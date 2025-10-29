¿Quién fue el segundo nominado de La granja VIP HOY, martes 28 de octubre? ¡El duelo estuvo intenso!

El día de ayer, “La granja VIP dio un giro total con el triunfo de ‘la Bea’, quien se coronó como la nueva capataz de la semana. Después de dos semanas bajo el mando de Sergio Mayer Mori, el liderazgo cambió de manos y ahora el poder lo tiene una mujer. Tras el fuerte regaño que tío Pepe le dio a Mayer Mori el pasado viernes, los granjeros decidieron por mayoría de votos enviarlo al grupo de peones, junto con Kike Mayagoitía, Eleazar Gómez y Omahi.

La Granja VIP logo / Redes sociales

La Bea se convierte en la nuevo capataz de La granja VIP

Ahora se espera que ‘La Bea’, tras su experiencia como peón y la llamada de atención del tío Pepe, logre poner orden en La granja VIP y motive a los granjeros a cumplir sus tareas en tiempo y forma.

Como nueva capataz, podrá disfrutar de los alimentos y snacks exclusivos de la suite, además de un relajante baño en la tina. Sin embargo, esta noche deberá enfrentar una difícil decisión que podría definir el destino de uno de los nominados.

Este martes de duelo, como ya es costumbre en “La granja VIP”, el capataz deberá elegir a un granjero y a un peón para enfrentarse en la arena. El perdedor quedará nominado de forma directa.

Ahora. será ‘la Bea’, la standupera, quien tendrá que tomar esta difícil decisión que, sin duda, no caerá nada bien a los elegidos. Pero así son las reglas del juego, y con este enfrentamiento se definirá al segundo nominado de la semana.

La Bea, capataz de la tercera semana en La granja VIP. / Redes sociales

¿Quién fue nominado este lunes en La granja VIP por Sandra Itzel?

Este lunes se reveló el legado de Sandra Itzel, la más reciente eliminada de “La granja VIP”. Como parte de la dinámica del programa, el concursante que abandona la competencia tiene el poder de nominar directamente al primer participante de la semana.

Sandra aprovechó este privilegio para dejar nominada a su rival, Lis Vega, con quien mantuvo roces dentro del reality, debido a que la cubana le aseguró que no le creía su papel de víctima y no le dijo que no la quería en su vida.

Sandra le dedicó unas fuertes palabras a su compañera en la gala de este lunes.

“Quisiste apagar mi brillo y hacerle pensar a la gente y a mis compañeros que llegué con una máscara. Incluso usaste una frase: ‘no te creo’. Pero Dios cree en mí y el público también. Hablaste desde tus heridas, que se reflejaban. De hecho, si ‘el Patrón’ no te hubiera salvado, otra historia estaríamos contando. Aquí está mi legado, y de corazón les digo: sigan jugando limpio, sean inteligentes y jueguen con verdad.”

Con este movimiento, Lis Vega se convierte en la primera nominada de la semana, Esta noche se conocerá al segundo o segunda nominada.

Lis Vega / Redes sociales

¿Quién es el nominado de hoy 28 de octubre en La granja VIP?

Esta noche, en vivo, ‘la Bea’ deberá tomar una de las decisiones más difíciles de la semana: elegir a uno de los peones—Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez, Omahi o Kike Mayagoitia— para que se enfrente en duelo contra uno de los granjeros.

Hasta ahora la standupera no ha tenido conflictos con ninguno de sus compañeros, por lo cual su elección será poco impredecible ¿por estrategía o por simpatía? Esta noche lo descubriremos.

¿Cómo votar para salvar a un nominado en La granja VIP?

Si quieres apoyar a tu participante favorito en “La granja VIP” puedes hacerlo fácilmente a través de distintas opciones. Aquí las instrucciones para votar paso a paso para que tu apoyo cuente:

Entra a lagranjavip.tv/vota o tvazteca.com/vota.

Elige la foto del concursante que deseas salvar.

Cuentas con 10 votos diarios, que puedes distribuir entre varios granjeros o asignar todos a uno solo.

Da clic en “Enviar votos” para confirmar tu elección.

Otra opcion: Desde la app TV Azteca En Vivo

Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

Escanea el código QR que aparece durante la transmisión del programa para acceder directamente a la votación.

Dentro de la app, entra a la sección de “La granja VIP” y utiliza tus 10 votos diarios como prefieras.

