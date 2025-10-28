Eleazar Gómez de La granja VIP: Aseguran que maltrata física y psicológicamente a su novia: “Está cegada”

“Genio y figura…” Aseguran que Eleazar Gómez maltrata física y psicológicamente a su novia: “Miriam está cegada y manipulada por él. Cree que las cosas que le ha hecho han sido por ‘amor’ y que va a poder cambiarlo. ¡Es la única que no ha abierto los ojos!”

Eleazar Gómez no ha podido erradicar las conductas violentas que, en el pasado, lo llevaron a poner su carrera en la lona. Resulta que el participante de La granja VIP ha ejercido, de acuerdo con una fuente allegada a él, abusos físicos y psicológicos contra su actual pareja, Miriam García.

Eleazar Gómez / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Eleazar Gómez controla a su novia Miriam García?

Las revelaciones que te damos a conocer tienen lugar justo también cuando la periodista de espectáculos Ana María Alvarado informó que hay una nueva supuesta demanda de violencia doméstica contra el actor.

Una amiga de la pareja rompe el silencio y asegura: “Miriam está cegada y manipulada por Eleazar, cree que las cosas que él le ha hecho han sido por ‘amor’, y piensa que va a poder cambiarlo”.

La joven comenzó a tener actitudes extrañas que preocuparon a sus seres queridos. “De un momento a otro cambió su forma de ser. También, de la nada, comenzó a taparse la cara con cubrebocas y lentes oscuros, y a usar playeras de manga larga. No fui la única que lo notó. También su familia se percató de esa situación”.

Al ser cuestionada sobre si todo estaba bien, se puso a la defensiva. “La respuesta por parte de ella no ha sido del todo buena. Al intentar interrogarla sobre sus actitudes extrañas, nos mandó a la fregada. Dijo que ella ya estaba grandecita para tomar sus decisiones y que tenía claro por qué seguía en esa relación. A todos nos pidió que no nos metiéramos en su vida”.

Eleazar Gómez y su novia Miriam García / Isunza, Mancera, archivo TVNotas y cortesía de Trixia Valle.

¿Por qué Ian García hermano de Miriam, dejó de seguir a Eleazar Gómez?

Explicó el motivo por el que Ian García decidió dejar de seguir en Instagram a Eleazar Gómez. “Obviamente, esos comentarios le molestaron a su hermano y por eso decidió bloquear a su examigo”.

Aseguró que teme por la salud de Miriam tras los comportamientos que ha tenido. “Después de conocer el pasado de este señor, me queda claro que es su modus operandi y que no cambiará. He intentado no meterme en esto, pero no puedo estar callada ante un problema así. Me preocupa la salud física y mental de mi amiga. Eleazar la está cambiando su conveniencia”.

La fuente confesó que existen supuestas pruebas de las agresiones y reveló el motivo por el que los padres de Miriam no aceptaron al actor como yerno. “Me enteré de que supuestamente hay videos. Ojo, yo no los he visto, pero en nuestro círculo se comenta. Se ve el supuesto maltrato físico. Es un tema que ya escaló y Miriam es la única que no ha abierto los ojos. No lo quiere denunciar. Se puso necia diciendo que ‘es el amor de su vida’. No entiendo de qué le sirve tener título universitario y saber varios idiomas si se dejará manipular por un hombre con antecedentes de agresión y violencia. Por eso sus papás no estuvieron de acuerdo con el noviazgo cuando se los anunció”.

Describió a Eleazar como “mitómano, manipulador y chantajista”. Explicó por qué: “Luego de analizar la vida de este sujeto, me he dado cuenta de que es un hombre manipulador, falso, mitomano, agresivo, vilento y que tienen problemas de superioridad. Envuelve a las mujeres con su con sus mentiras, chantajes y juega con sus mentes. Como es guapo y ‘quesque’ exitoso, ellas prefieren callarse por el miedo a las repercusiones. Es el típico hombre que se chinga a la mujer para después pedirle perdón con flores”.

Relacionó los problemas que ha tenido Gómez con sus exparejas y sus comportamientos contra sus compañeras de La granja VIP. “Ahora comprendo por qué le manda tantos mensajes de amor desde el reality. Nadie se la cree. Él sabe que las cosas no andan bien. Ni afuera ni adentro. Ahí ha sacado su verdadera personalidad y, como era de esperarse, tiene problemas con las mujeres. Confunde a Sandra Itzel, Kim Shantal y Fabiola Campomanes con sus propias mentiras. ¿Por qué no se ha puesto con los hombres? No es tonto”.

“Por eso Miriam tuvo que salir al rescate y defenderlo en el programa. Me enteré de que, al parecer, todavía la semana pasada Eleazar había sido el más bajo en las encuestas del próximo eliminado y evidentemente necesitaban un momento así en televisión nacional para intentar limpiar su imagen, subir los votos y mantenerlo dentro”.

Eleazar Gómez y Myriam García / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Qué dijo Ana María Alvarado de la violencia de Eleazar Gómez hacia su novia Miriam García?

Hace unos días, Ana María Alvarado aseguró que Eleazar enfrentaría una nueva demanda por violencia.

“Cuando salga de La granja VIP, algo grave va a pasar, porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el exWapayaso, andaba con Eleazar y una semana antes de entrar al reality hubo un problemón, una cosa fuerte... Supuestamente un episodio de violencia”.

Miriam dio la cara en La granja VIP y habló de los señalamientos de Ana María Alvarado:

“Estoy muy sorprendida. Yo me desperté con esta noticia que hubo. Tengo casi 1 año de relación con Eleazar y, pues, obviamente el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones sí me afecta”.

“Conmigo es una persona súper comprensiva. Ha sido un gran apoyo en algunas situaciones. Es una persona que anda de aquí para allá y me hace el día con chistes, bromas. Platicamos de películas y siempre estoy entretenida con él. Creo que es una persona muy noble”.

¿Qué dijo la hermana de Eleazar Gómez de lo que se dice del actor, es violento?

En redes, Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, se lanzó contra la periodista Ana María Alvarado:

“Cuando estudias periodismo hay 3 principios básicos que se consideran fundamentales para ejercer la profesión con ética y rigor”. “El periodismo se basa en investigar, contrastar fuentes y presentar los hechos de manera fiel y comprobable. No se trata solo de ‘informar’, sino de hacerlo con precisión, sin manipular ni distorsionar los datos. La verdad es la columna vertebral del oficio”.

Eleazar Gómez e Ian García / Isunza, Mancera, archivo TVNotas y cortesía de Trixia Valle.

¿Cómo era la relación entre Ian García y Eleazar Gómez?

Ian, hermano de Miriam, y Eleazar eran grandes amigos, pero ya no se siguen en redes.

Hace unas semanas, Ian habló sobre la relación entre su hermana y Eleazar:



“Fui el culpable de haberlos presentado. Eleazar y mi hermana se merecen una nueva oportunidad de ser felices. No me pienso meter en sus vidas. Deseo que lo disfruten muchísimo. Ellos solitos se enamoraron y se encargaron del resto”.

“Obviamente le dije a Eleazar: ‘Cuídala mucho, es mi hermanita. Es la persona que más amo en este mundo. Te la encargo bastante, si no, te mato’. De hecho, él sabe que siempre veré por ella, antes que a él. Le dije que no se pasara de listo y que fuera una persona tranquila”.

“El tema de la violencia, no me consta. Sin embargo, por si llega a ser cierto, le comenté que no quería que se pasara con mi hermana. Los he visto muy bien a los 2 y lo que me queda es apoyarlos”.

“Él me agradeció por ser parte de la vida de mi hermana. Mostró una buena disposición al platicar con mis papás y conmigo. Lo conozco y sé que tiene un alma bonita. Muy dentro de él es un hombre bueno. Mis papás no supieron cómo tomar la noticia, pero al final es decisión de ella”.

Selfie de Eleazar Gomez e Ian de los Wapayasos / Facebook: Ian García

¿Qué dijo Trixia Valle, la escritora y conferencista, sobre Eleazar Gómez?

Trixia Valle, escritora y conferencista, habló sobre la situación:

“Definitivamente, hay un montón de personas que son lobos con piel de corderito”. “Al encantador se le detecta a través de las siguientes 3 señales: La primera, cuando se esfuerza mucho por demostrar adoración o alabanza. La segunda, cuando quiere un compromiso al instante y firmado. La tercera, cuando hace cosas que se pasan fuera de sus posibilidades”. “En este tipo de personas el proceso va incrementando y los identifico en 8 monstruos:



Comienzan a controlarte y vigilarte.

Comienza la patología de la obsesión con la pareja. No pueden hacer nada si no está incluido en el plan.

La manipulación.

Maltrato en corto, o sea, se enfrentan a 2 o 3 horas de letanías.

Maltrato en público. Ahí se pueden presentar golpes de ambas partes.

Busca la validación y salen los celos sistemáticos.

El círculo vicioso.

Se vuelve adicto a la adrenalina. Empieza la toxicidad”.

“En el caso de Eleazar, veo que tiene un desfase de muchas cosas. Y por lo que dicen sus exparejas, se vivencia como ‘lindo’, pero al final hay un factor de realidad. No se ha dedicado a explorar su lado oscuro. Generalmente los hombres violentos tienen un enojo enorme con su mamá. Puede acudir con cualquier psicólogo que se base

en el tema Gestalt”.

“En la parte de la víctima, cualquier persona que te quite la paz no te ama verdaderamente. El amor es incompatible con las lágrimas. Las personas se engañan solas porque tienen un vacío emocional. No les importa el precio de ser la esclava o los gritos. Es una dinámica bien pesada. Nadie sale solo de una relación tóxica. Necesitan pedir ayuda para recibir esa abstinencia. Lleva como mínimo 6 meses salir de ahí”.

Ana María Alvarado / Isunza, Mancera, archivo TVNotas y cortesía de Trixia Valle.

¿Cómo han sido las relaciones de Eleazar Gómez con sus novias en el pasado?

Casi en todas sus relaciones amorosas ha sido señalado de ser violento



Danna 2010-2015:

Paula Marcellini 2014: Aunque aún no terminaba su relación con Danna, decidió salir con su compañera de la telenovela del mismo año Muchacha Italiana viene a casarse.

Aunque aún no terminaba su relación con Danna, decidió salir con su compañera de la telenovela del mismo año Muchacha Italiana viene a casarse. Margón Cano 2015: Con la actriz anduvo durante 10 meses. Terminaron porque él le fue infiel. El actor llegó a argumentar que ella no llamaba la atención ante los medios.

Con la actriz anduvo durante 10 meses. Terminaron porque él le fue infiel. El actor llegó a argumentar que ella no llamaba la atención ante los medios. Vanessa López 2017: Con la modelo duró poco más de 1 año. Terminaron porque ella se dio cuenta de que él era agresivo, pues intentó pegarle, y decidió no seguir.

Con la modelo duró poco más de 1 año. Terminaron porque ella se dio cuenta de que él era agresivo, pues intentó pegarle, y decidió no seguir. Elia Ezrré 2017: El mismo año tuvo un romance con Elia. A los 2 meses decidieron irse a vivir juntos. Sin embargo, su relación terminó repentinamente tras 11 meses.

El mismo año tuvo un romance con Elia. A los 2 meses decidieron irse a vivir juntos. Sin embargo, su relación terminó repentinamente tras 11 meses. Jeanette Karam 2018: Ella fue otra de las chicas con las que se le relacionó. Duraron pocos meses, debido a que ella aseguró ante los medios que había sido víctima de agresiones.

Ella fue otra de las chicas con las que se le relacionó. Duraron pocos meses, debido a que ella aseguró ante los medios que había sido víctima de agresiones. Gaby Ruiz 2018: Su romance con la exintegrante del reality Acapulco Shore fue corto. Ella lo dejó porque lo cachó siéndole infiel. A la primera le dijo: “Bye”.

Su romance con la exintegrante del reality Acapulco Shore fue corto. Ella lo dejó porque lo cachó siéndole infiel. A la primera le dijo: “Bye”. Tefi Valenzuela 2020: Ella lo denunció por violencia. Él fue detenido y encarcelado 4 meses. Se declaró culpable y lo sentenciaron a 3 años, pero cumplió con medidas cautelares y lo pusieron en libertad condicional.

Ella lo denunció por violencia. Él fue detenido y encarcelado 4 meses. Se declaró culpable y lo sentenciaron a 3 años, pero cumplió con medidas cautelares y lo pusieron en libertad condicional. Jeni de la Vega 2023: Su romance iba tan en serio que se comprometieron, pero a los 6 meses, cuando estaban a punto de llegar al altar, terminaron tras una infidelidad del actor.

Su romance iba tan en serio que se comprometieron, pero a los 6 meses, cuando estaban a punto de llegar al altar, terminaron tras una infidelidad del actor. Yuliett Torres 2024: Ella era la exmejor amiga de su ex, Jeni de la Vega. Los captamos juntos y muy cariñosos cuando el actor decidió ir a dejarla al hotel donde se hospedaba.

Ella era la exmejor amiga de su ex, Jeni de la Vega. Los captamos juntos y muy cariñosos cuando el actor decidió ir a dejarla al hotel donde se hospedaba. Julieth Rodríguez 2025: Se dio una oportunidad con la influencer colombiana. Fueron descubiertos por nuestras cámaras llegando a un restaurante en Polanco, en la CDMX.

Se dio una oportunidad con la influencer colombiana. Fueron descubiertos por nuestras cámaras llegando a un restaurante en Polanco, en la CDMX. Miriam García 2025: Es su actual pareja. Es hermana del modelo y actor Ian García.

