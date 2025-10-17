La salvación en La granja VIP: el giro inesperado que puede cambiarlo todo hoy 16 de octubre ¿quién se salva?

Este jueves 16 de octubre, La granja VIP 2025 se pone más intensa que nunca con la llegada de la prueba de la Salvación, una dinámica que no solo puede sacar a un nominado de la cuerda floja, sino que también le da el poder de traicionar a otro granjero.

En redes sociales todavía hay mucha confusión sobre la prueba de Salvación, pero aquí te explicamos qué es, a qué hora se transmite y cómo puede cambiarlo todo.

Mira: Tunden a Eleazar Gómez por ácido comentario contra Teo en La granja VIP ¿lo tachan de homofóbico?

La granja VIP / Redes sociales

¿Qué es la prueba de Salvación en La granja VIP y por qué puede cambiarlo todo?

La salvación es una competencia que se realiza cada jueves en La granja VIP y su impacto es brutal: uno de los cuatro nominados se libra de la eliminación del domingo. Pero eso no es todo. El ganador también obtiene el beneficio de La traición, una jugada que se activa el viernes y que le permite cambiar a otro nominado por cualquier otro granjero. En resumen: hoy se salva uno, y mañana se hunde otro.

Este giro inesperado ha generado un tsunami de reacciones en redes sociales. Los fans ya están organizando campañas para apoyar a sus favoritos, mientras que otros cruzan los dedos para que su menos querido sea traicionado. La tensión está al máximo.

Los nominados actuales son:



César Doroteo

Alfredo Adame

La Bea

Eleazar Gómez

Y aunque ya puedes votar por ellos, esta noche todo puede cambiar.

Lee: La granja VIP: ¿Lolita Cortés comió excremento de borrego en el relity? Esto fue lo que realmente pasó

La salvación en La granja VIP 2025. / X

¿Dónde ver la prueba de Salvación en La granja VIP y a qué hora empieza?

La competencia de la Salvación se transmite en vivo cada jueves a las 9:00 P.M. por Azteca UNO, Disney+ y el sitio web oficial de TV Azteca. Así que si no quieres perderte el momento en que uno de los nominados se salva (y planea su traición), ya sabes dónde sintonizar.

Además, el viernes a la misma hora se lleva a cabo La traición, donde el ganador de la Salvación puede nominar a otro granjero. Este combo de dinámicas ha convertido a los jueves y viernes en los días más explosivos del reality.

Hoy es el estreno de La granja VIP / Captura de pantalla

¿Cómo votar por tu participante favorito en La granja VIP 2025?

Las votaciones están abiertas y son clave para salvar a tu granjero o granjera favorito. El proceso es súper sencillo y puedes emitir hasta 10 votos diarios:



Ingresa al sitio web o app oficial de TV Azteca. Haz clic en la sección “Votar”. Selecciona a los concursantes que deseas apoyar. Distribuye tus 10 votos y confirma tu elección.

Aunque no se ha confirmado si la votación estará habilitada todo el día o solo durante la transmisión, los fans ya están haciendo campañas en redes sociales para impulsar a sus favoritos. ¡La guerra digital está declarada!

¿Cómo votar por tu participante favorito en La granja VIP 2025?

¿Cuál es el calendario semanal de La granja VIP 2025?

Cada día en La granja VIP tiene una dinámica distinta que puede cambiar el rumbo del juego. Aquí te dejamos el calendario oficial:



Lunes: Se elige al Capataz de la semana.

Se elige al de la semana. Martes: Nominaciones cara a cara entre granjeros.

Nominaciones cara a cara entre granjeros. Miércoles: Asamblea para discutir conflictos.

Asamblea para discutir conflictos. Jueves: Se realiza La Salvación .

Se realiza . Viernes: Se lleva a cabo La Traición.

Todos los programas se transmiten a las 9:00 P.M. por Azteca UNO, y el contenido 24/7 está disponible en Disney+.

Mira: Adrián Marcelo explota contra Manola Díez, participante de ‘La granja VIP’, y ¿la compara con Gala Montes?

La granja VIP / Redes sociales

¿Cuándo será el primer eliminado de La granja VIP y cuál es el premio?

La primera gala de eliminación será el domingo 19 de octubre a las 8:00 P.M., y podrás verla por Azteca UNO y Disney+. Ese día, uno de los nominados dirá adiós a la competencia… a menos que haya sido salvado o traicionado antes.

Cabe destacar que ya circulan encuestas no oficiales en redes sociales, como la de Gerardo Escareño (Vaya-Vaya), donde aseguran que, si hoy se fuera alguien, sería ni más ni menos que Eleazar Gómez, quien aparece hasta abajo con apenas un 8% de apoyo.

En contraste, la Bea lidera la encuesta con un sólido 44%, seguida por Alfredo Adame con el 30%.

Sobre el premio final, aún no hay confirmación oficial. Sin embargo, en la versión chilena del reality, el ganador se llevó 50 millones de pesos chilenos, lo que equivale a poco más de 930 mil pesos mexicanos. En México, se especula que el premio podría rondar entre uno y dos millones de pesos, pero hasta ahora, todo son rumores.