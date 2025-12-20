Mamá de Geraldine Bazán destroza a Alfredo Adame y exige que Eleazar Gómez gane La granja VIP México

Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán y madrina de Eleazar Gómez, comenta por qué su ahijado debería ganar La granja VIP: “Debo de decir, porque lo necesita (el dinero del premio), que Eleazar. Ya Adame ha ganado muchos (realities).

¿Por qué Rosalba Ortiz asegura que Eleazar Gómez debe ganar La granja VIP y no Alfredo Adame?

La madre de Geraldine Bazán asegura recordar de que un día Alfredo Adame dijo: ‘Voy a donar todo lo que gane para una institución’, pero jamás vimos que haya dado el cheque. Sería bueno saber a qué institución lo dio. Que yo recuerde, no lo ha hecho. Ha ganado muchos. Es muy buen estratega”.

Recordemos que Rosalba es muy cercana a la familia del actor, ya que es una de las mejores amigas de Melissa Sánchez, su mamá, y además es su comadre, madrina de todos sus hijos. Por esta razón, apoya a su ahijado en el reality show.

“Eleazar necesita dinero por falta de trabajo. Todos debemos tener nuevas y buenas oportunidades. Quienes se caen tienen que levantarse como el ave fénix. Es parte de lo que nos enseña Nuestro Señor: Puedes ser el peor pecador, pero, si te arrepientes, te confiesas, tomas la eucaristía y dedicas un buen tiempo a la oración, por supuesto que debes tener, no una, sino varias oportunidades para ser mejor ser humano”, dijo la madre de Geraldine Bazán.

Cabe recordar, que tras el ingreso a prisión de Eleazar Gómez en noviembre de 2020 por violencia familiar equiparada en contra de Tefi Valenzuela, su prometida en ese entonces, no solo tuvo que gastar fuertes cantidades en abogados, sino además tuvo que pagar 420 mil pesos como reparación del daño. Después de eso nadie le había dado trabajo hasta ahora, cuando recibió la oportunidad en La granja VIP, y ha recibido mucha empatía por parte del público.

¿Qué opinó la madrina de Eleazar Gómez sobre las alianzas y el estrés en La granja VIP?

La madrina del también cantante compartió su punto de vista sobre cómo se desarrolla el juego en el reality, el cual considera muy estresante: “Eleazar y Alfredo Adame están haciendo una alianza. Lo que me encanta es que los participantes dicen: ‘Te nomino de corazón’. ¿Qué es eso?”

“Son diferentes personalidades. Los del cacaraqueo (Bea, Alberto del Río ‘el Patrón’, Kim, César Doroteo) también están haciendo un frente común. Yo me estresaría de estar ahí. Continuamente hablan mal. Es como si te pusieran en una caja con ratones y a ver quién alcanza la comida. Es mucho estrés. Una experiencia muy difícil. Ellos mismos lo han comentado”

¿Qué dijo Rosalba Ortiz sobre la familia de Eleazar Gómez, su nueva novia y el conflicto con Tefi Valenzuela?

Nos confirmó que la mamá de Eleazar ve el programa todo el tiempo y que está muy al pendiente. Además, señaló que, aunque digan que la familia del artista no ha estado presente en las galas de eliminación, esto sucedió porque nunca fueron invitados por la producción. Supone que son estrategias. Melissa la tiene muy informada de lo que pasa. “Me dice: ‘Ya le hicieron un corrido a mi hijo, ya le hicieron otro’”

Sobre Miriam, la nueva novia de Eleazar, comentó: “No la conozco. Sé que ya se la presentaron a Melissa y fueron a comer”. Además, aseguró que él ya quiere formar una familia. Le encantan los niños y su sobrino es su adoración. “No se ha dado, pero él es una persona de casa. Le gusta estar con mi comadre, disfrutar una buena comida, guisar”.

Acerca de las medidas de restricción que exigió Tefi por haber mencionado la situación en el reality, resaltó: “Ni sé qué dijo. Si Eleazar habló de ella, le hizo un favor. Ni quién se acuerde de ella. No está permanentemente aquí. Cuando vino, tenía 2 meses de haber estado haciendo un video. Después se hicieron novios. Luego inventaron que se iban a casar y la prensa también. Cada quién sus estrategias, pero hace mal. No se juzga 2 veces por el mismo delito, así que no debe estar hablando. A ella le conviene. Qué pena que rasque sobre lo ya juzgado”.

¿Qué opina Rosalba Ortiz del enfrentamiento entre Eleazar Gómez y ‘el Patrón’ en La granja VIP?

Por último, sobre el enfrentamiento entre ‘el Patrón’ y Eleazar, donde el luchador sobrepasó los límites y tocó al actor, dijo:

Rosalba Ortiz “Estoy confundida. Un día confabulan, al otro se abrazan. No sé qué le enseñan a la gente: A ser hipócritas, interesados. Esos programas se supone que son para entretenimiento, no para buscar características de las personas exitosas o en desventaja”.