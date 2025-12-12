Viernes de traición en La granja VIP: ¿Quién es salvado y traicionado por Kim Shantal HOY, 12 de diciembre?

“La traición” de La granja VIP se llevará a cabo este viernes 12 de diciembre, una dinámica anunciada que podría cambiar el destino de los participantes y alterar por completo el rumbo del reality show. El momento ha generado expectativa entre quienes siguen de cerca las tensiones y movimientos dentro del programa, anticipando un punto decisivo para las alianzas y estrategias en juego.

Kim Shantal será la encargada de decidir en La traición de hoy 12 de diciembre en La granja VIP 2025. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en ‘La traición’ de La granja VIP 2025?

Dentro de La granja VIP, “La traición” funciona como un mecanismo que altera el rumbo de la competencia al introducir una decisión individual con consecuencias colectivas. A diferencia de otras dinámicas, aquí el control recae en un solo participante, lo que obliga a los granjeros a replantear acuerdos previos y medir el impacto de cada relación construida a lo largo de la semana.

Según detalló Kristal Silva, la dinámica se define a partir del concursante que obtiene el beneficio de salvación, quien puede sustituir a uno de los nominados que perdió el juego por un integrante que no había estado en riesgo.

En este contexto, Kim Shantal, al ganar el duelo de salvación y salir de la tabla de nominados, tiene en sus manos la posibilidad de elegir a quién sacar de la zona de peligro, una decisión que incide directamente en las estrategias y expectativas del resto de los participantes.

Alberto del Río fue nominado automáticamente por una discusión con Eleazar Gómez. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la semana 9 de La granja VIP 2025?

La novena semana de La granja VIP avanza marcada por tensiones internas y decisiones que modificaron por completo el rumbo del juego. Alberto ‘el Patrón’ del Río fue el primer nominado tras un problema con Eleazar Gómez. Ellos son los nominados hasta ahora en la novena semana del reality show:



Alberto “el Patrón” del Río

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez.

Sergio Mayer Mori se unió a la placa después de perder el primer Duelo de Nominación ante Eleazar Gómez, lo que lo colocó directamente en riesgo rumbo a la recta final.

Mientras que Gómez perdió el segundo duelo de nominación ante Kim Shantal, por lo que finalmente se unió a la placa de nominados de la novena semana.

El viernes de Traición pone a prueba las alianzas en La granja VIP. Kim Shantal decide a quién salva y a quién deja en riesgo este 12 de diciembre. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo es la final de La granja VIP 2025?

La cuenta regresiva comenzó: La granja VIP 2025 se acerca a su desenlace y la producción confirmó que la gran final se llevará a cabo el 21 de diciembre, un evento que pondrá fin a semanas de competencia, estrategias, tensiones y momentos inesperados dentro del reality. Tras múltiples desafíos físicos y emocionales, los participantes se preparan para enfrentar la última etapa, conscientes de que cada movimiento puede definir quién se llevará el triunfo.

La transmisión de la final será a través de Azteca Uno, donde la audiencia podrá seguir en vivo el cierre de esta temporada que ha generado conversación constante en redes y ha puesto a prueba la fortaleza y resistencia de cada famoso dentro de la granja.

