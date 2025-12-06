Bárbara Mori revela el día en que casi muere junto a Sergio Mayer Mori ¡por culpa de Fabiola Campomanes!

La amistad entre Bárbara Mori y Fabiola Campomanes se ha vuelto tema de conversación tras la cercanía que Sergio Mayer Mori ha mostrado con la actriz en “La granja VIP”, donde confesó que su única lealtad dentro del reality sería para Fabiola, a quien considera como una tía, pues lo conoce desde bebé.

Fabiola Campomanes ha contado en diversas ocasiones que tiene más de 20 años de amistad con Bárbara Mori, a quien considera una hermana. Por eso, recientemente Unicable retomó en Instagram unas declaraciones de ambas actrices, donde Bárbara recordó el día en que se enojó con Fabiola luego de que ambas estuvieran a punto de sufrir un accidente en la carretera.

Bárbara Mori recuerda el accidente en el cual casi pierden la vida y por el cual se enojó con la actriz. / Redes sociales

¿Qué dijo Bárbara Mori sobre el accidente que vivió con Fabiola Campomanes?

Bárbara Mori relató que un día se enojó con Fabiola Campomanes porque estuvieron a punto de sufrir un accidente en carretera. Su molestia se originó porque, pese a que ella le insistía que bajara la velocidad y no se confiara, estaban por pasar por La Pera, una de las curvas más peligrosas de la carretera México–Cuernavaca.

“Venía manejando; íbamos a Cuernavaca con nuestros hijos, con Sofía y Sergio. Venía manejando medio rápido. Le dije: ‘Va a llegar La Pera, cuidado; bájale, porque es una camioneta’. Ella me decía: ‘Tranquila, todo bien’. Yo ya había tenido una experiencia con una camioneta: una vez, lloviendo, me patiné y traía ese rollo.”, comentó.

Bárbara Mori explicó que la camioneta perdió el control y giró abruptamente, dejándolas detenidas en medio de la carretera. Ambas, en estado de shock, se miraron como si el accidente fuera inevitable, mientras sus hijos estaban en el asiento trasero.

“En La Pera, justo, se sale y se da la vuelta la camioneta. Quedamos a mitad de la carretera, las dos como en cámara lenta, viéndonos con cara de ‘ya nos cargó el payaso’, y los niños atrás. Se estabilizó la camioneta y le dije: ‘¿Cómo estás?’. ‘Ok, bájate, nos cambiamos’. Y me fui enojada todo el camino. Nunca le dije ‘te dije’, porque estábamos asustadas las dos de que casi perdemos la vida con nuestros hijos. Ya después me aventé un: ‘te lo dije’.”

¿Cómo reaccionó Fabiola Campomanes tras salvarse de un accidente con Bárbara Mori?

Fabiola Campomanes recordó el momento del accidente como una experiencia aterradora. Contó que la camioneta pasó sobre aceite en el asfalto y comenzó a patinar sin control. En medio del deslizamiento, ella y Bárbara se miraron con pánico, conscientes de que el coche no respondía y que no podían detenerlo.

“Fue horrible porque la verdad me patiné había aceite y me patiné pero hubo un momento de película donde nos vimos, con cara de no me responde el coche, pero los niños atrás, mientras daba vueltas la camioneta”, comentó Fabiola Campomanes, quien recuerda que sintió miedo porque iban con los niños.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Con el tiempo, la molestia de Bárbara Mori se disipó y, para Fabiola Campomanes, el episodio se convirtió en un aprendizaje sobre la importancia de ser más precavida al conducir en carretera.

