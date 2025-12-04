¿Fabiola Campomanes confirma que les dan ‘churros’ en ‘La granja VIP’?: “Es eso o la pastilla”

‘La granja VIP’ vuelve a estar en controversia. Y es que, a pocas horas de que se lleve a cabo una nueva ‘Asamblea’, Fabiola Campomanes habría hecho una serie de declaraciones que, para muchos, confirmaría que la producción les da sustancias a ciertos participantes.

Fabiola Campomanes / Redes sociales

¿Por qué se dice que la producción de ‘La granja VIP’ les da sustancias a los participantes?

Este rumor no es nuevo. Todo comenzó después de que Sergio Mayer Mori, concursante de ‘La granja VIP’, confesara haber sido consumidor de hier... En su momento, aseguró que la había dejado debido a que notó lo adicto que se estaba volviendo y lo perjudicial que esto era para su salud.

“Consumía demasiada mari..., diario y a todas horas. Llegó un punto en el que me di cuenta de que eso no me estaba ayudando en nada”, indicó.

Si bien el actor sostuvo que ya había dejado este vicio, poco después empezó a circular un video en el que, presuntamente, se le habría visto “fumando” dentro de las instalaciones. La producción jamás se pronunció ante esto, lo que nutrió los rumores de que, supuestamente, se le habría dado esta sustancia al joven.

Cabe destacar que, de manera oficial, solo se ha dicho que la producción les da medicamentos recetados a aquellos granjeros que los necesitan. Tal fue el caso de Manola Díez, quien llegó a mencionar en alguna ocasión que le daban su tratamiento para sus problemas de salud mental.

Habitantes de ‘La granja VIP’ octava semana / Redes sociales

¿Qué dijo Fabiola Campomanes sobre el presunto acceso a las sustancias en ‘La granja VIP’?

En medio de todo esto, Fabiola Campomanes dio un comentario bastante “sospechoso” para muchos. Todo se suscitó durante una conversación con Kim Shantal y ‘la Bea’. Esta última le preguntó a la actriz sobre a dónde había ido.

Campomanes no quiso dar comentarios. En tanto que Shantal dijo entre risas: “¿A poco ya vuela? Sin comentarios”. La cómica remató expresando: “Estamos a dos de volar todos”. Ante esto, Fabiola simplemente se limitó a declarar:

“Es eso o la pastilla de a poquito” Fabiola Campomanes

Si bien la actriz aclaró poco después que estaba hablando de un medicamento que le daban para la ansiedad, muchos sostuvieron que sus declaraciones eran la confirmación de que presuntamente sí les darían sus ‘churros’ para “volar”.

Incluso, algunos destacaron que, presuntamente, esta no sería la primera vez que se dan sustancias ilícitas en un reality. Los usuarios recordaron cuando se llegó a decir que, supuestamente, a Adrián Marcelo se le daban sus ‘churros’ cuando estuvo en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

🚨 FUMADERO VIP | Así regresó FABIOLA CAMPOMANES tras “irse a volar” a Puerto Escondido 🌿🚬



KIM: ¿Apoco ya vuela? Sin comentarios

FABIOLA: Es eso o la pastillita #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #fabiolacampomanes #WeedLovers pic.twitter.com/mOjq4vMNYp — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 3, 2025

¿Cuándo y dónde ver la ‘Asamblea’ de ‘La granja VIP’?

Este miércoles 3 de diciembre se llevará a cabo una nueva ‘Asamblea’ en ‘La granja VIP’, en la que los participantes podrán nominar cara a cara al granjero que quieren fuera del show. Inicia a las 9 pm y se podrá sintonizar por el canal de Azteca Uno, así como por la app de Disney+.

Recordemos que, hasta el momento, los nominados son:

Fabiola Campomanes (por el legado de Lis Vega)

César Doroteo ‘Teo’ (Por perder el duelo de nominación)

