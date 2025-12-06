Tras muerte de Eduardo Manzano, se confirma el adiós de icónico actor de ‘El planeta de los simios’

El mundo del entretenimiento sigue conmocionado. Y es que, en medio del luto por Eduardo Manzano, ‘el Polivoz’, actor y comediante mexicano, se confirma la muerte de Cary-Hiroyuki Tagawa, actor famoso por su participación en ‘El planeta de los simios’ y ‘Memorias de una Geisha’, a los 75 años. Esto se sabe.

Cary-Hiroyuki Tagawa / Redes sociales

¿Cómo murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de ‘El planeta de los simios’ y ‘Memorias de una Geisha’?

De acuerdo con el reporte de medios estadounidenses, Cary-Hiroyuki Tagawa, al igual que Eduardo Manzano, murió el pasado jueves 4 de diciembre. Según lo informado, el histrión de origen japonés perdió la vida a causa de “las complicaciones dejadas por un infarto”.

El hecho ocurrió en su casa ubicada en Santa Bárbara, California. Su familia también emitió un comunicado especificando que el infarto que sufrió le causó un “derrame cerebral”. También resaltaron que había fallecido de forma “pacífica”.

“Con mucho pesar nos despedimos de una de las personas más maravillosas para las que podríamos trabajar. Falleció pacíficamente rodeado de su familia de un derrame cerebral, desafortunadamente, había estado sufriendo de un ataque anterior antes de este. ¡Gracias a vosotros, los maravillosos fans, su alma vivirá para siempre a través de vuestros recuerdos de él y apoyo!”, se lee.

También pidieron “privacidad” ante esto, dejando ver que, en su momento, darán más detalles de esto. Hasta ahora, se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

Por otra parte, los internautas no han dudado en llenar las redes sociales de mensajes lamentando su fallecimiento y deseándole todo lo mejor a la familia en estos momentos tan complicados.

¿Quién fue Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de ‘El planeta de los simios’ y ‘Memorias de una Geisha’?

Cary-Hiroyuki Tagawa es un actor japonés que nació el 27 de septiembre de 1950 en Tokio, Japón. Debido a que su papá era militar, se mudó a Estados Unidos. Se especializó en artes marciales y, con el tiempo, desarrolló su propio estilo, llamado Chuu Shin.

Empezó su carrera como actor a los 36 años, tras haber experimentado varios trabajos como conductor, repartidor y fotoperiodista. La fama llegó en 1987, cuando participó en ‘El último emperador’. Tras esto, estuvo en varias producciones como:

Licencia para matar

El planeta de los simios

Mortal kombat

Pearl Harbor

Memorias de una Geisha

47 Ronin

En cuanto a su vida personal, se casó en 1984 con Sally Phillips, con quien tuvo tres hijos. Se divorciaron en 2014. Se desconoce si tuvo otra pareja.

Cary-Hiroyuki Tagawa / Redes sociales

¿De qué murió Eduardo Manzano?

Eduardo Manzano también murió el 4 de diciembre. Durante su funeral en CDMX, Lalo Manzano, hijo del actor, mencionó que su papá murió a causa de un paro respiratorio. Indicó que estaba hospitalizado y que su deceso fue pacífico.

“Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio, la muerte del rey, se fue dormido, en un hospital resguardado por médicos”, expresó en entrevista para TVNotas.

