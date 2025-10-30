El huevo de oro de La granja VIP 2025 tiene un poder que puede cambiarlo todo ¡no lo vas a creer!

En La granja VIP 2025, nada está escrito y todo puede cambiar en cuestión de segundos. Una de las mayores incógnitas y emociones del reality es el huevo dorado, un elemento sorpresa que cada semana tiene el poder de alterar por completo el rumbo del juego.

Las estrategias y decisiones pueden cambiar todo el rumbo de La granja VIP, nadie tiene la suerte comprada, así que los participantes deben meditar bien antes de actuar y ponerse en riesgo.

El huevo de oro puede cambiar el destino de los participantes de La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP

¿Qué es el huevo dorado en La granja VIP 2025?

En La granja VIP 2025, el huevo dorado se ha convertido en uno de los elementos más importantes dentro del juego. Este objeto especial representa el mayor premio que los participantes pueden obtener durante la competencia, ya que tiene la capacidad de cambiar la dinámica entre los equipos semana tras semana.

Cada ciclo, los granjeros son divididos en dos grupos que compiten por ganar el huevo dorado en distintas pruebas. Más allá del reconocimiento, este objeto otorga poder y beneficios colectivos, no individuales, lo que hace que su valor sea aún mayor dentro de la estrategia general.

El equipo que logra quedarse con el huevo dorado obtiene ventajas que pueden influir directamente en su rendimiento y permanencia dentro del reality. Por eso, cada semana la disputa por conseguirlo se convierte en uno de los momentos más esperados tanto por los concursantes como por la audiencia, ya que el resultado puede alterar el equilibrio del juego.

La semana pasada el equipo azul, liderado por Lis Vega, ganó el huevo dorado de La granja VIP y como beneficio pudo bajar de la placa de nominados a Alfredo Adame y subir a ‘el Patrón’’.

Ganar el Huevo de oro puede traer ventajas importantes para el equipo que lo consiga. / Foto: FB/La granja VIP

¿Quién ganó el huevo dorado la tercera semana de La granja VIP 2025?

En la tercera semana de La granja VIP 2025, los habitantes compitieron por el huevo dorado divididos en dos equipos. El Verde, liderado por César Doroteo, estuvo integrado por Lola Cortés, ‘el Patrón’, Lis Vega, Kim Shantal, Omahi y

Por su parte, el Naranja, encabezado por Jawy, contó con Alfredo Adame, Fabiola Campomanes, Kike Mayagoitita, La Bea, Manola Díez y Sergio Mayer.

La prueba de esta semana requería equilibrio y precisión. Los equipos debían encestar pelotas y tocar una campana que confirmara su éxito. Tras varios intentos, el equipo Verde logró completar la dinámica y tocar la campana, asegurando así el huevo dorado.

Aunque no se ha dado a conocer cuál será el beneficio de este huevo dorado, se espera que sus ventajas se revelen durante la próxima asamblea, lo que mantiene la atención de los participantes y de la audiencia sobre el impacto que tendrá en la competencia.

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana de La granja VIP 2025?

En la tercera semana de La granja VIP 2025, los nominados comenzaron a definirse siguiendo las dinámicas del juego. Lis Vega fue la primera en aparecer en la lista, heredando la posición tras el legado que dejó Sandra Itzel, quien se convirtió en la segunda eliminada del reality show.

Más adelante, Sergio Mayer Mori se sumó a la placa de nominación tras perder “el Duelo” contra Jawy Méndez, lo que le impidió mantenerse seguro dentro de la competencia.

Durante la asamblea, los participantes votaron y los más señalados fueron Manola Díez y Eleazar Gómez, quienes también subieron a la placa de nominación en La granja 2025.

Sin embargo, en La granja VIP, cualquier situación puede modificarse, por lo que la lista de nominados podría cambiar en los próximos día.

Cada semana, los participantes compiten por el Huevo de oro y sus beneficios colectivos en La granja VIP. / Foto: La granja VIP

