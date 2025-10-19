Manola Díez en Big brother VIP: Reviven escándalo de la actriz, dicen ¡tiene carácter explosivo y agresivo!

La polémica volvió a tocar la puerta de Manola Díez. La actriz, actual participante de La granja VIP, se ha convertido en el centro de atención y todo tiene que ver con su explosivo carácter dentro del nuevo reality. Apenas llevan dos días encerrados y ya armó pleito con varios granjeros.

Sin embargo, para muchos fans de los realities, esto no fue ninguna sorpresa. La mayoría señaló que, desde su primera aparición en este tipo de formatos, Manola Díez ha demostrado tener un carácter fuerte y explosivo. Su historial está lleno de momentos tensos, y los seguidores no tardaron en desempolvar un video que lo confirma, dejando claro que la actriz no ha cambiado ni un poco cuando se trata de defender su postura.

Mira: Manola Díez explota vs. producción de ‘La granja VIP’ por tratarla como “criada”, ¿se saldrá del reality?

¿Qué hizo Manola Díez en Big brother VIP para que la acusaran de tener un carácter explosivo y polémico?

La historia de Manola Díez en Big brother VIP que ahora reviven ocurrió en 2004, durante la tercera temporada del programa, uno de los reality shows más populares de la televisora. En esa edición, compartió casa con figuras como Jorge Poza, Ninel Conde, Julio Camejo, Eduardo Videgaray y Jorge “el Burro” Van Rankin. Sin embargo, fue Manola quien se robó los reflectores en redes por una escena que consideraron escaló de lo divertido a lo explosivo.

Durante una de las pruebas semanales, la actriz debía participar con los ojos vendados y vestida con una botarga de oso. En medio del reto, sufrió una caída que terminó con un golpe en la nariz, lo que desató su furia. Entre lágrimas y gritos, la conductora acusó a sus compañeros de no haberla protegido. Según se observa en el video, sus compañeros intentaron calmarla, pero ella se mostró cada vez más alterada, lo que derivó en un enfrentamiento verbal con prácticamente todos los participantes.

Ese momento marcó un antes y un después en la imagen pública de Manola Díez. Desde entonces, muchos espectadores no dudaron en ponerle la etiqueta de “la explosiva de los realities” y no es para menos. Su temperamento fuerte y sus reacciones intensas se volvieron parte de su sello personal, al punto de que cada vez que regresa a un formato de convivencia televisiva, los fans ya saben que el drama está garantizado. Manola no perdona, no se guarda nada y, como dicen en redes, “levanta el evento”.

Lee: Manola Díez asegura que Robbie Williams le coqueteó en ‘Otro rollo’: “Me le hice bonita”

Ustedes no están para saberlo pero Manola es la pionera de las villanas y tóxicas de los realitys y aparte estuvo en Rebelde #LaGranjaVIP pic.twitter.com/heAPsHBUYA — KaTo (don sin rostro) (@imGuevarita) October 13, 2025

¿Por qué Manola Díez fue criticada en La granja VIP por su carácter fuerte y reacciones agresivas?

El regreso de Manola Díez a la televisión con La granja VIP ha reavivado su fama de mujer temperamental. En las primeras emisiones del programa, la actriz protagonizó un tenso momento con la cantante Carolina Ross. Todo comenzó cuando la intérprete de música regional confesó no saber cómo cortar una piña, comentario que fue suficiente para despertar la molestia de Manola, quien la acusó de no querer colaborar con las labores del grupo.

Manola y Carolina Ross en peligro / Foto: FB/La granja VIP México

Manola Díez vs Kike Mayagoitia

Por si fuera poco, a Kike Mayagoitia también le tocó la furia de Manola. La discusión entre ambos ocurrió después de que los participantes tuvieran que tomar decisiones cruciales sobre la salvación de uno de los nominados. La tensión se disparó cuando Manola se sintió profundamente decepcionada y traicionada por Kike, quien optó por no salvarla a pesar de la supuesta amistad y confianza que compartían. En su lugar, el conductor regio prefirió darle su apoyo al luchador profesional Alberto Del Río, ‘el Patrón’.

El enfrentamiento alcanzó un punto crítico cuando Manola Díez le reclamó airadamente a Kike frente a todos: “No seas falso, yo sí creí que eras mi amigo y no lo eres.”

Kike Mayagoitia y Manola Díez se pelean / Redes sociales

Manola Díez vs Omahi



Y en la mañana del 14 de octubre, el tiktoker Omahi también fue blanco de su temperamento. La actriz perdió la calma tras pedirle una pala a su compañero y sentirse ignorada cuando intentó intervenir en la conversación. Esto derivó en una acalorada discusión frente a las cámaras. En medio de la tensión, Manola expresó sentirse etiquetada como “la enojona” y recalcó que la indiferencia también es violencia:

“Yo toda la semana me he estado dando la oportunidad de quererte conocer y tú no te abres, y me dices ‘es que eres enojona’. Digo, a ver, entonces ya me estás etiquetando.” Manola Díez

A pesar de los intentos de los demás participantes por calmar la situación y señalar que había varias palas disponibles, Manola se defendió asegurando que su psiquiatra la había diagnosticado como una persona altamente sensible (PAS).

No te pierdas: La granja VIP: Alfredo Adame arremete contra La casa de los famosos y ya planea venganza desde el granero

Manola ya le hizo un favor a Omahi y le dio algo de foco con la pelea y el wey no la aprovecho 😒.



El "no incluir también es excluir" evolucióno a "La indiferencia es violencia"

Hasta metió a Sergio Mayer papá jajaja#LaGranjaVIP #aztecauno pic.twitter.com/gCturU8hF0 — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) October 14, 2025

¿Quién es Manola Díez, la actriz mexicana que estuvo en Big brother VIP y La granja VIP?

Manola Fernández Díez de Pinos, conocida en el medio como Manola Díez, nació el 28 de junio de 1974 en Monterrey, Nuevo León. Aunque inició estudios en Arquitectura, pronto abandonó esa carrera para formarse como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Su debut en televisión llegó con Pueblo chico, infierno grande, y desde entonces se convirtió en un rostro recurrente en las telenovelas mexicanas. Durante los años 90 y 2000, brilló en títulos como:



Soñadoras

Clase 406

Locura de amor

Tres mujeres

Carita de ángel

Rebelde, donde interpretó a Josefina “Pepa”.

Manola Díez / Redes sociales

Además de su trabajo en melodramas, Manola ha participado en programas unitarios como Mujer, casos de la vida real, Derbez en cuando y Qué nos pasa, y fue parte del elenco base de Otro rollo.En teatro, ha actuado en obras como Perfume de Gardenias y Cinco mujeres punto com. Su carrera internacional incluye producciones de Telemundo como: La patrona y Los miserables. En los últimos años, ha regresado con fuerza al formato de reality show, participando en



Big brother VIP (2004)

Hotel VIP (2023)

Survivor México (2024)

La granja VIP