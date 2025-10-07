¿Padre de Bogueto está presuntamente involucrado en muerte dentro de su camioneta? Esto se sabe del caso

Una noche de fiesta terminó en tragedia para el entorno de ‘el Bogueto’ el reguetonero mexicano. Un hombre murió dentro de una camioneta supuestamente registrada a nombre del cantante, mientras bebía con su papá. El periodista C4 Jiménez reveló que el disparo ocurrió en Nezahualcóyotl, Estado de México, y que la víctima ya fue identificada. Aunque se dice que fue un accidente, la Fiscalía ya investiga el caso y el silencio del cantante ha encendido las redes.

Roban la casa de la mamá ‘el Bogueto’ / IG: @elboguetomx

¿Qué pasó con Bogueto y de qué culpan a su padre tras la muerte de un hombre en su supuesta camioneta en Nezahualcóyotl?

La noche del sábado 4 de octubre un hombre fue hallado sin vida dentro de una camioneta que, según reportes, supuestamente está registrada a nombre del cantante Bogueto. El vehículo era conducido por su padre, quien presuntamente habría estado bebiendo con la víctima momentos antes del incidente.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como ‘C4 Jiménez’, a través de su programa C4 en Alerta. De acuerdo con su reporte, el padre del artista presuntamente habría estado acompañado por tres personas, entre ellas un joven que perdió la vida presuntamente por una herida de bala dentro de la camioneta.

El hecho ocurrió en calles del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y ha desatado una ola de especulaciones sobre lo que realmente sucedió.

Hasta el momento, ‘el Bogueto’ no ha emitido ninguna declaración pública, pero las autoridades ya investigan el caso.

¿Quién era la persona que perdió la vida dentro de la supuesta camioneta del Bogueto en el Estado de México?

La persona fallecida fue identificada como Manuel Alejandro, quien presuntamente era amigo del papá de ‘el Bogueto’. Según el reporte de C4 Jiménez, Moyeda presuntamente habría estado a bordo de una camioneta tipo Suburban presuntamente junto con el padre del reguetonero y otras dos personas, cuando se habría detonado el objeto de fuego dentro del vehículo.

Aunque se ha manejado la versión de que el disparo fue accidental, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. El periodista señaló que todos los involucrados estaban consumiendo bebidas antes de subir al vehículo.

Hasta ahora, no se ha confirmado si Armando Toledo Rosas, nombre real de ‘el Bogueto’, estuvo presente en el momento del disparo. Lo que sí es un hecho es que el caso ha puesto al cantante en el centro de una polémica que podría tener consecuencias legales para su padre.

El cantante sufrió de un robo en su casa / Instagram

¿Quién es ‘el Bogueto’ y por qué es tan famoso en el reguetón mexicano?

Armando Toledo Rosas, más conocido como ‘el Bogueto’, es uno de los exponentes más populares del llamado reggaetón mexa. Originario de Nezahualcóyotl, Estado de México, nació en 1997 y comenzó su carrera musical durante la pandemia de 2019, cuando se unió al sello Candela Music, fundado por Uzielito Mix.

Aunque inicialmente se dedicaba a la producción musical, decidió probar suerte como cantante y rápidamente ganó notoriedad con temas como Cartier y Lágrimas de cocodrilo. Su estilo urbano y colaboraciones con artistas como J Balvin lo han llevado a presentarse en escenarios importantes como el Flow Fest, uno de los festivales más grandes del género en México.

Antes de dedicarse por completo a la música, ‘el Bogueto’ estudió Derecho y Administración de Empresas, e incluso consideró ingresar a la Policía de Investigación. Hoy, a sus 27 años, mantiene una relación con Ximena Flores, con quien espera a su primera hija.

