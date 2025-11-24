¿Quién se convirtió en capataz hoy, 24 de noviembre en La granja VIP? ¡Kike Mayagoitia deja su legado!

Tras una gala de eliminación llena de tensión en La granja VIP, este lunes 24 de noviembre llega una prueba decisiva: la que definirá al nuevo Capataz. Este rol no solo implica supervisar que los granjeros cumplan con sus tareas, sino que también otorga el beneficio más codiciado: la inmunidad frente a las próximas nominaciones.

Además, se revelará quién será el primer participante en aparecer en la temida placa esta semana, consecuencia directa del legado que dejó Kike Mayagoitia tras su reciente expulsión. ¿Quién cargará con esa desventaja? La competencia promete más giros inesperados.

¿Qué pasó en la sexta gala de eliminación en ‘La granja VIP’?

Durante la gala de eliminación en La granja VIP, se anunció que los granjeros no podían elegir como peón a quienes ya estaban en riesgo de salir. Con esa regla sobre la mesa, los participantes designaron a:



Alberto del Río ‘El Patrón’

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori y

Kim Shantal

Más adelante llegó el momento de alivio para algunos: Alfredo Adame fue el primer salvado de la noche, seguido por César Doroteo ‘Teo’. Sin embargo, la tensión se mantuvo hasta el final, cuando se confirmó que el sexto eliminado de la competencia era Kike Mayagoitia.

Por si fuera poco, los ánimos se encendieron cuando Kim Shantal descubrió una publicación del público que acusaba a Sergio Mayer Mori de traición. El comentario también llegó a Eleazar Gómez, lo que podría dar pie a una inesperada alianza para sacar al cantante.

Kike Mayagoitia en La granja VIP 2025

¿Quiénes son los finalistas para la prueba del ‘Capataz’ hoy, lunes 24 de noviembre?

Este lunes, en la semana 7 de La granja VIP, todos los participantes tienen un objetivo claro: convertirse en el capataz, el único rol que garantiza inmunidad frente a las nominaciones. Pero esta vez hay un giro inesperado: por única ocasión, el público decidió quien iba al duelo, y no como en otras semanas donde la competencia se realiza por la tarde.

Las votaciones estuvieron muy reñidas y, finalmente, el público decidió que Eleazar Gómez y César Doroteo se enfrentarían en el duelo.

¿Quién se convirtió en el capataz y el primer nominado de la séptima semana en ‘La granja VIP’?

Durante la gala del 24 de noviembre, Eleazar Gómez y Teo se enfrentaron en el esperado duelo de capataz, decidido por votación del público.

La prueba fue completamente de destreza y suerte: ambos debían armar un rompecabezas de colores, pero las piezas estaban dentro de costales que tenían que transportar ida y vuelta, sorteando varios obstáculos en el camino. Tras una competencia intensa y llena de tensión, finalmente Teo logró completar el reto y se coronó como ganador del duelo.