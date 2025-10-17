Bárbara Mori reacciona a la participación de Sergio Mayer Mori en La granja VIP ¿Se molestó por enseñar de más?

A casi una semana “La granja VIP”, el nuevo reality de TV Azteca, Sergio Mayer Mori, participante del programa, se ha convertido en uno de los favoritos del público y se ha ganado el cariño de muchos fans y en el crush de varias y varios que se derriten ante sus encantos.

El hijo de Bárbara Mori ha conquistado corazones no solo por su atractivo físico —heredado de sus famosos padres—, sino también por su personalidad, sentido del humor y energía. Sin duda, ha sido una gran semana para él: se convirtió en el capataz, ha dado contenido, ha mostrado sus encantos en la suite y ha enamorado al público por su sinceridad y espontaneidad.

Bárbara Mori dedica mensaje a su hijo en medio e su participación en Lagranja vip. / Redes sociales

¿Qué hizo Sergio Mayer Mori en la suit de La granja VIP?

El pasado martes, Sergio Mayer Mori causó revuelo en “La granja VIP” tras convertirse en capataz disfrutó de la habitación especial y se metió al jacuzzi sin nada de ropa.

Todo esto dio mucho de qué hablar en redes sociales; si bien algunos usuarios lo tacharon de “vulgar”, otros simplemente se tomaron la situación con humor y también lo llenaron de elogios por su privilegiada anatomía. ¿Fue un descuido, se le olvidó o simplemente no le importó entrar así? Solo Sergio Mayer Mori lo sabe.

¿Qué dijo Bárbara Mori sobre la participación de Sergio Mayer Mori en la suit de La granja VIP?

Ahora, la actriz Bárbara Mori suele ser muy reservada en torno a su vida privada y familiar, por lo cual no ha hecho ninguna declaración respecto a la participación de su hijo que justamente esta primer semana habló de ella y de lo que significa en su vida.

Barbara Mori compartió en su historia de instagram un mensaje de amor a su hijo con el que demuestra lo importante que también es él en su vida.

El tierno video que compartió es de ella más joven con Sergio Mayer Mori de bebé, en este clip el pequeño aparece riéndose. “Hijo te amo tanto” es el texto que acompaña la imagen que pertenece a un antiguo post en el cual lo felicitaba por su cumpleaños en febrero, con un entrañable mensaje.

“Hijo: Eres esa lucesita que vino a iluminar mi camino. Desde que naciste tu, mi vida cobró un sentido maravilloso. Me inspiraste a ser mejor cada día y hoy me llenas de orgullo. Soy la mama mas afortunada de este mundo. Te amo con todo lo que soy.Gracias por ser como eres.. (and i mean it! )”, escribió Bárbara Mori para su único hijo.

Sin embargo, no mencionó nada sobre el candente momento que protagonizó en la suit del reality, así como su papel como capataz en la competencia.

El mensaje que Bárbara Mori le dedica a su hijo quien vive su primera semana en el reality La granja. / Redes

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de su mamá Bárbara Mori en La granja vip?

En la dinámica frente a la fogata de “La granja VIP”, los participantes debían hablar sobre la persona que consideran su “fuego” o guía en la vida. Sergio Mayer Mori eligió a su madre, Bárbara Mori.

Durante la dinámica, Sergio Mayer Mori reveló que Bárbara ha sido su mayor inspiración y apoyo emocional. Dijo que, aunque han tenido momentos difíciles y diferencias, ella siempre ha estado presente en su vida, guiándolo con amor y fortaleza

“Mi madre es exactamente como la analogía de una luz que guía parte de mi camino en esta tierra y una de las razones por las que he decidido amarme a mí mismo es por ella. Me da un ejemplo más que un consejo; lo que veo son sus acciones, que me inspiran a crecer y a trabajar en mí al ver lo que ella ha logrado y su amor incondicional”. Sergio Mayer Mori

“Los he hecho pasar por muchas cosas a ambos, la he cagado y siempre han estado ahí, mi papá también. Pero mi madre tiene una sensibilidad espiritual y humana que ha conectado mucho conmigo”, dijo Sergio Mayer Mori sobre su mamá a quien consideró el fuego de su vida.

