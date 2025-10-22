Danny Trejo reaparece en silla de ruedas tras falso rumor de muerte: ¿qué le pasó al actor de Machete?

Apenas un mes después de haber desmentido los rumores de su presunta muerte, Danny Trejo volvió a generar preocupación entre sus seguidores por aparecer en silla de ruedas. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Por qué Danny Trejo apareció en silla de ruedas en el aeropuerto de Canadá?

Apenas pasó un mes desde que las redes sociales viralizarón el rumor de su muerte, ahora Danny Trejo vuelve a ser tendencia. Esta vez, no por un rumor, sino por unas imágenes que lo muestran en silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, Canadá. El actor de 81 años, conocido mundialmente por su papel de “Machete”, fue captado por el medio internacional TMZ mientras era empujado por su hijo Gilbert.

La escena sorprendió a sus seguidores, quienes están acostumbrados a ver al actor con energía y sin depender de ningún apoyo físico. Vestido con un traje negro y un sombrero fedora, Trejo lucía tranquilo, pero su estado físico generó especulaciones inmediatas sobre su salud.

¿Está enfermo Danny Trejo? Esto se sabe sobre su estado de salud

Según TMZ, una fuente cercana al actor reveló que Danny Trejo se sometió recientemente a una cirugía de reemplazo de rodilla, motivo por el cual utiliza la silla de ruedas durante su recuperación. No se trata de una enfermedad grave ni de un derrame cerebral, como algunos llegaron a insinuar, sino de una intervención ortopédica común en personas mayores

De acuerdo con Mayo Clinic, la recuperación puede durar semanas e incluye fisioterapia y el uso de dispositivos como muletas o silla de ruedas. En el caso de Trejo, el uso de la silla no indica una condición crítica, sino una etapa de rehabilitación postoperatoria. Aun así, la imagen del actor en silla de ruedas reavivó la atención mediática sobre su salud, especialmente después del reciente rumor de su muerte.

¿Danny Trejo murió? Así desmintió el rumor falso de su deceso

No, Danny Trejo no murió. El rumor comenzó cuando en septiembre de 2025, su nombre se volvió viral cuando el actor John Leguizamo compartió una historia en Instagram con la palabra “RIP” junto a una foto de Trejo y el texto “Danny Trejo Jerónimo 1944-2025”. Aunque la intención era rendir homenaje a su trayectoria, muchos lo interpretaron como un anuncio de fallecimiento.

Trejo reaccionó de inmediato desde su cuenta oficial de Instagram con un mensaje claro y directo:

“Gracias a todos por su preocupación, pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas.” Danny Trejo

La publicación fue acompañada de imágenes recientes del actor, lo que ayudó a calmar los ánimos. Sus fans respondieron con mensajes de alivio y cariño, celebrando que “Machete” sigue activo y con buen humor.

¿Quién es Danny Trejo y por qué es tan querido en Hollywood?

Danny Trejo nació el 16 de mayo de 1944 en Maywood, California. Es actor, activista y autor estadounidense, reconocido por su apariencia ruda y su historia de vida inspiradora. Ha participado en más de 400 producciones, incluyendo películas como:



Heat

From Dusk Till Dawn

Con Air, y por supuesto,

Machete

y Mini Espías, donde interpretó al tío de Juni y Carmen Cortez.

Su juventud estuvo marcada por la violencia, la adicción y múltiples arrestos. Pasó tiempo en prisiones como San Quentin, donde fue campeón de boxeo entre los reos. Fue ahí donde inició su proceso de rehabilitación, que lo llevó a convertirse en un defensor de programas de ayuda para jóvenes con problemas de adicción.

Su entrada al cine fue accidental: en 1985, mientras trabajaba como extra en Runaway train, un conocido lo recomendó como entrenador de boxeo en el set. Desde entonces, su carrera despegó y se convirtió en uno de los actores de carácter más reconocidos de Hollywood.