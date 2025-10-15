Manola Díez revela la verdadera enfermedad que enfrenta en La granja VIP ¿Necesita atención médica?

La participación de Manola Díez en La granja VIP, el reality de TV Azteca, ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. Su carácter explosivo, sus enfrentamientos con otros concursantes y su energía intensa han hecho que muchos se pregunten si detrás de su temperamento hay un problema de salud mental.

Y sí, la actriz lo ha confirmado tras su tercera discusión en su estancia en la granja con nada más y nada menos que Omahi ¿de qué se trata? ¡Entérate!

Manola Diez enfurece en La granja vip con Omani y Sergio Mayer Mori intenta calmarla. / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Manola Díez y Omahi en La granja VIP y por qué su pelea causó tanta polémica?

Todo comenzó con una simple pala. Manola Díez necesitaba una herramienta para trabajar en la granja y se la pidió a Omahi en La granja VIP. Sin embargo, al no recibir respuesta inmediata, la actriz se sintió ignorada y explotó contra él:

“Te dije que necesitaba la pala, pero como eres hombre y como buen macho tú crees que puedes más que yo. ¿Crees que al negarme la pala quedaste muy cool?”, le reclamó visiblemente molesta.

Omahi, por su parte, intentó calmar las aguas explicando que no la había escuchado porque estaba concentrado en sus labores: “No te la negué, pero también estoy trabajando. No te respondí porque no me gusta pelear”, respondió.

Pero la tensión no bajó. Al contrario, la discusión escaló rápidamente. Manola lo acusó de etiquetarla como “peleonera” y el ambiente dentro del reality se volvió cada vez más tenso. Fue entonces cuando Sergio Mayer Mori, quien funge como capataz de la semana, intervino para evitar que el pleito se saliera de control:

“Tranquilos, tranquilos. La indiferencia también es violencia, pero no lo tomes personal. Si alguien no quiere hablarte o ser tu amigo, déjalo ir. No tengas expectativas, solo haz lo tuyo” Sergio Mayer Mori

Incluso don Pepe, el encargado de la granja, se acercó a mediar y pidió a Manola que no se tomara las cosas tan a pecho. Pero lo que parecía un simple altercado laboral terminó en una revelación inesperada.

Manola ya le hizo un favor a Omahi y le dio algo de foco con la pelea y el wey no la aprovecho 😒.



El "no incluir también es excluir" evolucióno a "La indiferencia es violencia"

Hasta metió a Sergio Mayer papá jajaja#LaGranjaVIP #aztecauno pic.twitter.com/gCturU8hF0 — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) October 14, 2025

¿Qué enfermedad padece Manola Díez en La granja VIP?

En medio del conflicto, Manola Díez sorprendió a todos al abrir su corazón y hablar de su salud emocional. La actriz confesó que su comportamiento no es producto de un mal carácter, sino de una condición diagnosticada por su psiquiatra:

“Mi psiquiatra me dijo que soy una persona altamente sensible. No es algo que pueda controlar, simplemente reacciono diferente a lo que me rodea” Manola Díez

Esta declaración cambió por completo la percepción que muchos tenían sobre ella. De pronto, sus reacciones intensas, su necesidad de aislarse y su dificultad para lidiar con ciertas dinámicas dentro del reality cobraron un nuevo sentido.

La confesión también se dio durante una charla con Lolita Cortes, en la que Manola se mostró vulnerable y explicó cómo esta condición afecta su día a día

Lola Cortés y Manola Diez comparten que viven con Ansiedad, además Manola es una persona Hipersensible.

¿Qué es una persona altamente sensible (PAS), rasgo de personalidad que tiene Manola Diez ?

El término Persona Altamente Sensible (PAS) fue definido por la psicóloga estadounidense Elaine N. Aron en los años noventa. Según investigaciones que avala Mayo clinic, entre el 15% y 20% de la población mundial posee un sistema nervioso más perceptivo y reactivo de lo normal como lo menciona Manola Díez. Esto no es una enfermedad mental ni un trastorno psicológico, sino un rasgo de personalidad que puede influir notablemente en la manera de procesar emociones, convivir con otros y reaccionar a los estímulos externos.

Una persona altamente sensible puede sentirse abrumada por los ruidos fuertes, las luces intensas o las discusiones prolongadas y tiende a experimentar las emociones con gran profundidad. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes tienen este rasgo presentan un alto nivel de empatía, gran capacidad de observación y una percepción emocional más aguda, pero también son propensos al agotamiento mental y al estrés.