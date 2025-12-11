Sergio Mayer Mori sufre lesión en La granja VIP; un caballo le “mochó” el dedo y fue atendido de emergencia

Esta tarde en “La granja VIP”, Sergio Mayer Mori vivió un momento de susto cuando uno de los caballos del reality se salió de control y lo lesionó.

El incidente ocurrió mientras el cantante participaba en una de las tareas de “La granja VIP”, recordemos que los granjeros todos los días tienen que realizar varias tareas, incluyendo atender a los animales que se han ganado el cariño de los participantes.

Sergio Mayer Mori, La granja VIP / TV Azteca

¿Qué le pasó a Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

De acuerdo con el video que circula en redes, Sergio Mayer Mori sacó a Canela de la caballeriza, cuando de repente el animal intentó zafarse de la cuerda y golpeó al famoso en la mano derecha.

En medio del golpe, Sergio Mayer Mori no soltó y siguió jalándolo para que este no se soltara, fue en esa lucha de fuerza que una de las patas de Canela golpeó al hijo de Bárbara Mori.

La fuerza del golpe provocó una lesión en uno de sus dedos, generando preocupación tanto entre sus compañeros como en el público, de inmediato fue llamado para revisión médica.

Sergio Mayer Mori no durmió en la suite del capataz en La granja VIP 2025. / Foto: La granja VIP México 2025

¿Cuál es el estado de salud de Sergio Mayer Mori tras la lesión por golpe del caballo en La granja VIP?

“La granja VIP” informó del percance a través de sus redes sociales con un mensaje que decía:

“Mi caballo Canelo cada vez está más de malas y en esta ocasión lesionó a #SergioMayerMori en un dedo.”

Aunque el susto fue grande, no se reportaron daños graves. El cantante fue revisado por los médicos, quienes le indicaron no usar su mano derecha para evitar cualquier riesgo de infección. Por el momento no se conocen más detalles, pero en el 24/7 de La granja VIP se le puede ver con el dedo meñique vendado.

“Se paró de dos patas literal y me mochó parte del dedo. Estaba profunda la herida”, dijo Sergio Mayer Mori contando a los granjeros qué le había pasado.

Sergio Mayer Mori / Redes sociales

¿Sergio Mayer Mori queda fuera del duelo de salvación por la lesión en La granja VIP?

Esta noche, Sergio Mayer Mori se enfrentará al duelo de salvación junto a Eleazar Gómez, El Patrón y Kim Shantal. Sin embargo, algunos internautas se han preguntado en redes si el actor podrá participar, ya que algunas de las dinámicas del programa son pruebas físicas que requieren esfuerzo y movimiento.

Sergio es sin duda uno de los concursantes más hábiles, pero hasta el momento no se sabe si podrá competir de manera normal o si los productores le asignarán un juego adaptado para que pueda participar pese a su lesión. El suspenso mantiene atentos a los seguidores del reality, quienes esperan ver cómo enfrenta este reto mientras se recupera del percance con el caballo.

