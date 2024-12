El Bogueto demandará a dos influencers por presentar supuestas pruebas de una infidelidad

El reconocido reggaetonero “El Bogueto”, de 26 años, ha iniciado acciones legales contra los populares tiktokers Dayane Chrissel y Eddy Nieblas.

Según el cantante, ambos influencers difundieron información falsa que daña su imagen pública y profesional. El caso se centra en la propagación de supuestas evidencias de una infidelidad hacia su novia, Ximena. Las supuestas evidencias incluyen capturas de pantalla, videos y audios que el artista califica como manipulados o sacados de contexto.

El pasado 8 de diciembre, El Bogueto emitió un comunicado oficial en el que informó que su equipo legal y de prensa está trabajando en el caso. ¿Qué dijeron los influencers? ¡Esto sabemos!

“El Bogueto” lanza comunicado tras ser señalado de ser infiel ¿Por qué demandará?

De acuerdo con el comunicado de su equipo legal, Dayane Chrissel y Eddy Nieblas publicaron material audiovisual y relatos de testigos anónimos que sugieren una supuesta infidelidad del reggaetonero. En los videos difundidos, se incluyeron audios donde presuntamente se escucha al cantante interactuando con otra mujer. Estas publicaciones no solo afectaron su imagen personal, sino también su credibilidad profesional y su relación con su público.

Además, calificaron las acusaciones como “chismes sin fundamento” y enfatizaron que el cantante busca salvaguardar su carrera ante los ataques injustificados. El reggaetonero también destacó que las acciones legales no solo buscan justicia por este caso específico, sino también establecer un precedente sobre la difusión irresponsable de rumores en redes sociales.

“Confiamos en las autoridades y en los procesos legales, por lo que se interpondrán las denuncias o demandas respectivas para cuidar la imagen de nuestro artista” Comunicado de El Bogueto

Dayane Chrissel y Eddy Nieblas responden al comunicado de El Bogueto

Dayane Chrissel, una de las influencers acusadas, respondió rápidamente al comunicado a través de un video en TikTok. Chrissel aseguró que la información presentada en sus publicaciones fue tratada de manera especulativa y que nunca afirmó su veracidad. “El título estaba en forma de pregunta. No confirmamos nada”, explicó. También mencionó que todo el material utilizado ya era público en redes sociales antes de ser compartido en su cuenta.

Por su parte, Eddy Nieblas se defendió argumentando que su contenido es puramente de entretenimiento. “Mi cuenta de TikTok está dedicada a chismes y tendencias. No debe tomarse como una fuente de información seria”, dijo. Ambos creadores aseguraron no temer a la demanda, afirmando que no se consideran responsables de los daños alegados por El Bogueto.

Por su parte, tanto Dayane Chrissel como Eddy Nieblas continúan publicando contenido en sus redes, mientras enfrentan las críticas de los seguidores del artista.

Hace unas semanas en TVNotas, en El Mintangrit con Horacio Villalobos tuvimos como invitado especial al Bogueto, quien nos reveló cómo inició en la industria de la música y su sólida relación con su novia.