a la plataforma de streaming, Disney, donde tendrás acceso a dos cámaras que se encuentran en vivo.

Por otro lado, YouTube cuenta con una transmisión 24/7, con una sola cámara, pero completamente gratis. Mientras que las galas pueden verse por medio de Azteca UNO, al término de Exatlón México.

La granja / TV Azteca

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’, solo hay que seguir tres sencillos pasos:



Entrar a la página https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Seleccionar a tu granjero o granjeros favoritos para distribuir los 10 votos que se tienen disponibles al día. Escoger la opción “votar” y ¡listo!