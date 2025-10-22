¿Bogueto vs. C4 Jiménez por nota del hombre muerto en una camioneta que sería del cantante? ¿Demanda?

El escándalo que envolvió al reguetonero mexicano Bogueto sigue dando de qué hablar. Hace unas semanas, el periodista C4 Jiménez difundió que en una camioneta que, según él era del cantante, habían hallado a un hombre muerto. La información se viralizó rápidamente, generando especulaciones, memes y juicios en redes sociales.

En su momento, el cantante salió a aclarar que la camioneta en cuestión no le pertenecía, aunque sí conocía al joven que fue encontrado sin vida. Se trataba de un amigo cercano, por lo que pidió respeto ante las especulaciones que circulaban en medios y redes sociales. Ahora, Bogueto habla directamente sobre C4 Jiménez y aclara si tomará acciones legales por la difusión de información que, según él, podría afectar su imagen y carrera.

La Fiscalía del Estado de México ya investiga el caso que involucra al padre de El Bogueto en una muerte dentro de una camioneta. / IG

¿Qué se sabe de la muerte ocurrida en la supuesta camioneta del Bogueto en Nezahualcóyotl?

La controversia comenzó cuando el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, aseguró en su programa C4 en Alerta que un hombre había sido hallado sin vida dentro de una camioneta tipo Suburban presuntamente vinculada a Bogueto. Según su versión, el vehículo era conducido por el padre del cantante, acompañado por tres personas más, entre ellas la víctima, mientras presuntamente consumían bebidas alcohólicas. El comunicador afirmó que el joven murió por una herida de arma de fuego y que, hasta ese momento, no se había confirmado si fue accidente o algo más. además, versiones extraoficiales señalaron que, supuestamente, el disparo ocurrió mientras los ocupantes convivían bajo los efectos del alcohol.

¿Qué dijo el Bogueto sobre la muerte de un joven en Nezahualcóyotl, presuntamente en su camioneta?

El Bogueto reaccionó rápidamente en redes sociales. A través de una historia en Instagram, el cantante pidió respeto por la víctima y su familia:

“Pido respeto para los familiares, para el fallecido ya que sí era mi amigo. Está culero que se burlen de una desgracia y los medios lo utilicen para lucrar en contra de mi nombre. Están levantando falsos (...)”, escribió el reguetonero.

¿Cómo afectó al Bogueto la noticia del cuerpo hallado en la que supuestamente sería su camioneta?

Aunque muchos pensaron que el cantante dejaría pasar el tema, el Bogueto confesó que las noticias falsas sí pueden tener repercusiones, como le ocurrió recientemente en Canadá. Durante su visita, fue cuestionado por autoridades migratorias debido a una nota sobre un supuesto incidente en León, que no tenía relación con él, pero que generó dudas por su difusión.

“Fíjate que sí afecta, porque apenas que fui a Canadá había una noticia que había ocurrido en León y en realidad no ocurrió nada. Pero sí me dijeron en migración: ‘¿Qué pasó ahí?’, entonces ese tipo de noticias sí afectan” El Bogueto

El reguetonero, que ha ganado popularidad por su estilo fresco y letras pegajosas, dijo:

“Lo que sí me molesta es que no respeten el luto. No entiendo en qué época vivimos, que la gente se burla del luto”, dijo con tono serio.

Roban la casa de la mamá ‘el Bogueto’ / IG: @elboguetomx

¿Demandará Bogueto a C4 Jiménez por difamación y daño moral tras la noticia del joven que murió en la que supuestamente sería su camioneta?

La pregunta que muchos se hacen es si el Bogueto tomará acciones legales contra C4 Jiménez por haberlo vinculado con una muerte que no ocurrió en su vehículo. Aunque el cantante dejó claro que no está buscando pleito, también fue contundente al señalar que no descarta nada.

“Ah, no, no. O sea, yo sé que siempre va a haber gente que va a hablar, va a opinar. Lamentablemente, cuando sale una noticia la mueven de mil formas para perjudicar. Pero nada, que Dios los bendiga a todos. No estamos mal con nadie aquí, que lleven bendiciones para todo el mundo” El Bogueto

Y cuando se le preguntó directamente si demandaría, respondió: “No, no, no, yo creo que no. Ya ahí se quedó. Yo nada más salí a aclarar”.

Con estas declaraciones, Bogueto deja claro que su intención no es generar más polémica, sino poner fin a los rumores y proteger su carrera, que ha ido en ascenso en los últimos años.

Así fueron sus declaraciones: