¿Eleazar Gómez de La granja VIP a la cárcel? Su novia presuntamente lo demandaría de violencia, revelan

Durante su corta participación en ‘La granja VIP’, Eleazar Gómez ha sido considerado por usuarios como uno de los “menos favoritos” en el reality. Algunos cibernautas han señalado que el actor se ha mostrado “soberbio” y con una actitud “pedante” en estas dos semanas de competencia. Así como hay quienes no han olvidado que agredió a Tefy Valenzuela en noviembre del 2020. Ahora, se especuló que, presuntamente, podría enfrentar un nuevo proceso legal dado que, presuntamente, habría violentado a su novia, Miriam García.

Cabe mencionar que en TVNotas, Ian García, Wapayaso, habló sobre la relación de Miriam García, su hermana, y Eleazar Gómez. Incluso, le lanzó una contundente advertencia si le hacía algo a su familiar, ¡entre risas dijo que si no se portaba bien con su hermana lo mataría! En esta ocasión, Ana María Alvarado dio a conocer más información sobre lo que supuestamente sucedió en su noviazgo, una semana antes de entrar a La granja VIP.

Eleazar Gómez en La granja VIP

¿Qué pasó entre Eleazar Gómez y Tefy Valenzuela en noviembre del 2020?

Todo se remonta a 2020, cuando Tefi Valenzuela acusó públicamente a Eleazar Gómez de haberla agredido. Tras la denuncia, el actor fue arrestado y recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Después de la denuncia, Eleazar fue procesado por el delito de violencia familiar equiparada y pasó cinco meses en prisión preventiva mientras se desarrollaban las investigaciones.

Eleazar Gómez estuvo en la cárcel por agredir a Tefy Valenzuela / IG: @eleazargomez333

Más adelante, el actor reconoció su culpabilidad, pidió disculpas públicas y accedió a recibir terapia psicológica. Gracias a ello, obtuvo libertad condicional por un periodo de tres años, bajo la condición de que, en caso de reincidir, volvería a ser encarcelado.

Aunque Valenzuela aseguró haber perdonado a Gómez, reconoció que aún enfrenta las secuelas emocionales de aquel incidente.

Desde entonces, el actor ha intentado reconstruir su carrera artística y actualmente participa en el reality La granja VIP. En diversas entrevistas, ha expresado su deseo de “comenzar de nuevo” y mostrar una mejor versión de sí mismo.

Eleazar Gómez en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Eleazar Gómez violentó a su novia Miriam García, hermana de Ian García, Wapayaso?

Actualmente, Eleazar Gómez mantiene una relación con Miriam, hermana de Ian García, ‘el Wapayaso’. En declaraciones para TVNotas, Ian confesó que advirtió a Eleazar que no se atreva a dañar a su hermana.

Aunque Eleazar se ha mostrado más que enamorado, en esta ocasión, Ana María Alvardo dio a conocer que la actual pareja del actor presuntamente lo demandaría por supuestamente un terrible episodio de violencia que, presuntamente, habrían protagonizado una semana antes de que Gómez entrara a ‘La granja VIP’.

Eleazar Gómez y su nueva novia / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

A través de su canal de YouTube, Ana María Alvarado dijo:

“Cuando salga, algo grave va a pasar porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La granja hubo un problemón, una cosa fuerte, un episodio supuestamente -todo indica- al parecer, supuesta y alegadamente un episodio más de violencia”. Ana María Alvarado

Ana María Alvarado señaló que la pariente del Wapayaso presuntamente ya estaría los trámites necesarios para presentar formalmente una demanda ante las autoridades competentes en contra del actor.

“Ella está por interponer, incluso, la demanda, para que no digan que es cuento y que es invento… Hermana de Ian García, ‘el Wapayaso’… No podemos afirmar que Eleazar ya haya cambiado, sí hay otros episodios... De ser así, Eleazar seguirá en problemas”, agregó.

Eleazar Gómez y Myriam García / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Qué dijo Ian García, Wapayaso, sobre presunta demanda a Eleazar Gómez por violentar a su hermana, Miriam García?

Aunque Ian García, cuñado de Eleazar Gómez, no ha hablado ni confirmado la presunta demanda en contra del actor, Ana María Alvarado sí señaló que el Wapayaso dejó de seguir al famoso de redes sociales, pese a que trabajaron juntos en su momento.

“Ian seguía a Eleazar Gómez, acuérdense que en algún momento estaban trabajando juntos Eleazar Gómez y los Wapayasos, y ya no lo están siguiendo”, comentó Ana María.

Ian García dejó de seguir a Eleazar Gómez en redes / IG

Sin embargo, ningún integrante de la familia de Miriam García ha confirmado lo que sucedió con Eleazar antes de su ingreso en La granja VIP. Por esta razón, la anterior información quedó en puntual calidad de rumor.

¿Quién es Miriam García, novia de Eleazar Gómez, y cómo se conocieron?

Eleazar Gómez decidió abrir nuevamente su corazón, esta vez con Miriam García, hermana de Ian García, quien es modelo y exmiembro del grupo Wapayasos.

Según Ian, su hermana ha trabajado desde que él tiene memoria: “Miriam le ha pedaleado durísimo en la vida. Desde que yo era chiquito, siempre ha trabajado. Es una mujer independiente. Se dedica al tema de las computadoras y al software. Ha laborado en empresas grandes de Latinoamérica y Estados Unidos. Eleazar la tiene difícil. Es una pieza grande y a ver si la llena”.

Asimismo, reveló que él los presentó y así inició su noviazgo. Sin embargo, le dejó claro a Eleazar que “la cuidara mucho”, sino “se las vería con él”.

Cuñado de Eleazar Gómez le lanza contundente advertencia / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

“Fui el culpable de haberlos presentado. Se merecen una nueva oportunidad de ser felices. No me pienso meter en sus vidas. Deseo que lo disfruten muchísimo. Ellos solitos se enamoraron y se encargaron del resto (ríe)”, comentó a TVNotas.

“Obviamente, le dije a Eleazar Gómez: ‘Cuídala mucho, es mi hermanita y mi familia. Es la persona que más amo en este mundo. Te la encargo bastante, si no, te mato’ (ríe). De hecho, él sabe que siempre veré por ella, antes que por él. Le dije que no se pasara de listo y que fuera una persona tranquila”.

Cabe recordar que Eleazar Gómez y Miriam García se dijeron muy enamorados y felices frente a las cámaras de TVNotas. ¿Será que terminaron su relación previo a iniciar ‘La granja VIP? Al momento, la familia del actor tampoco se ha pronunciado a esta polémica.