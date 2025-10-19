La granja VIP: Filtran al eliminado de hoy, domingo 19 de octubre, ¿Teo, Caro Ross o la Bea?

Este domingo 19 de octubre, se llevará a cabo la primera gala de eliminación de ‘La granja VIP’. De acuerdo con pequeños adelantos que han dado los panelistas, el expulsado de esta noche se irá dejando un pequeño “legado” al resto de sus compañeros. En medio de la espera, se ha filtrado cómo irían las votaciones hasta el momento.

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la primera semana de ‘La granja VIP’?

Sin duda alguna, las primeras nominaciones de ‘La granja VIP’ dieron de qué hablar. Al principio, los que estaban en riesgo eran:

Eleazar Gómez

La Bea

Alfredo Adame

César Doroteo

No obstante, Eleazar ganó la salvación y, además de salir de la placa, pudo intercambiar a un nominado por otro granjero en la dinámica de traición, por lo que aquellos en peligro de salir este domingo son:

Carolina Ross

La Bea

César Doroteo

Debido a que Caro entró hasta el viernes en la placa, se estipuló que los votos que había acumulado Alfredo Adame hasta ese momento se pasarían automáticamente a ella.

¿Cómo van las votaciones en ‘La granja VIP’?

De acuerdo con encuestas realizadas en diversas páginas especializadas en ‘La granja VIP’, quien tiene más apoyo hasta el momento sería ‘la Bea’, con un 52%, mientras que Teo estaría en segundo lugar con el 32%.

Por lo que, con base en este recuento, la eliminada de esta noche sería Carolina Ross, pues solo tiene 16% de apoyo. Si bien nada está definido aún y solo se sabrá la identidad del expulsado hasta la gala de este 19 de octubre, en redes sociales, la mayoría de los fans se han inclinado por apoyar a la Bea y Teo.

Según los usuarios, los influencers son quienes han dado mayor “contenido” hasta el momento, por lo que desean verlos una semana más.

De acuerdo con los avances dados por los panelistas del programa, el expulsado de hoy tendrá derecho a nominar de forma directa a uno de los granjeros. En caso de que sea Ross la expulsada, muchos teorizan que nominaría a Eleazar.

Cabe resaltar que han surgido muchas especulaciones sobre cómo será la eliminación de esta noche. Algunos fans que dicen haber visto las ediciones de otros países afirman que los dos nominados con menos votos se enfrentarán a un duelo para definir al expulsado. No obstante, esto no ha sido confirmado.

Carolina Ross / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la primera eliminación de ‘La granja VIP’?

Este 19 de octubre de 2025, se hará la primera gala de eliminación de ‘La granja VIP’, que comenzará a las 8 pm. Se podrá ver por el canal de Azteca Uno, así como también por la app de Disney+, en la que también se transmite el 24/7.

Hasta el momento, estos son los 16 granjeros que están en competencia:

Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto del Río ‘el Patrón’

Omahí

Liz Vega

Manola Díez

La Bea

César Doroteo ‘Teo’

Fabiola Campomanes

Kike Mayagoitia

Sergio Mayer Mori

Carolina Ross

Eleazar Gómez

Lolita Cortés

