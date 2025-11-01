Omahi rompe las reglas en ‘La granja VIP’; desata críticas y fans exigen sanción, ¿será expulsado?

La participación de Omahi en ‘La granja VIP’ ha sido sumamente controversial. Y es que, en redes sociales, no solo ha sido tachado de ser un “mueble que no hace nada”, sino que también ha generado rechazo por las constantes veces que se le ha visto rascarse en zonas privadas, sin importar que la cámara lo esté captando.

Ahora, vuelve a dar de qué hablar después de haber roto las reglas dentro de ‘La granja VIP’. Muchos han pedido a la producción que lo sancione de alguna manera.

¿Cómo fue que Omahi rompió las reglas dentro de ‘La granja VIP’?

Este viernes 31 de octubre, los granjeros de ‘La granja VIP’ estuvieron a cargo de preparar las ofrendas de Día de Muertos. La Bea, al ser la ‘Capataz’, le dijo que si podía ayudar con unas cosas. El joven aceptó, pero con cierta expresión de molestia.

Algunos usuarios mencionaron que el influencer, aparentemente, le habría hecho “caras” a la comediante. Poco después, la Bea le volvió pedir que ayudara. Sin embargo, Omahi se negó diciendo que estaba “molidísimo”.

Incluso aseguró que él era quien más se había esforzado en los últimos días y que otros granjeros han podido “descansar más”. Si bien la Bea insistió en que ayudara en algo, Omahi siguió en su posición.

“No, (no estoy haciendo nada), y ni me pongas. Estoy molidísimo, No te pases. Todos los que están allí (trabajando en la ofrenda) han descansado más que nosotros”, expresó.

Los internautas señalaron que una de las reglas es seguir las órdenes del ‘capataz’ y consideran que el joven cometió una “infracción” que “merece ser sancionada”.

¿Omahi será castigado por romper las reglas en ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, la producción de ‘La granja VIP’ no ha dicho nada sobre una sanción para Omahi. Sin embargo, en redes sociales ya se está presionando para que se le castigue, por lo que se cree que en la gala de este viernes 31 de octubre habrá algún pronunciamiento.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el influencer recibe alguna clase de regaño por romper las reglas. A principios de semana, se detectó que se había bañado en los baños de la casa, pese a que, por ser peón, debía hacerlo en la regadera de afuera.

En aquel entonces, solo le advirtieron que, al ser peón, debe usar solo el granero y el baño de afuera. El joven se disculpó y aseguró que cumpliría las reglas.

¿Quién es Omahi, habitante de ‘La granja VIP’?

Omar Alejandro Maldonado Hinojosa, mejor conocido como Omahi, es un creador de contenido.

Tiene 30 años.

Nació en Monterrey, Nuevo León

Estudió Derecho, pero nunca ejerció, pues de enfocó en el contenido de redes sociales

Su contenido se enfoca en sketches de humor.

Es muy popular en redes sociales. Tan solo en TIkTok, tiene 31 millones de seguidores.

Un mes antes de entrar a ‘La granja VIP’, terminó con su novia Valeria Valram.

