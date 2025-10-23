¿Eleazar Gómez a la cárcel por agredir a su novia? Ian García, cuñado del actor, rompe el silencio ¿demandará?

Mucho se ha dicho sobre Eleazar Gómez en los últimos días. Y es que, en medio de su participación en ‘La granja VIP’, trascendió que, presuntamente, habría violentado a su nueva novia, Miriam García, por lo que esta supuestamente planeaba demandarlo.

De acuerdo con información de la periodista Ana María Alvarado, supuestamente, unos días antes de su ingreso a ‘La granja VIP’, Eleazar Gómez tuvo un fuerte altercado violento con Miriam, por lo que esta última estaría a punto de comenzar un proceso legal en su contra.

“Me estaban platicando de muy buena fuente que la hermana de Ian García, el Wapayaso, andaba con Eleazar Gómez y una semana antes de entrar a La granja hubo un problemón, una cosa fuerte, un episodio, supuestamente, todo indica, al parecer, supuesta y alegadamente un episodio más de violencia”, indicó.

Ian García / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Eleazar Gómez y su nueva novia?

Muchos usuarios dijeron creer en la supuesta pelea violenta entre Eleazar Gómez y su nueva novia, Miriam García, pues el actor ya ha tenido varias acusaciones de agresión en su contra. Incluso pasó una temporada en prisión después de que su exnovia, Tefy Valenzuela, lo denunciara por haberla agredido.

En aquel entonces, salió de la cárcel después de unos meses tras una compensación económica, pero bajo la advertencia de que si volvía a agredir a otra mujer, su situación legal sería más complicada, por lo que muchos consideraron que el actor podría ir a prisión por el presunto altercado con Miriam.

Miriam García y Eleazar Gómez. / Foto: Archivo/TVNotas

En medio de todo esto, su mánager, en entrevista para el programa ‘Vaya, vaya’, desmintió que el actor tuviera algún problema con su pareja actual. Alegó que todo era parte de una “campaña de desprestigio” y sostuvo que Miriam lo está apoyando mucho en su estancia en ‘La granja VIP’.

“Es una absoluta mentira porque ella sigue apoyando a Eleazar al 100%. Ha estado en contacto constante conmigo, pues obviamente hemos hablado del apoyo y de las estrategias en cuanto a votos y de más. Ignoro por qué está saliendo este tipo de notas, pero es una total mentira. Es lo que me dijo Miriam hace como 10 minutos”, indicó.

Pese a la aclaración, muchos siguieron dudando y se cuestionaron el motivo por el que la propia Miriam no salió a hablar, generando teorías de que, presuntamente, la tendrían “controlada”.

¿Qué dijo Ian García, hermano de Miriam García, sobre la agresión de Eleazar Gómez a su hermana?

Desde que se dio a conocer todo este escándalo, Ian García, hermano de Miriam García, no se había pronunciado. No fue hasta hace unas horas que rompió el silencio con un breve, pero contundente mensaje en Instagram.

“La vida es muy linda para que crean todos los chismes que se dicen” Ian García, cuñado de Eleazar Gómez

Si bien no mencionó nombres, para muchos fue una señal de que todo estaba bien y que la supuesta pelea entre su hermana y Eleazar Gómez jamás ocurrió.

Recordemos que en entrevista para TVNotas, Ian mencionó confiar en que Eleazar ya había cambiado su comportamiento violento, pero señaló que si le hacía algo a Miriam, no dudaría en defenderla.

“Obviamente, le dije a Eleazar: ‘Cuídala mucho; es mi hermanita y mi familia. Es la persona que más amo en este mundo. Te la encargo bastante, si no, te mato’. De hecho, él sabe que siempre veré por ella, antes que por él. Le dije que no se pasara de listo y que fuera una persona tranquila”, dijo en ese momento.

Ian García / Redes sociales

¿Quién Miriam García, la novia de Eleazar Gómez?

La novia de Eleazar Gómez es Miriam García. Es hermana de Ian García, quien es exintegrante de los ‘Wapayasos’. A diferencia de su pareja y su hermano, no es una figura pública. Se sabe que nació en Ciudad de México, pero actualmente reside en Jalisco.

Según sus redes sociales, trabaja como desarrolladora de canales en Norton, una reconocida compañía de software de seguridad informática. Tiene una hija.

