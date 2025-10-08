El Bogueto rompe el silencio y se deslinda de la muerte ocurrida en su supuesta camioneta

El nombre del cantante el Bogueto, uno de los representantes más sonados del reguetón urbano en México, se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que se reportara la muerte de un hombre dentro de una camioneta presuntamente registrada a su nombre. El hecho, ocurrido en calles de Nezahualcóyotl, Estado de México, rápidamente generó especulaciones y versiones contradictorias en redes sociales, por lo que el artista decidió aclarar públicamente su postura y negar cualquier tipo de vínculo con el trágico suceso.

La Fiscalía del Estado de México ya investiga el caso que involucra al padre de El Bogueto en una muerte dentro de una camioneta. / IG

¿Qué se sabe de la muerte ocurrida en la supuesta camioneta de el Bogueto en Nezahualcóyotl?

La polémica comenzó cuando el periodista Carlos Jiménez, conocido como ‘C4 Jiménez’, difundió en su programa C4 en Alerta que un hombre había sido hallado sin vida dentro de una camioneta tipo Suburban presuntamente vinculada al cantante. Según su versión, el vehículo era conducido por el padre de el Bogueto, quien habría estado acompañado por tres personas más, entre ellas la víctima, mientras presuntamente consumían bebidas alcohólicas.

El comunicador detalló que el joven falleció dentro del vehículo a causa de una herida provocada por un arma de fuego, aunque hasta el momento no se ha determinado oficialmente si se trató de un accidente o de otro tipo de incidente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, pero no ha señalado a ningún responsable directo ni ha dado a conocer las causas reales del deceso.

Las versiones extraoficiales indican que el presunto disparo se habría efectuado mientras los ocupantes del vehículo convivían bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, la información aún es materia de investigación y ninguna autoridad ha confirmado la propiedad del vehículo o la responsabilidad de los involucrados.

¿Qué dijo el Bogueto sobre la muerte de un joven en Nezahualcóyotl, presuntamente en su camioneta?

El Bogueto no tardó en reaccionar ante la ola de comentarios que lo señalaban como presunto implicado. A través de sus redes sociales, el cantante publicó una historia en Instagram donde pidió respeto por la víctima y por su familia, además de exigir que no se lucrara con su nombre.

“Pido respeto para los familiares, para el fallecido ya que sí era mi amigo. Está culero que se burlen de una desgracia y los medios lo utilicen para lucrar en contra de mi nombre. Están levantando falsos (...)” Bogueto

A través de un comunicado su equipo legal dio a conocer:

“Es importante aclarar y deslindar a EL BOGUETO de los señalamientos que han circulado en notas periodísticas y redes sociales. En relación al lamentable suceso ocurrido en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Es importante aclarar lo siguiente:



﻿﻿﻿La camioneta tipo Suburban mencionada en diversas publicaciones no es propiedad de Bogueto. La información que la vincula como “camioneta del Bogueto” es incorrecta y carece de sustento. ﻿﻿﻿Bogueto no estaba presente en el lugar de los hechos. Por lo cual se deslinda totalmente de lo ocurrido. ﻿﻿﻿Las autoridades competentes mediante sus protocolos y procedimientos acudieron al lugar de los hechos a realizar sus diligencias e investigaciones, quienes determinaron la causa del terrible fallecimiento. En la cual no se generó relación alguna con Bogueto o sus familiares. ﻿﻿﻿Tanto la oficina legal de BOGUETO (Abogados CUR) como su oficina de prensa (JH PRENSA) solicitamos a los medios de comunicación verificar la información antes de difundirla, evitando imputaciones que puedan dañar la imagen de Bogueto.”

