La granja VIP: Acusan a Fabiola Campomanes de agresión a la Bea, su equipo responde con fuerte comunicado

Tras el fuerte altercado que la Bea protagonizó con Alfredo Adame durante una dinámica en “La granja VIP”, varios internautas comenzaron a exigir que también se hablara de un supuesto incidente previo en el reality: cuando, según ellos, Fabiola Campomanes habría agredido a la standupera durante un viernes de fiesta.

Muchos acusaron a ‘la bea’ y a los panelistas de “La granja VIP” por solo criticar a Alfredo Adame cuando la insultó, pero no cuando a la actriz se le pasaron las copas y también insultó y hasta le jaló el cabello la comediante. Este video no se mostró en el 24/7 pero si cuando la joven relata lo que le hizo Fabiola.

La Bea / Redes sociales

¿Qué pasó entre la Bea y Fabiola Campomanes en La granja VIP?

Durante un viernes de fiesta en “La granja VIP”, Fabiola Campomanes habría tomado de más y, al finalizar el evento, según el relato de La Bea, ella intentó ayudarla al ver que estaba mojada. Sin embargo, la actriz habría reaccionado de forma agresiva, la insultó y le jaló el cabello.

Según el relato de la Bea a Kim y a Teo, ella decidió acercarse a Fabiola Campomanes para auxiliarla, al notar que estaba mojada. Al preguntarle “Estás mojada, ¿qué te pasó? no sabía si se había hecho pis o se cayó”, la actriz reaccionó de manera inesperada y le respondió: “Tú no me vas a decir quién soy?”

La standupera insistió en que solo quería ayudar: “Solo te quiero cuidar”, pero mientras intentaba cambiarla, asegura que Fabiola “me jaló el cabello”.

Además, contó que la actriz comenzó a insultarla: “eres una hija de tu pu.. madre, pend... un montón de groserías”.

La Bea expresó cómo se sintió en ese momento: “Yo pensaba te estoy cuidando morra”. Más tarde Fabiola Campomanes pidió una disculpa a la standupera. “No sé qué hice pero quiero pedirte una disculpa sincera y de corazón”.

Equipos de Fabiola Campomanes y la Bea niegan agresión en La granja VIP

Tras las recientes acusaciones en redes sociales que señalaban a Fabiola Campomanes por supuestamente haber agredido físicamente y verbalmente a la Bea durante una fiesta de “La granja VIP”, los equipos de ambas participantes emitieron un comunicado conjunto para aclarar la situación.

En el boletín, se recuerda que dentro del reality una de las reglas fundamentales es la prohibición absoluta de la agresión física, con cero tolerancia. Por ello, representantes de ambas concursantes, así como el equipo de producción, revisaron a detalle los videos del evento ocurrido días atrás y concluyeron que no existió ninguna agresión física. “En ningún momento existió dicha agresión física”.

Equipo de Fabiola Campomanes y la Bea lanzan comunicado tras supuesta agresión de la actriz a la standupera. / Redes sociales

Fans de La Bea aseguran que Fabiola Campomanes sí la agredió en La granja VIP

El comunicado también señala que, pese a la tensión del momento, Fabiola y La Bea ya hablaron personalmente del asunto, lo comprendieron como una situación dentro de un juego competitivo y dejaron claro que no hubo violencia. Además, destacan que ambas actúan con sororidad y valentía.

“Es un juego donde puede haber diferencias, pero NUNCA actos de agresión”, menciona el documento, al tiempo que pide a los seguidores recordar que los participantes viven una experiencia intensa y distinta a la realidad diaria, y que muchas veces al finalizar el programa continúan con relaciones de respeto y afecto.

El comunicado concluye agradeciendo el apoyo del público hacia las concursantes y al resto del elenco del reality, firmando como Equipo de Fabiola Campomanes y Equipo de la Bea.

En redes expresaron:



“Perdón pero al día siguiente de la fiesta la misma Bea le contó a Teo que Fabiola se cayó y le jalo el pelo y la insulto no fue la gente. la misma Bea lo dijo busca el video”

“Hubo agresión física e insultos La misma Bea lo narra le jalo el cabello y la insultó”.

