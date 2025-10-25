Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, arremete contra Ana María Alvarado... ¿por mentirosa?

La actriz Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, rompió el silencio y envió un contundente mensaje a la periodista Ana María Alvarado mediante sus redes sociales, todo esto a raíz de la denuncia que, según Alvarado, habría hecho Miriam García (actual pareja de Eleazar), por un episodio de violencia. ¿Qué le dijo?

¿Eleazar Gómez agredió a su novia Miriam García, hermana de Ian García, integrante de los Wapayasos?

En la actualidad, el actor Eleazar Gómez sostiene una relación sentimental con Miriam García, quien es hermana de Ian García, conocido por su participación en el grupo Los Wapayasos. En una entrevista con TVNotas, Ian reveló que llegó a advertirle a Eleazar que no se atreviera a lastimar a su hermana.

A pesar de que Eleazar se ha mostrado profundamente enamorado, la periodista Ana María Alvarado aseguró que su pareja habría considerado interponer una denuncia en su contra por un presunto episodio de violencia ocurrido una semana antes de que el actor ingresara al reality La granja VIP.

Cuando salga, algo grave va a pasar porque va a salir con una demanda. Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La granja hubo un problemón, una cosa fuerte, un episodio supuestamente -todo indica- al parecer, supuesta y alegadamente un episodio más de violencia. Ana María Alvarado

Según lo expuesto por Alvarado, Miriam García ya estaría realizando los trámites necesarios para presentar una demanda formal ante las autoridades correspondientes, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente dicha acción legal.

Ella está por interponer, incluso, la demanda, para que no digan que es cuento y que es invento… Hermana de Ian García, ‘el Wapayaso’… No podemos afirmar que Eleazar ya haya cambiado, sí hay otros episodios... De ser así, Eleazar seguirá en problemas ”, finalizó Alvarado.

¿Qué dijo Zoraida Gómez, hermana de Elezar Gómez, sobre la presunta denuncia en contra del actor?

A través de sus historias de Instagram, Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, publicó un mensaje que, sin mencionar directamente el tema de la denuncia, pero dirigido de manera directa a Ana María Alvarado, ya que la periodista fue etiquetada en dicha historia de Instagram.

Veracidad (búsqueda de la verdad): El periodismo se basa en investigar, contrastar fuentes y presentar los hechos de manera fiel y comprobable. No se trata solo de ‘informar’, sino de hacerlo con precisión, sin manipular ni distorsionar los datos. La verdad es la columna vertebral del oficio. Zoraida Gómez

Aunque Zoraida evitó referirse de forma directa al presunto proceso legal, su publicación fue una defensa clara hacia su hermano. Además, aprovechó la atención mediática para pedir apoyo en la votación de La granja VIP, reality en el que Eleazar participa actualmente y ha sido nominado para salir.

El gesto generó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos seguidores aplaudieron la lealtad de la actriz, otros criticaron que mezclara una polémica legal con un concurso televisivo.

¿Quién es Miriam García, la novia de Eleazar Gómez, y cómo comenzó su historia de amor?

Después de un tiempo soltero, Eleazar Gómez decidió darle una nueva oportunidad al amor junto a Miriam García, quien es hermana de Ian García, modelo y exintegrante del grupo Los Wapayasos.

Miriam le ha pedaleado durísimo en la vida. Desde que yo era chiquito, siempre ha trabajado. Es una mujer independiente. Se dedica al tema de las computadoras y al software. Ha laborado en empresas grandes de Latinoamérica y Estados Unidos. Eleazar la tiene difícil. Es una pieza grande y a ver si la llena. Ian García, en entrevista con TVNotas

De acuerdo con declaraciones del propio Ian, él fue quien los presentó, y de esa forma surgió la relación entre el actor y su hermana. No obstante, también confesó que le advirtió a Eleazar que la cuidara, dejando en claro que no permitiría que le hiciera daño.

“Fui el culpable de haberlos presentado. Se merecen una nueva oportunidad de ser felices. No me pienso meter en sus vidas. Deseo que lo disfruten muchísimo. Ellos solitos se enamoraron y se encargaron del resto”, habló para TVNotas.

Tanto Eleazar como Miriam se mostraron enamorados y felices durante una entrevista con TVNotas, donde hablaron abiertamente de su noviazgo.

Para intentar cerrar este tema en redes sociales, Miriam García habló durante una entrevista con el conductor de La granja VIP, en dichas palabras la joven negó rotundamente que exista alguna denuncia en curso y expresó su sorpresa ante los rumores .

La verdad estoy muy sorprendida. Yo me desperté con esta noticia que hubo y sí fue muy impactante para mí. Yo tengo casi un año de relación con Eleazar y, pues, obviamente el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones sí me afecta. Miriam García

Miriam también lamentó el daño emocional que provocaron las declaraciones, asegurando que su familia y amigos se alarmaron al leer los titulares.

