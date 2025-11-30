Tefi Valenzuela demandaría a La granja VIP tras declaraciones de Eleazar Gómez sobre su relación: ¿Qué dijo?

Un nuevo conflicto en el horizonte. La modelo, cantante e influencer Tefi Valenzuela, exnovia de Eleazar Gómez, (actual participante de La granja VIP) ha vuelto a encender la polémica, luego de que la actriz amenazara con tomar acciones legales en contra de La granja VIP de TV Azteca, esto a partir de las declaraciones del actor sobre su “encarcelamiento”. ¿Qué hará exactamente Valenzuela?

¿Qué dijo Eleazar Gómez en La granja VIP sobre su encarcelamiento por violencia?

En su participación en La granja VIP, Eleazar Gómez aprovechó varios momentos para relatar su versión de los hechos fuera del reality, compartiendo detalles sobre los episodios que han marcado su carrera, especialmente aquellos relacionados con su condena por violencia.

Uno de esos momentos ocurrió durante una charla junto a Sergio Mayer Mori, en la que Eleazar describió cómo vivió su encarcelamiento, asegurando que fue una experiencia “horrible”. Según el actor, en ese periodo se sintió como si su voz no tuviera valor, lo que agravó aún más la situación, ya que además de la pérdida de su libertad, su carrera artística estuvo a punto de colapsar por completo.

Estaba en un lugar donde perdí la voz, la capacidad de defenderme, decir algo. (...) Pensé dejar todo el medio artístico... dije que ya no quería dedicarme a esto. Estaba hasta la mad…, todo el mundo hablando de mí, diciendo. No saben nada. Eleazar Gómez

Pero las declaraciones no terminaron ahí. En otro momento dentro del programa, Eleazar conversó con Alberto del Río, ‘el Patrón’, y durante esa charla hizo un comentario polémico que rápidamente se viralizó en redes sociales.

A mí me pusieron un cuatro cabr*n, pues obviamente cuando vieron cómo vivía, cuando vieron todo el p*do, literal era de otro país (Tefi Valenzuela, de ascendencia peruana), me la aplicaron bien duro. Pero bueno, yo sí fui a parar un rato (al bote). Eleazar Gómez

Este comentario desató una ola de reacciones en línea, con muchos usuarios acusándolo de no asumir la responsabilidad por sus actos.

Eleazar Gómez consideró injusto su encarcelamiento y su ex, Tefi Valenzuela, responde. “Nunca serás víctima” / TikTok: tefivalenzuela, redes sociales y canva

¿Cómo reaccionó Tefi Valenzuela a las declaraciones de Eleazar Gómez en La granja VIP?

Tras haber declarado Eleazar Gómez en La granja VIP que su “encarcelamiento” fue parte de una “trampa” o “un cuatro”, Tefi Valenzuela respondió en sus redes, y aseguró que aún cuando ella ya había intentado dejar el tema por la paz, él apareció y aprovechó el programa para “victimizarse":

Yo a ti decidí interpretarte como un maestro en mi vida, perdonarte y después de eso yo me convertí en una mejor persona. (...) Pero no voy a permitir que te victimices, ni que engañes, para lavar tu imagen, no eres y nunca serás una víctima. Tefi Valenzuela

Y la cosa no paró ahí, hace unas horas Tefi Valenzuela compartió en sus redes sociales que tomó acciones legales contra el famoso reality de TV Azteca: “La granja VIP”. Esto a a partir de las declaraciones de Gómez, ya que según ella, “distorsiona” la realidad de las cosas.

Valenzuela calificó las recientes declaraciones de Eleazar Gómez como “falsas e inexactas” y detalló cómo este tipo de aseveraciones la afectan de manera personal y profesional. Según ella, la difusión de estas ideas no solo la revictimiza, sino que también fomenta ataques digitales contra su integridad y bienestar.

Pero las exigencias de Tefi no se limitan solo al derecho de réplica. Además de pedir que se difunda su versión completa en el mismo espacio de La granja VIP, también solicitó que tanto el actor como el programa cesen cualquier referencia a su persona en futuros episodios.

Hasta el momento no ha habido respuesta de TV Azteca o del reality.

¿Qué pasó en la relación entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez?

El conflicto entre Tefi Valenzuela y Eleazar Gómez comenzó a finales de 2020, cuando la cantante y modelo denunció al actor por agredirla durante su relación. Como resultado de la acusación, Eleazar fue arrestado y llevado ante las autoridades, pasando más de tres meses en prisión mientras se realizaban las investigaciones del caso.

La noticia pronto se convirtió en un tema de alto interés público, en gran parte debido a la fama de ambos y la cobertura mediática que recibió el asunto.

En el transcurso del proceso judicial, el actor optó por un juicio abreviado, mediante el cual aceptó su responsabilidad en los hechos, ofreció una disculpa pública, se comprometió a reparar el daño y cumplió con las medidas dictadas por las autoridades para poder recuperar su libertad. Tras este proceso, la relación entre ambos quedó completamente zanjada y ambos continuaron con sus carreras de forma independiente.

