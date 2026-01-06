Eleazar Gómez, tras casi ganar ‘La granja VIP’, se uniría a otro reality, ¿La casa de los famosos México?

Sin duda alguna, el 2025 fue un gran año para Eleazar Gómez. Pasó de ser repudiado por haber agredido a sus exparejas en el pasado a quedar entre los tres primeros lugares en ‘La granja VIP’. El actor no solo quedó como segundo finalista, sino que también se ganó el cariño de gran parte del público nuevamente.

Mucho se ha dicho sobre el futuro laboral de Eleazar Gómez tras su paso por el reality de TV Azteca y, recientemente, salió a la luz que ya estaría contemplado para otro proyecto ambicioso, ¿será la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’?

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Quién es Eleazar Gómez y cuáles han sido sus polémicas?

Eleazar Gómez es un cantante y actor que actualmente tiene 39 años. Es hermano de la también actriz Zoraida Gómez. Comenzó su carrera desde muy niño. Estuvo en grandes producciones como ‘Atrévete a soñar’ y ‘Amores verdaderos’.

Todo cambió para él después de que varias de sus exparejas aseguraran haber sido violentadas tanto física como psicológicamente por él. Aunque en un inicio todo eran rumores, a finales del 2020 fue arrestado por haber golpeado e intentado asfixiar a su entonces novia, Tefi Valenzuela.

Tras unos meses en prisión, Eleazar salió y, además de pagar una compensación económica, tuvo que disculparse públicamente por lo ocurrido. Si bien intentó retomar su carrera, siguió siendo balnco de malos comentarios. Con el tiempo, tuvo la oportunidad de participar en varios realities.

Cuando fue anunciado para ‘La granja VIP’, la mayoría de las audiencia se mostró indignada y hasta prometieron sacarlo en la primera semana. Sin embargo, con el pasar de las semanas, su popularidad fue en aumento, principalmente por su amistad con Alfredo Adame y Manola Díez.

Algunos pusieron en duda su oscuro pasado. Actualmente, el histrión está en una relación estable con Myriam García, hermana de Ian García, quien fue un miembro de los ‘Wapayasos’.

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Cuál sería el nuevo proyecto de Eleazar Gómez tras ‘La granja VIP’?

En su momento, se comenzó a decir que Eleazar Gómez formaría parte de ‘Venga la alegría fin de semana’. Ahora, se reporta que estaría contemplado para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ versión Telemundo.

De acuerdo con el periodista Gerardo Escareño, ‘Vaya, vaya’, los productores están más que complacidos con los resultados que el actor dio en ‘La granja VIP’, por lo que intentarán contactarlo para que se integre al reality.

“Fíjense que al equipo de Estados Unidos, de Telemundo, le gustó mucho el cambio, la perspectiva que tuvo este participante de ‘La granja’, como de pronto entró siendo funado, arrastrando situaciones del pasado. Me cuentan que le echaron una llamadita a Eleazar Gómez para invitarlo a la sexta temporada”, relató Gerry.

Si bien no mencionó si el actor aceptó o no, dejó ver que estaba “dudando” de hacerlo y aún no daba una respuesta definitiva: “Yo no lo dudaría tanto. Sí, le lanzaron la propuesta”, resaltó.

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’?

Aunque ya se confirmó la emisión de la sexta temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’, aún no se ha dicho de forma oficial la fecha de estreno. De acuerdo con el conductor de ‘Vaya, vaya’, el lanzamiento sería a mediados de febrero.

Sobre sus habitantes, el periodista Javier Ceriani filtró algunos nombres de posibles participantes como:

Laura Flores

Imelda Garza Tuñón

Romina Marcos

Yina Calderón

