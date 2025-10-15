La granja VIP: Pedro Sola pierde la compostura y llama “sabroso” a Sergio Mayer Mori tras su descuido, VIDEO

Durante la más reciente emisión de Ventaneando, el conductor Pedro Sola protagonizó uno de los momentos más comentados de la televisión mexicana al reaccionar con picardía al “descuido” de Sergio Mayer Mori en La granja VIP. Su comentario espontáneo, cargado de humor, provocó risas nerviosas entre sus compañeras y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. ¡Aquí te presentamos todos los detalles del momentazo!

Pedro Sola, posaría “sin nada” / Redes sociales y canva

¿Qué fue lo que pasó con Sergio Mayer Mori en La granja VIP? El video que encendió las redes

Durante una de la transmisiones del 24/7 más comentadas de La granja VIP, Sergio Mayer Mori protagonizó un momento que encendió las redes sociales. Mientras se encontraba en la zona de baño del reality, el hijo de Bárbara Mori fue captado completamente al natural frente a las cámaras, sin percatarse, o sí, de que la toma estaba saliendo en vivo para la señal de TV Azteca y Disney+.

En el clip, que rápidamente comenzó a circular en X y TikTok, se observa cómo el actor se acomoda dentro del agua, presuntamente, intentando cubrirse con la espuma, pero un movimiento en falso, o no, lo dejó al descubierto. Los usuarios bautizaron el momento con etiquetas como #DescuidoEnLaGranja y #VengaLaAlegríaDescuido, volviéndolo tendencia nacional en cuestión de minutos.

Desde entonces, Sergio Mayer Mori se convirtió en el participante más buscado y mencionado del reality, consolidando su imagen dentro del programa. Al momento, el joven no ha hablado al respecto. ¿Descuido o movimiento de liberado? Quien sí habló fue Pedrito Sola ¡y vaya manera de hacerlo!

Momento incómodo de Sergio Mayer Mori / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola sobre el “descuido” de Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

Durante la transmisión del programa Ventaneando, el equipo de conductores retomó el tema, pero fue Pedro Sola quien se robó el show con sus comentarios. Fiel a su estilo irreverente, el conductor describió la escena con lujo de detalle y soltó una frase que hizo estallar las redes:

“Salir enc... le encanta a Sergio Mayer Mori... Yo ayer no entendí, le dicen que suba a alguien a la suite imperial. No supo qué decir, de repente sube a una guapetona. Tienen que bañarse en la misma tina” Pedro Sola

Ante la observación de una de sus compañeras contesto que no era necesario hacerlo juntos a lo que Pedrito respondió sin pensarlo:

“¿Por qué no? ¡Por sabroso!”. Pedro Sola

El comentario provocó carcajadas en el foro y una divertida corrección de su compañera, quien no perdió la oportunidad de decirle que era morboso, a lo que el conductor replicó:

“No, por cachon… hubo una cámara que le tomó por arriba”. Pedro Sola

La reacción culminó con la intervención de Pati Chapoy, quien entre risas comentó: “Y tú no perdiste la oportunidad”. Pedro Sola remató con una frase que desató aún más risas:

“Le hizo a un ladito la espuma y oh my god, qué tal el Sergito Mayer. Es muy guapo el muchacho, él va a ganar La Granja”. Pedro sola

Los fragmentos del programa fueron compartidos miles de veces, y los usuarios en redes calificaron la reacción del conductor como “legendaria” y “la mejor parte del día”.

Así lo dijo Pedro Sola, min. 15:30:

¿Cuándo, cómo y dónde ver La granja VIP?

La granja VIP es uno de los realities más comentados del momento y forma parte de la nueva apuesta de TV Azteca en colaboración con Disney+. La primera temporada del show se estrenó el pasado 12 de octubre y desde entonces ha mantenido un ritmo constante de transmisiones diarias. La granja VIP se puede verse de lunes a viernes por Azteca UNO y en Disney+, de 9:00 p.m. a 10:30 p.m. Además, cuenta con segmentos especiales:



Lunes: El capataz

Martes: El duelo

Miércoles: La asamblea

Jueves: La salvación

Viernes: La traición

La gala de Eliminación se transmite los domingos de 8:00 p.m. a 11:00 p.m., seguida del Post show en el sitio web oficial y en la app TV Azteca En Vivo.

