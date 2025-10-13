Lola Cortés ‘humilla’ a Sandra Itzel en su llegada a La granja VIP: “No sé quién es ni me interesa”

El estreno de La granja VIP estuvo lleno de tensión desde los primeros minutos. Sandra Itzel, reconocida actriz y cantante, fue de las primeras participantes en presentarse ante el público, pero su debut quedó opacado por la reacción de Lola Cortés, quien, fiel a su estilo directo, dejó clara su indiferencia hacia la joven artista. ¿Hubo pleito entre ellas?

¿Qué dijo Lolita Cortés sobre Sandra Itzel al entrar a La granja VIP?

El estreno de La granja VIP en TV Azteca estuvo marcado por la llegada de Sandra Itzel, una de las primeras participantes confirmadas. Sin embargo, lo que realmente acaparó la atención fue la reacción de Lolita Cortés, conocida como la “Juez de hierro”. Durante el estreno y la llegada de Sandra Itzel al reality, Cortés fue cuestionada sobre el aporte que Sandra Itzel podría hacer al programa. Con una actitud visiblemente indiferente, respondió:

“No tengo idea, es que no sé quién es ella. No sé qué pueda aportar o no. Muchísimas personas ahora tienen seguidores, esto no quiere decir que sea alguien para mí. No significa nada en mi vida, no sé qué hace, no sé quién es, no me interesa”. Lola Cortés

Estas declaraciones sorprendieron a los presentes y generaron una ola de reacciones en redes sociales. La postura de Cortés fue interpretada por algunos como una muestra de desdén hacia la cantante y actriz, mientras que otros la vieron como una estrategia para generar controversia en torno al programa.

¿Sandra Itzel le contestó a Lola Cortés en La granja VIP?

Hasta el momento, la actriz y cantante Sandra Itzel no ha emitido una declaración formal sobre el comentario de Lola Cortés. Sin embargo, durante la transmisión 24/7 de La granja VIP se pudo observar a ambas conviviendo de manera cercana: Sandra Itzel ayudó a Lola Cortés a despeinarse en la recámara, un gesto que llamó la atención de los internautas. Algunos usuarios recordaron que, momentos antes, la “Juez de hierro” había declarado que no conocía ni le interesaba la presencia de Sandra, por lo que esta interacción generó sorpresa y comentarios sobre la dinámica real entre los participantes.

Esta convivencia inesperada podría convertirse en uno de los puntos más comentados de la temporada, ya que ambas figuras son conocidas por su carácter fuerte y por expresar sin filtros lo que piensan frente a las cámaras, prometiendo momentos de tensión, sorpresas y posibles.

Sandra Itzel y Lolita Cortes / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Sandra Itzel y su exesposo Adrián Di Monte?

El ingreso de Sandra Itzel la La granja VIP también generó revuelo en redes sociales, reavivando el recuerdo de su pasado mediático amoroso con Adrián Di Monte, actor cubano y segundo eliminado de La casa de los famosos México 2025. La relación entre ambos comenzó en 2013, se casaron en 2015 y, tras casi una década juntos, enfrentaron un polémico proceso de separación.

En 2021 Sandra Itzel y Adrián Di Monte anunciaron su ruptura. Sin embargo, la relación terminó de manera definitiva poco tiempo después. En 2023, Sandra Itzel demandó públicamente a Di Monte por maltrato verbal y psicológico, además de acusarlo de infidelidad.

Adrián Di Monte negó los señalamientos, aunque admitió que la relación era “tóxica” y con episodios de celos y conflictos. El divorcio se concretó en 2024, año en el que Sandra Itzel declaró sentirse liberada y lista para iniciar una nueva etapa en su vida personal. Por su parte, Adrián se casó recientemente con la modelo Nuja Amar en Miami y afirmó que planea proceder legalmente contra su ex por difamación.

