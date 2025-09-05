¿Alfredo Adame irá a la cárcel? Actor tenía dos audiencias y confirmó que no acudió a ellas

El polémico actor y conductor Alfredo Adame se encuentra nuevamente envuelto en polémica, esta vez, se rumora que, presuntamente, podría ser detenido por faltar a dos audiencias a las que fue citado recientemente. El conductor reveló su situación legal. ¿De qué lo acusan?

¿De qué acusan al actor Alfredo Adame?

La situación legal de Alfredo Adame sigue estando en el ojo del huracán, pues a pesar de estar citado a dos audiencias diferentes, no se presentó a ninguna. ¿Esto le traerá problemas?

Algo que se sabe acerca del actor fue su vinculación a proceso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que presuntamente no reportó su domicilio fiscal verdadero ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace unos años.

Durante un reciente encuentro con micrófonos de Telemundo en un aeropuerto, Alfredo Adame compartió su situación actual, ¿podría ser detenido? En caso de no presentarse a sus audiencias, el actor presuntamente podría estar en orden de captura, según periodistas.

Una de las audiencias a las que fue citado el actor fue en torno al problema con Gustavo Adolfo Infante, ya que Adame en algún momento insultó a la mamá del periodista, por tal razón, Infante tomó medidas legales.

Alfredo Adame habla de las remodelaciones que hizo en su casa / Francisco Mancera

¿Por qué Alfredo Adame no se presentó a sus audiencias?

Alfredo Adame confirmó que el jueves 4 de septiembre, tenía dos audiencias a las que debía presentarse, ambas citas tenían solo dos horas de diferencia. ¿Qué hizo el actor? Esto fue lo que dijo:

“Hoy tenía dos audiencias, una con este tipo Infante (Gustavo Adolfo) en el Juzgado 26 a las 11 de la mañana y una a la 1 de la tarde con Magaly Chávez (expareja) y el asunto de Magaly Chávez, al otro no puedo llegar por desplazamiento. (...) Entonces mi abogado hizo el diferimiento de la audiencia, se va a pasar para otro día y de todos modos tramitó un amparo directo” Alfredo Adame

De acuerdo a Milenio, la suspensión provisional concedida por el juez protege a Adame de ser detenido únicamente por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa, es decir, aquellos considerados menos graves por la ley. Sin embargo, esta protección no lo exime de comparecer ante el juez en caso de que así se determine.

¿Quién acusó de homicidio al actor Alfredo Adame?

Uno de los señalamientos más graves que enfrenta Adame proviene de su acérrimo rival, Carlos Trejo, conocido como “el Cazafantasmas”, quien en meses recientes declaró que el actor estaría presuntamente involucrado en un homicidio cometido en 2006. Si bien no se han presentado pruebas contundentes en el ámbito judicial, la acusación volvió a colocarlo en el centro de la polémica.

Trejo y Adame han mantenido una rivalidad pública durante años, que incluso ha derivado en amenazas de enfrentamientos físicos y declaraciones cruzadas en medios. En un entorno así, las acusaciones pueden ser vistas tanto como una estrategia mediática como un indicio de un conflicto más profundo con posibles implicaciones legales.

Por ahora, la suspensión provisional evita que Adame sea detenido, no lo exime de comparecer ante las autoridades en caso de ser requerido. Si se confirma una orden judicial en su contra y se justifica la necesidad de imponerle prisión preventiva, esta medida perdería efecto.

El desenlace de esta nueva disputa legal podría conocerse en los próximos días, cuando se determine si la suspensión se convierte en definitiva o si las autoridades avanzan con acciones penales en su contra.

