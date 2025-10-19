Sandra Itzel “no juzgará el pasado” de Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’: en redes le recuerdan a Adrián Di Monte

Sandra Itzel, actual participante de ‘La granja VIP’, está en controversia. Y es que le prometió a Eleazar Gómez no “juzgarlo” por las acusaciones de violencia que vivió en el pasado. Si bien el comentario fue bienintencionado, en redes la están criticando fuertemente y hasta le recordaron a su exesposo, Adrián Di Monte, a quien ella señaló como “violento” hace algunos años.

¿Quién es Eleazar Gómez, participante de ‘La granja VIP’, y por qué es tachado de “violento”?

Eleazar Gómez es un actor, modelo y cantante mexicano. Nació el 29 de octubre de 1986. Actualmente tiene 38 años. Se hizo famoso por participar en novelas como ‘Rebelde’, ‘Atrévete a soñar’ y ‘Simplemente María’, entre otras.

Es el hermano de la también actriz Zoraida Gómez. Si bien el artista tenía un futuro prometedor como galán de telenovelas, todo se vio eclipsado por diversos escándalos, incluyendo acusaciones de violencia. Aquí te dejamos las más relevantes:

Su relación con Danna Paola : En 2009, ambos trabajaron en la novela ‘Atrévete a soñar’. En aquel entonces, ella tenía 14 años y él 24 años. La relación no se hizo pública hasta que ella cumplió la mayoría de edad. Duraron 6 años juntos y terminaron en 2016. Se decía que él era muy celoso y posesivo.

: En 2009, ambos trabajaron en la novela ‘Atrévete a soñar’. En aquel entonces, ella tenía 14 años y él 24 años. La relación no se hizo pública hasta que ella cumplió la mayoría de edad. Duraron 6 años juntos y terminaron en 2016. Se decía que él era muy celoso y posesivo. Vanessa López: Estuvo con ella en 2017. La relación no duró mucho y la joven llegó a declarar que él era muy “controlador”. La joven fue ‘funada’ en aquel entonces y se decía que solo hablaba mal de él por fama.

Estuvo con ella en 2017. La relación no duró mucho y la joven llegó a declarar que él era muy “controlador”. La joven fue ‘funada’ en aquel entonces y se decía que solo hablaba mal de él por fama. Jeanette Karam: En su momento, el actor estuvo con Jeanette Karam. Duraron un año y medio, la joven también dijo haber vivido violencia de su parte.

En su momento, el actor estuvo con Jeanette Karam. Duraron un año y medio, la joven también dijo haber vivido violencia de su parte. Tefi Valenzuela: En 2020, Tefi lo denunció por haberla violentado e intentado estrangularta. El actor pasó unos meses en prisión y después salió libre tras pagarar una reparación del daño

Tras esto, Eleazar ha intentado regresar a la televisión. No obstante, su pasado ha limitado las ofertas laborales. En múltiples entrevistas, asegura “haber cambiado” y actualmente está en una relación con Myriam, la hermana de un Ian García, exintegrante de ‘los Wapayasos’.

¿Qué le dijo Sandra Itzel a Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’?

Durante una plática sincera, Sandra Itzel aseguró haber tenido un “click especial” con Eleazar Gómez desde que entraron a ‘La granja VIP’, por lo que prometió no “juzgarlo” por su pasado polémico.

“Yo no soy Dios, yo no soy juez y lo que hayas pasado ya lo compliste se acabó… yo soy una mujer que no juega con banderas, a mi me gusta jugar con lo que es correcto, con la justicia, no es una cuestión de géneros, lo que está mal, está mal no importa el genero, yo no soy Dios ni juez para juzgarte a ti, para juzgar lo que hiciste, Dios lo hará contigo” Sandra Itzel

Ante esto, Eleazar agradeció su apoyo y aseguró que no todo lo que se dice de él es verdad. También prometió que, en algún momento, contará su versión de la historia: “Si en algún momento se da la oportunidad de hablarlo aquí, pues, lo haré, pero ahorita no creo que sea el momento”, indicó.

Esta interacción fue sumamente polémica. Si bien algunos usuarios afirmaron que Sandra solo fue amable, la gran mayoría la tildó de “hipócrita” por “aliarse” con Eleazar cuando, al igual que su exesposo, tiene acusaciones de violencia de por medio.

¿Qué pasó entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte?

Sandra Itzel y Adrián Di Monte se conocieron en 2013, durante las grabaciones de ‘La mujer del vendaval’. Iniciaron una relación en 2014 y al año siguiente se casaron. Si bien todo parecía ir miel sobre hojuelas, en 2021, su romance comenzó a deteriorarse.

En 2022 intentaron reconciliarse y participaron en ‘Inseparables’. No obstante, las cosas no funcionaron y al poco tiempo se separaron de forma definitiva. En 2023, ella lo expuso públicamente por presunta violencia, maltrato psicológico e infidelidad.

Adrián ha admitido haberle sido infiel a Sandra. Sin embargo, siempre ha negado haberla maltratado. Se divorciaron en 2024. Si bien ya están separados, ambos siguen en un pleito legal. Él la acusa de violencia intrafamiliar, mientras que ella sostiene que su ex la ha estado acosando tras la ruptura.

