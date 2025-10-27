Comparan a Sandra Itzel con Adrián Di Monte, su ex, por ser la segunda eliminada de La granja VIP ¿Venganza?

La reciente eliminación de Sandra Itzel de La granja VIP y la salida de Adrián Di Monte de La casa de los famosos México 2025 en la segunda semana del reality han desatado una ola de comparaciones en redes sociales. Ambos artistas, con trayectorias en la televisión, coincidieron en abandonar sus respectivos realities de manera casi inmediata, generando especulaciones sobre el papel de las votaciones y otras cuestiones. ¿En qué se parecen?

Sandra Itzel y Adrián Di Monte / Redes sociales

¿Cómo fue la eliminación de Sandra Itzel en La granja VIP?

El día de ayer domingo 26 de octubre, se llevó a cabo la segunda gala de eliminación en La granja VIP, día que despediría a un habitante de todos sus compañeros para ya no regresar al programa.

Los nominados de la semana que culminó, y quienes estaban en peligro de salir, eran los siguientes:



Eleazar Gómez

Alfredo Adame

Sandra Itzel

Según el conductor de La granja VIP, esta semana se reunieron más de 37 millones de votos por parte de la gente, esto con el fin de apoyar a su favorito o eliminar al que no quisieran que continuara en el reality.

Al final del programa, se anunció que Sandra Itzel era la segunda eliminada de La granja VIP , debido a que tuvo menos votos que sus otros dos contrincantes en la placa de eliminados. En ese momento, Sandra simplemente agradeció al público por la experiencia y aseguró se va “en paz” por la decisión del público. En ese momento comenzaron las comparaciones con su expareja, Adrián Di Monte.

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Por qué comparan a Sandra Itzel con Adrián Di Monte tras eliminación en La granja VIP?

Al convertirse Sandra Itzel en la segunda eliminada de La granja VIP, las comparaciones no se hicieron esperar en redes sociales, en torno a su expareja, el actor Adrián Di Monte, quien participó en La casa de los famosos México 2025.

Semanas antes, el 10 de agosto para ser exactos, Adrián Di Monte vivió un episodio similar en La casa de los famosos México 2025. El actor cubano, conocido por su trabajo en telenovelas, fue el segundo eliminado tras recibir el menor número de votos en una ronda frente a Mar Contreras, Alexis Ayala y Priscila Valverde.

La coincidencia temporal de ambas eliminaciones (la segunda semana de competencia) ha alimentado teorías en línea sobre una supuesta “guerra de fandoms” entre seguidores de ambos artistas. Aquí algunos de los comentarios:



“Que gracioso que en ‘La granja VIP’ la segunda eliminada fue Sandra Itzel y en ‘La casa de los famosos México’ Adrian Di Monte fue el segundo eliminado”,

fue el segundo eliminado”, “El poderoso ejército de mariposas de Sandra Itzel prometio sacar en la 1ra nominación a Adrián Di Monte y no pudieron, se fue hasta la 2da y por ahí vimos el fraude” y,

y no pudieron, se fue hasta la 2da y por ahí vimos el fraude” y, “Papuchi team Noche, te hicimos justicia, en la segunda también”.

Al momento, Sandra Itzel no se ha pronunciado con respecto a las comparaciones con Adrián Di Monte, su ex. No obstante, la mayoría en redes experesaron su sorpresa por la eliminación de la cantante y actriz y no de Eleazar Gómez.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte son comparados en redes sociales / Redes sociales y canva

¿Por qué el hermano de Sandra Itzel y los panelistas de La granja VIP se pelearon?

En galas anteriores, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente, quienes forman parte del panel de La granja VIP, realizaron diversos comentarios críticos hacia Sandra Itzel, utilizando incluso expresiones que muchos espectadores consideraron ofensivas.

La conductora de Ventaneando calificó a la actriz como una “pick me girl”, término que se usa para describir a mujeres que buscan la aprobación de los hombres, a menudo restando valor a otras mujeres. Por su parte, Rey Grupero la describió como “mustia” y una “mosquita muerta”, mientras que la presentadora de Venga la alegría: Fin de semana’ opinó que la cantante solía “victimizarse” constantemente.

Rey Grupero comparte advertencia sobre Sandra Itzel en La granja VIP / Redes sociales

Durante la más reciente gala de eliminación de La granja VIP, el programa contó con la presencia del hermano de Sandra Itzel como invitado especial. En un momento de la transmisión, el joven aprovechó su participación para expresar su molestia hacia los panelistas, quienes habían emitido comentarios críticos sobre la cantante.

Tú, Linet Puente, llamaste a mi hermana ‘pick me girl’ y hasta diste la definición. Tú, Rey Grupero, dijiste que era una ‘mosca muerta’, lo cual me parece que es una falta de respeto hacia una persona que es una mujer. Ferka, dijiste que era una víctima, yo creo que debes tener mucho cuidado con eso. Hermano de Sandra Itzel

El hermano de la intérprete dirigió especialmente sus reclamos a Rey Grupero, mostrando un evidente enfado y llegando a calificarlo como una “cucaracha del medio artístico”. El creador de contenido respondió con calma, asegurando que solo había utilizado esa expresión para describir a Sandra de una manera que, según él, consideraba acertada.

Por otro lado, Ferka intervino señalando que fue la propia Sandra quien se colocó en el papel de “víctima” al declarar que se sentía apartada del grupo de mujeres dentro del reality. Por su parte, la cantante no ha reaccionado a estas fuertes declaraciones. ¿Habrá pleito en la gala de La gran VIP?

