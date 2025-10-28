¿Fraude en ‘La granja VIP’? Alberto del Río, el Patrón, tiene un show programado ¡mucho antes de la final!

‘La granja VIP’ vuelve a enfrentar señalamientos de fraude. Y es que, recientemente, se ventiló que Alberto del Río, ‘el Patrón’, quien actualmente está en la competencia, tiene un evento programado a finales de noviembre, es decir, casi un mes antes de que concluya el reality, ¿qué está pasando?

Alberto del Río ‘el Patrón’ / Redes sociales

¿Alberto del Río ‘el Patrón’ saldrá de ‘La granja VIP’?

Desde hace unos días, ha estado circulando un promocional que presuntamente anuncia a Alberto del Río, ‘el Patrón’, como una de las figuras estelares de ‘Invasión’, un evento de Lucha Libre que supuestamente se realizará el próximo domingo 30 de noviembre en Chile.

En la página oficial del evento, el anuncio se habría dado a conocer hace exactamente seis días, es decir, una semana después del estreno de ‘La granja VIP’, lo que ha despertado muchas teorías en redes sociales. ¿Es falso?

“Por primera vez en Santiago, la leyenda mexicana y ex @wwe y ex Campeón Mundial de Peso Completo, ‘el Patrón’, Alberto del Río, llegará en una presentación que promete sacudir los cimientos del wrestling nacional” Promocional Invasión

Y es que recordemos que la gran final del reality está programada para el 21 de diciembre, por lo que muchos usuarios han comenzado a especular dos cosas: que el luchador se retirará de la competencia antes de esto o que simplemente lo sacarán.

Los detractores afirman que esto sería supuestamente la prueba fehaciente de que el reality es un “fraude” y han pedido explicaciones en las plataformas oficiales del luchador.

¿Qué ha dicho el equipo de Alberto del Río, ‘el Patrón’, sobre su participación en ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, el equipo de Alberto del Río, ‘el Patrón’, no ha dado ningún tipo de comunicado sobre este asunto y solo se ha limitado a pedir apoyo para que el atleta continúe en ‘La granja VIP’.

Cabe destacar que el evento no está anunciado en sus redes sociales, por lo que algunos no descartan la posibilidad de que sea “falso” o un “simple malentendido”. Hasta el momento, los boletos para el espectáculo siguen disponibles en Ticketmaster y se sigue presentando a ‘el Patrón’ como figura estelar.

De acuerdo con el promocional, “la cartelera está sujeta a cambios”, por lo que también se piensa que, si el luchador no sale antes del concurso, podrían reemplazarlo con otro peleador.

Alberto del Río ‘el Patrón’ / Redes sociales

¿Cuándo es la final de ‘La granja VIP’?

Si bien la producción de ‘La granja VIP’ no ha dado un anuncio oficial sobre cuándo será la gran final, se ha confirmado que la primera temporada durará 10 semanas, por lo que se estima que terminará el próximo 21 de diciembre.

Se prevé que se trasmita por el canal de Azteca UNO, así como por Disney+, aplicación en la que también se puede ver en el afamado 24/7. El ganador del concurso se llevará un premio de dos millones de pesos.

Un total de 16 famosos entraron a la competencia. Actualmente quedan 14:

Alfredo Adame Jawy Méndez La Bea Carolina Ross (Primera eliminada) Eleazar Gómez Lolita Cortés Sergio Mayer Mori Alberto del Río, ‘el Patrón’ César Doroteo ‘Teo’ Sandra Itzel (Segunda eliminada) Lis Vega Fabiola Campomanes Omahi Kike Mayagoitia Manola Díez Kim Shantal

