Filtran quién saldría de La granja VIP hoy, 7 de diciembre

La octava semana de “La granja VIP” llegó cargada de emociones, polémica y una nueva ola de especulaciones, luego de que comenzaran a circular presuntas filtraciones sobre quién sería el octavo eliminado del reality y quienes avanzan una semana más.

Con cuatro nominados en la cuerda floja y una audiencia encendida que no deja de especular en redes sociales, las votaciones de esta semana podrían dar un giro inesperado y redefinir por completo el rumbo del programa, que ya entra en su recta final.

¿Quiénes serán nominados en La granja VIP? / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados en la semana ocho de La granja VIP?

Tras el viernes de traición en “La granja VIP”, Kim Shantal decidió sacar de la placa a Alfredo Adame y lo sustituyó por Sergio Mayer Mori.

En tanto que este último decidió traicionar a ‘la Bea’, por lo que la tabla quedo así:

César Doroteo ‘Teo’

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

La Bea

La granja VIP: ¿Quién fue el segundo nominado hoy 2 de diciembre? / Redes sociales

Filtran a posible eliminado de La granja VIP este domingo 7 de diciembre

Según la encuesta realizada por “Vaya Vaya” —una de las comunidades más participativas del fandom de “La granja VIP”, este sondeo se ha convertido en un verdadero termómetro para muchos internautas que siguen el programa.

Con base en estas mediciones, laa Bea figura en la última posición de apoyo, lo que ha disparado especulaciones sobre una posible eliminación. Aunque aún no hay cifras oficiales, la tendencia de las encuestas parece inclinarse hacia un mismo escenario.

El punto clave está en la respuesta del público. Con más de 29 mil votos registrados en el sondeo de Vaya Vaya, la preferencia de la audiencia queda claramente delineada.

Resultados actuales:



La Bea: 21%

César Doroteo: 22%

Sergio Mayer Mori: 28%

Fabiola Campomanes: 29%

La que lidera de forma contundente es Fabiola Campomanes, quien se perfila como la favorita para permanecer una semana más en la competencia. En contraste, la Bea aparece al fondo de la lista, lo que coincide con la oleada de comentarios que anticipan su salida si sus seguidores no logran salvarla.

Sin embargo, como ocurre en cada ronda de eliminación en “La Granja VIP”, nada está dicho hasta el final.

La semana pasada fue el mejor ejemplo: Fabiola aparecía por debajo de Lis Vega en las encuestas, pero finalmente fue Lis quien se convirtió en la séptima eliminada.

Este sería el granjero eliminado de La granja VIP este 7 de diciembre. / Vaya Vaya captura de pantalla

¿Cómo votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’?

Para votar por tu granjero favorito en ‘La granja VIP’,

Entrar a la página web de https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota

Repartir tus 10 votos disponibles entre los granjeros que quieras salvar

Seleccionar la opción “Votar”

Puedes responder la encuesta que viene ahí mismo para desbloquear 10 votos más.

