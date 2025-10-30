¿La Bea se volvió “pick me girl” en ‘La granja VIP’? La acusan de “complacer a los hombres” tras pelea

‘La granja VIP’ vivió uno de sus momentos más tensos. Manola Díez se peleó con ‘la Bea’ y otros granjeros por una taza de café. Esta situación provocó un debate en redes sociales; mientras que algunos arremetieron contra la conductora, otros se fueron contra ‘la Bea’ y hasta la tacharon de ser ‘pick me girl’.

La Bea / Redes sociales

¿Por qué Manola Díez y ‘la Bea’ se pelearon en ‘La granja VIP’?

Como se mencionó anteriormente, todo comenzó por una taza de café. Manola Díez quería tomar esta bebida después de un día cansado. No obstante, ‘la Bea’, al ser la ‘Capataz’, le comentó que preparara café para todos, ya que no había mucho presupuesto y había que cuidar los alimentos.

“Yo no te negué la taza, incluso te dije: ‘Pregúntale a varias personas y si quieren, entonces si se hace el café’, pero gastar café para una sola taza, cuando somos 14... como que no cuadra. Y no te mentí y fui honesta contigo”, indicó ‘la Bea’.

Esto enfureció a Manola, quien consideró esto como una forma de negarle la taza y hasta le dijo a la comediante que su actitud era demasiado “grosera”.

Aunque algunos compañeros intentaron calmarla, Manola no solo se aisló en el gimnasio, sino que también se negó a comer como una “protesta personal”.

Este asunto incluso salió a relucir en las nominaciones. ‘La Bea’ votó por Manola, argumentando que se peleaba con todo mundo. La conductora le respondió que había “cambiado” desde que el público la salvó y se volvió ‘Capataz’.

¿Qué es una ‘pick me girl’ y por qué acusan a ‘la Bea’ de serlo?

El término ‘pick me girl’ se popularizó hace algunos años y describe a la mujer que busca “aprobación masculina”, humillando o agrediendo a otras mujeres.

Tras la pelea con Manola Díez, muchos internautas han asegurado que ‘la Bea’ se ha convertido en una ‘pick me’. Los fans sostienen que, como ‘Capataz’, le ha dado “preferencia” a los hombres, principalmente al famoso grupo de los ‘Gymbros’, conformado por:

Alberto del Río ‘el Patrón’

Jawy Méndez

Omahi

Kike Mayagoitia

Eleazar Gómez

Sergio Mayer Mori

Los que han visto el 24/7 afirman que la cómica les ha permitido a los hombres comer alimentos de más, pese a que no hay presupuesto, mientras que a Manola le negó una taza de café.

Sus fans no han dudado en defenderla y argumentan que Manola es la del “problema”, recordando que ha tenido conflictos con la gran mayoría de los granjeros.

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana de ‘La granja VIP’?

Este miércoles 29 de octubre, se realizó la asamblea en ‘La granja VIP’, en la que los granjeros tuvieron la oportunidad de nominar cara a cara. Recordemos que previamente se nominaron a dos celebridades, por lo que la placa quedó de esta manera:

Lis Vega (por el legado de Sandra Itzel)

Sergio Mayer Mori (por perder el duelo frente a Jawy)

Manola Díez

Eleazar Gómez

Cabe destacar que mañana 30 de octubre se hará la prueba de salvación; quien la gane saldrá de la placa y podrá intercambiar a un nominado por un granjero en el viernes de traición.

