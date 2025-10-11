Alfredo Adame ya tiene a su enemigo en ‘La granja VIP’, ¡revela al participante que no soporta!

‘La granja VIP’ no ha comenzado todavía, pero los motores se estarían calentando para su primera pelea interna. Y es que Alfredo Adame, quien será uno de los participantes, confesó sin tapujos al integrante que más odia y los motivos, ¿de quién se trata?

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La granja VIP’?

Hasta el momento, se han confirmado a once de los 16 famosos que estarán en ‘La granja VIP’. La producción dio a conocer que el resto se dará a conocer justo el día del estreno. Estos son los participantes revelados hasta ahora:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río (el Patrón)

César Doroteo

Manola Díez

Kike Mayagoitia

Carolina Ross

Lis Vega

Omahi

La mayoría de las celebridades se han dicho dispuestos a conocer al resto de sus compañeros y, si es posible, formar una amistad o, al menos, tener una relación cordial. No obstante, Alfredo dejó claro que hay un participante con el que no desea tener ningún tipo de interacción.

¿A qué participante de ‘La granja VIP’ odia Alfredo Adame y por qué?

En una reciente entrevista, Alfredo Adame confesó que no tolera a Kike Mayagoitia por una polémica que tuvieron hace algunos años. De acuerdo con el actor, todo comenzó cuando Rocío Banquells, su excuñada, asistió al programa ‘SNSerio’, el cual era conducido por Kike y Adrián Marcelo.

Señaló que Banquells habló mal de él y Mayagoitia la respaldó insultándolo. Tras esto, uno de los productores del show le pidió que asistiera para “ponerles una arrastrada”.

Alfredo Adame “Esta tipa empezó a hablar mal de mí. Luego, este cuate, sobre todo, este cuate dijo que yo era un pen…, erizo, un pésimo actor, burlándose. Al poco tiempo, me habló el director de Multimedios allá en Monterrey y me dijo: ‘Quiero que le pongas una arrastrada a este par de tontitos, a Adrián Marcelo y a Mayagoitia’. Llegué y les puse una arrastrada. Quedé como héroe nacional en Nuevo León. A Adrián no tanto, el que hizo esas expresiones fue ese idiota”

El actor dejó ver que no está dispuesto a limar asperezas con él. Incluso, aseguró que le desea “todo lo malo”, ya que le cae muy mal. No obstante, afirmó que, dentro del reality, será educado y, al menos, le dará los buenos días.

“Lo único que tengo para él son puros malos pensamientos y malos deseos. Me cae en la punta de los hue…, no lo soporto. Si llega y me dice: ‘buenos días’, le contesto: ‘buenos días’, no soy mal educado, pero, con él, nada que ver”, manifestó.

Hasta el momento, Kike no se ha pronunciado ante las declaraciones de Adame. No obstante, en su momento dijo estar dispuesto a disfrutar el reality y tratar de llevarse bien con todos.

EL MAESTRO ALFREDO ADAME NO SOPORTA AL "CONDUCTOR" DE QUINTA KIKE MAYAGOITIA.



ESA GRANJA ESTARÁ LLENA DE #POLÉMICA Y ENFRENTAMIENTOS 🔥 💣



YA VIENE LA GRANJA VIP MÉXICO ‼️



¿Cuándo y dónde ver ‘La granja VIP’?

‘La granja VIP’ se estrena el próximo domingo 12 de octubre, a las 8 pm. Se podrá ver a través del canal de Azteca Uno, así como por Disney+, plataforma en la que también se podrá disfrutar el 24/7.

Este reality juntará a 16 famosos que estarán en una granja, donde tendrán que hacer labores de campo para poder sobrevivir. Cada semana se designará un capataz, quien podrá tener privilegios, mientras que los demás tendrán que evitar dormir en el granero.

También se harán dinámicas para poder nominar y eliminar a un integrante por semana. Este reality promete ser muy intenso y “algo nunca antes visto” en la televisión mexicana.

