¿Eleazar Gómez comete complot? Revela a quién traicionará en La granja VIP, ¿venganza o estrategia?

El pasado jueves, Eleazar Gómez se llevó la victoria en el juego de salvación, asegurando su permanencia en ‘La granja VIP’, por ello quedó La Bea, Alfredo Adame y César Doroteo como nominados, pero esta noche se llevará a cabo “El viernes de traición”, dinámica en la cual Eleazar tendrá que intercambiar un nominado por un granjero.

Cabe recordar que el salvado podrá traicionar a uno de los granjeros e intercambiarlo por uno de los nominado. El conductor le anunció a Eleazar que será un “trueque”. Por lo cual los granjeros no están para nada tranquilos, pues este viernes podría salir alguien más nominado y la decisión estará en manos de Eleazar Gómez.

Eleazar Gómez es acusado de hacer trampa en La granja VIP / Especial

¿A quién decidirá traicionar Eleazar Gómez hoy, 17 de octubre, en La granja VIP?

Aunque Eleazar Gómez afirmó en ‘La granja VIP’ que no permitiría que la ira o la frustración influyeran en sus decisiones tras ser nominado, insinuó que podría vengarse o traicionar a alguno de los cinco compañeros que votaron por él.

“Es difícil llevamos tiempo aquí. Mi decisión no va venir desde el coraje por supuesto, al contrario mi decisión será desde el amor porque estoy también para aportar y para dar y con mucho que ofrecer”, comentó Eleazar Gómez.

Poco después, el actor sostuvo una charla con Omahi en la que dejo ver que podría nominar a alguien que lo haya nominado a él debido a que no tendría razón para nominar a alguien más debido a que apenas se están conociendo.

“Si no fuéramos team, por qué nominarías a alguien que no te nominó. Obviamente todas las que nominaron saben que es que les puede pasar. Si me nominan cinco personas y otras 11 no hicieron nada, por qué nominaría a algunas de las 11″, comentó Omahi a lo que Eleazar estuvo de acuerdo.

La granja VIP / Redes sociales

¿Quién nominó a Eleazar Gomez y podría ser traicionado por el actor hoy, viernes 17 de octubre?

Eleazar Gómez no dio más detalles sobre a quién traicionara en ‘La granja VIP’, pero se revelará su decisión durante la gala del viernes de Traición.

Es importante recordar que cinco compañeros nominaron a Eleazar en la primera semana del reality fueron: César Doroteo, La Bea, Carolina Ross, Sandra Itzel y Kim Shantal.

Como César Doroteo y La Bea ya están en la lista de nominados, el actor podría aprovechar la oportunidad para salvar a Alfredo Adame y colocar en su lugar a alguno de los compañeros que lo nominaron. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que recuerde que Adame lo llamó “Violezar” en días recientes. ¿Lo tomará en cuenta?

¿Quiénes son los nóminados y cómo votar por tu favorito en La granja VIP?

Tras la primera Asamblea, tres participantes nominados de La granja VIP siguen en peligro de abandonar la competencia:



La Bea

Alfredo Adame

César “Teo” Doroteo



Las votaciones están abiertas y son clave para salvar a tu granjero o granjera favorito. El proceso es súper sencillo y puedes emitir hasta 10 votos por día.



Ingresa a lagranjavip.tv/vota

Selecciona la foto del participante que deseas apoyar

Distribuye tus 10 votos (puedes darlos todos a uno o repartirlos)

Haz clic en “Enviar votos” para confirmar



