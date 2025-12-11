Exintegrante de ‘La granja VIP’, tras salir del reality, ‘desempleado’ y sin hogar; ¡culpa a la producción!

‘La granja VIP’ está prácticamente en la recta final. De las 16 celebridades que aceptaron entrar al reality, actualmente solo hay 7 en competencia para ganar el primer lugar y obtener el premio de 2 millones de pesos.

Pese a que fueron eliminados, la exposición pública les sirvió a la mayoría de los exparticipantes. Tal es el caso de Manola Díez, quien no solo aumentó su número de seguidores en redes sociales, sino que también se coronó como una de las más queridas. Desafortunadamente, hubo un eliminado que recientemente confesó que estar en ‘La granja VIP’ solo lo perjudicó, ¿de quién se trata?

¿Quiénes han sido los eliminados de ‘La granja VIP’ hasta hoy 10 de diciembre?

Como mencionamos anteriormente, nueve celebridades han salido de ‘La granja VIP’: ocho por decisión del público y uno por voluntad propia. Estos son los eliminados hasta este miércoles 10 de diciembre:

Primera eliminada: Carolina Ross

Carolina Ross Segunda eliminada: Sandra Itzel

Sandra Itzel Tercer eliminado: Omahi

Omahi Cuarto eliminado: Jawy Méndez

Jawy Méndez Salida voluntaria: Lolita Cortés

Lolita Cortés Quinta eliminada: Manola Díez

Manola Díez Sexto eliminado: Kike Mayagoitia

Kike Mayagoitia Séptima eliminada: Lis Vega

Lis Vega Octava eliminada: Fabiola Campomanes

En tanto que estos son los famosos que siguen en competencia:

Alberto del Río ‘el Patrón’

Alfredo Adame

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez

Kim Shantal

La Bea

Sergio Mayer Mori

¿Qué exparticipante de ‘La granja VIP’ quedó ‘en la ruina’ tras participar en el reality?

Omahi, tercer eliminado de ‘La granja VIP’, contó en una reciente entrevista las consecuencias negativas que vivió tras participar en el reality. El influencer aseguró que no solo perdió oportunidades laborales, sino que también se negaron a renovar el contrato de su departamento.

El joven mencionó que todo se debió a la “imagen negativa” que le “crearon” en el reality. Considera que la producción pintó como “flojo”, lo que provocó que diversas marcas lo descartaran y sus arrendadores prácticamente lo corrieron, pese a que faltaban unos meses para que terminara.

“Cuando tú trabajas de redes sociales, las marcas buscan una imagen lo más blanca posible, lo más sin polémica posible. Nadie va a querer un deal con alguien que es pintado como el flojo. Iba a ir al Superbowl, iba a estar con Bad Bunny, me la cancelaron. Yo salí y fue una sobre otra. Lo primero que me dijeron es ‘ya no tienes casa, se acaba de cancelar esta marca” Omahi

Relató que, actualmente, muchas de sus pertenencias siguen en una bodega y apenas le van a entregar las llaves de su nuevo hogar, señalando que estas situaciones le han generado mucho estres.

“Te están queriendo destruir por algo que construyó la producción. Jugaron muy chueco, al menos conmigo. En mi caso, manipularon muchísimo… está muy cu…”, indicó.

Pues ya vi el podcast donde sale Jumanji (yo por ustedes ) y confiesa que le cancelaron campañas con marcas grandes y que no le renovaron el contrato de su departamento saliendo de la granja dejandolo en la calle.



¿Quién es Omahi, exintegrante de ‘La granja VIP’?

Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, mejor conocido como Omahi, es un influencer y DJ

Nació el 12 de diciembre de 1994 en Monterrey, actualmente tiene 30 años.

Su contenido se enfoca más en el humor.

Tiene cerca de 31 millones de seguidores en Instagram.

En su momento, se perfilló cómo el favorito para ganar ‘La granja VIP.

Es soltero y no tiene hijos.

Durante su participación en ‘La granja VIP’, se viralizaron clips en el que se le podía ver durmiendo en pleno día o rascándose el trasero. Al salir, explicó que todo estaba sacado de contexto y realmente no se rascaba, sino que solo se acomodaba su calzón.

