Mamá de Manola Díez manda emotivo mensaje a fans que apoyan a la actriz en La granja VIP 2025, VIDEO

Aurora Díez, madre de la actriz Manola Díez, no quiso quedarse al margen de la competencia en La granja VIP 2025 y envió un emotivo mensaje para demostrar su apoyo incondicional a su hija.

Con palabras llenas de cariño y motivación, la señora Díez alentó a su hija a dar lo mejor en cada reto y a mantenerse firme frente a los desafíos del reality show, recordándole que toda la familia está pendiente de sus pasos y celebrando cada uno de sus logros dentro del programa.

La mamá de Manola Díez mostró su respaldo incondicional y agradeció a quienes han votado por su hija en La granja VIP 2025. / Foto: IG/diezmanola

No te pierdas: Adrián Marcelo explota contra Manola Díez, participante de ‘La granja VIP’, y ¿la compara con Gala Montes?

¿Qué dijo la mamá de Manola Díez, participante de La granja VIP?

Aurora Díez, mamá de Manola Díez, envió un emotivo mensaje para mostrar su apoyo incondicional a su hija dentro de La granja VIP 2025. Con palabras llenas de afecto y gratitud, Aurora Díez se dirigió a los seguidores que han estado votando y apoyando a la actriz en cada reto del reality show.

“Hola, estimado público. Soy la mamá de Manola. Quiero agradecer infinito a todas las personas que han estado votando por mi hija, produciéndole y proporcionándole toda esta benevolencia en base a votar por ella”, dijo la mamá de Manola Díez.

A la par, agregó que deseaba “de corazón larga vida con salud y buen acierto en todo lo que lleven a la realización. Un saludo afectivo y mi bendición”.

Con este mensaje, Aurora no solo reconoció la dedicación del público, sino que también dejó ver su respaldo total hacia Manola, deseándole éxito, salud y buena fortuna en cada paso dentro del programa.

Impactante mensaje de la mamá de Manola Díez en La granja VIP 2025 deja a todos conmovidos. / Foto: IG/diezmanola

No te pierdas: La granja VIP: ¿Manola Díez y Alfredo Adame rompen alianzas? Tienen fuerte pelea; ¡La Bea salió embarrada!

¿Manola Díez siempre está enojada en La granja VIP 2025?

Manola Díez abrió su corazón en una emotiva confesión sobre los momentos más difíciles que ha vivido, revelando que la vida le ha puesto pruebas que dejaron cicatrices profundas. La actriz compartió:

“Hay mucho dolor, yo siempre he dicho que detrás de una persona difícil, hay una persona difícil, me reí porque sabía que era para mí la pregunta, no me da vergüenza decirlo, como todos hemos pasado pruebas difíciles y no me voy a justificar, pero sí hay mucho dolor”, contó la actriz en una dinámica del reality show.

En 2012, la vida de Manola Díez dio un giro inesperado e irreversible. Lo que debía ser un día de descanso y alegría en Cancún, Quintana Roo, se convirtió en una experiencia desgarradora que toda madre teme enfrentar. Su hijo, Max López Díez, entonces de apenas seis años, disfrutaba de unas vacaciones llenas de diversión cuando un accidente doméstico transformó la rutina en tragedia.

Mientras intentaba abrir una gelatina, Max recurrió a un cuchillo que terminó incrustándose en su ojo. A pesar de los esfuerzos médicos y la atención inmediata, la lesión resultó irreversible y el pequeño perdió la visión de manera permanente. Este hecho marcó un antes y un después en la vida de Manola, quien reconoce que el dolor de esa experiencia aún sigue presente, moldeando su fuerza y sensibilidad como madre y persona.

El enojo de Manola Díez tiene un origen: el accidente que marcó a su hijo Max López Díez y transformó su vida familiar. / Foto: IG/diezmanola

No te pierdas: Manola Díez revela la verdadera enfermedad que enfrenta en La granja VIP ¿Necesita atención médica?

¿Quién es Manola Díez, participante de La granja VIP?

Manola Fernández Díez de Pinos, mejor conocida como Manola Díez, es una actriz y modelo mexicana que ha construido una sólida carrera en telenovelas, reality shows y programas de entretenimiento.

Nacida el 28 de junio de 1974 en Monterrey, Nuevo León, Manola es la hija menor del arquitecto Humberto Fernández Díez y de la licenciada Aurora Díez de Pinos. Inicialmente estudió Arquitectura, pero a los 19 años se trasladó a la Ciudad de México para formarse como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) entre 1994 y 1996, donde comenzó a pulir su talento frente a las cámaras.

Su primer papel importante lo obtuvo de la mano de José Alberto Castro en la telenovela Pueblo chico, infierno grande, y poco a poco se consolidó con papeles en producciones como Preciosa, Soñadoras, Infierno en el paraíso y Clase 406.

Además, participó en programas unitarios como Derbez en cuando, Qué nos pasa y Mujer, casos de la vida real, así como en el icónico programa Otro rollo con Adal Ramones. Su versatilidad también la llevó al teatro con obras como Engáñame si quieres, sé infiel y no mires con quién, Cinco mujeres punto.com y Perfume de gardenia.

En el ámbito de los reality shows, Manola fue participante de la tercera edición de Big Brother en 2004, donde llegó hasta los últimos siete días antes de la final. Ese mismo año se integró al elenco de Rebelde, bajo la producción de Pedro Damián, consolidando su presencia en la pantalla chica.

Algunas de las telenovelas más importantes en las que ha participado Manola Díez son:



Los miserables (2014) – Ivanna Echeverría

La patrona (2013) – Lucecita

Triunfo del amor (2010-2011) – Maya

Soy tu dueña (2010) – Dama de honor #2

Lola, érase una vez (2007) – Amélia de Von Ferdinand

Rebelde (2004-2006) – Josefina “Pepa”

Clase 406 (2002-2003) – Violeta

Carita de ángel (2000-2001) – Carmina

Locura de amor (2000) – Melissa

Infierno en el paraíso (1999) – Azela

Tres mujeres (1999) – Ximena

Soñadoras (1998) – Victoria “Vico”

Preciosa (1998) – Inés

Salud, dinero y amor (1997-1998) – Lorena

Pueblo chico, infierno grande (1997) – Cleotilde Ruán (joven)

Con una carrera que abarca más de dos décadas, Manola Díez se ha consolidado como una actriz versátil y querida dentro de la televisión mexicana, combinando su trabajo en telenovelas, reality shows y teatro.

No te pierdas: Manola Díez estalla contra Omahi otro habitante de La granja VIP 2025 ¡Sergio Mayer Mori la intentó calmar!